비트코인 하이퍼 프리세일 모금액, 1,200만 달러 돌파

세계에서 가장 갖고 싶어하는 암호화폐라는 비트코인의 지위에 대해선 의심의 여지가 없다. 오늘날, 규모를 막론하고 모든 투자자들은 각자 자신의 물량을 확보하기 위해 경주하고 있으며, 마이클 세일러(Michael Saylor)의 스트래티지(Strategy)가 629,376 $BTC와 함께 그 중 선두를 달리고 있다.
상위 비트코인 보유자들 중에는 친숙한 이름도 섞여 있는데, 트럼프 대통령 소유의 트럼프 미디어(Trump Media)와 일론 머스크(Elon Musk)의 테슬라(Tesla)다.
기업과 기관 투자자들 사이에서의 이처럼 상당한 관심이 $BTC가 새로운 고점까지 상승하는 데 한 몫 했다. 미국의 친암호화폐 정책 또한 긍정적인 영향을 미쳤다.
그리고 $BTC를 위한 디파이 지원 레이어 2 신규 코인 프로젝트인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)가 현재 상당한 관심을 받고 있다. 비트코인이 호황기를 맞이하며 강세장을 이끄는 동안, 이러한 업스케일링 솔루션이 커뮤니티의 많은 관심을 받고 있다.
비트코인이 2009년 처음 세상에 등장했을 때, 금융 업계를 영원히 바꿔 놓았다. 블록체인 기술의 사용으로 투명성이 확보됨으로써 누구든지 보안 확보는 물론 트랜잭션을 인증할 수 있게 되었고 이를 통해 트랜잭션 기록의 변조를 방지할 수 있게 되었다.
탈중앙화된 디지털 화폐이기 때문에 어떠한 중앙 통제 권력도 없다. 그 대신 노드 네트워크가 트랜잭션 검증을 도왔다.
하지만, 이러한 셋업에는 내재적인 문제가 있다. 바로 트랜잭션 속도다. 비트코인의 네이티브 블록체인은 보통 초당 7건의 트랜잭션(TPS)을 처리할 수 있으나 솔라나는 수천 건을 처리할 수 있다.
이처럼 느린 트랜잭션 속도가 지연으로 이어져 비트코인 생태계는 트랜잭션 확인을 위해 수 분~수 시간이 필요하게 된다. 또한 이처럼 낮은 TPS는 특히 네트워크 혼잡이 있을 경우 트랜잭션 수수료를 높일 수 있다.
비트코인의 코드는 장점과 단점이 모두 존재한다. 간단하기 때문에 매우 안전하지만, 그와 동시에 NFT 및 디앱(dApp)과 같은 좀 더 현대적인 고치리율 애플리케이션에 사용하기가 어렵다.
비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 솔라나 버추얼 머신(Solana Virtual Machine, SVM)을 통합한 레이어 2를 개발하는 것을 목표로 하고 있는 유망 프로젝트다.
비트코인의 코드를 바꾸면 일반적인 문제를 해결하는 데 도움이 되지 않을까하고 주장하는 것이 논리적으로 보이지만, 그게 말처럼 쉬운 일은 아니다. 간소화하려는 시도가 안전성을 해치게 된다는 것이 현실이다.
이 때문에, 그간 비트코인의 속도 문제를 보안 타협 없이 해결해 보고자 계획된 여러 프로젝트가 있었다.
하지만 하이퍼가 솔라나 수준의 처리율과 스마트 컨트랙트를 도입해 비트코인의 수준을 한 단계 더 높이게 된다.
하이퍼의 L2는 트랜잭션이 비트코인 블록체인 밖에서 처리될 수 있도록 함으로써 속도를 높이고 비용을 낮추는 효과를 가져올 것이다. 트랜잭션은 여전히 비트코인 네트워크상에서 합의되기 때문에, 보안 유지에 도움이 된다.
이해하는 데 도움이 될 수 있도록 L2의 작동 방식에 대해 알아보도록 하자.
L2가 출시되면, 간단하게 $BTC을 비트코인 하이퍼의 캐노니컬 브릿지(Canonical Bridge)에 의해 모니터링되는 지정된 비트코인 주소에 예치할 수 있게 된다.
다음으로 SVM이 암호화폐를 인증하고 그 이후 동일한 $BTC 금액이 L2에서 민팅된다.
래핑된 $BTC 버전을 만들어 냄으로써, L1에서는 불가능한 스테이킹 및 디앱 교류와 같은 다양한 애플리케이션에 이것을 사용할 수 있게 된다.
SVM은 또한 기본 비트코인 블록체인이 제공 가능한 수준을 훨씬 넘어서는 솔라나 수준의 속도를 보장해 준다.
자산을 체인간 움직일다는 것 또한 장점이다. 해당 코인을 다시 메인 체인으로 가져오고 싶다면, 단순하게 출금 요청을 하기만 하면 L1 비트코인 주소로 입금이 되게 된다.
종합해 보면, L2는 비트코인 L1에서는 현재 불가능한 훨씬 더 많은 것들을 빠른 속도로 할 수 있게 해준다.
비트코인 하이퍼 전체 가이드에 대해 자세히 알아보기.
비트코인 하이퍼($HYPER) 프리세일이 현재 여전히 진행 중이다. $HYPER를 조기에 구매하는 것은 L2를 현실화하고 강세장 투자자들이 모여 급속도로 성장 중인 커뮤니티에 참여하는 것을 의미한다.
또한 토큰을 보유하게 되면 하이퍼 생태계 안에서 혜택을 누리게 된다. 가장 기본적으로는 수수료 결제에 $HYPER를 사용할 수 있으며, 독점 기능 또한 사용할 수 있게 된다.
토큰을 보유하면 투표권이 주어지게 된다. 이는 자신의 의견을 주장할 수 있고 프로젝트가 나아가야 할 방향을 함께 결정할 수 있다는 의미이다.
현재가 0.012805달러인 $HYPER 토큰은 성장 잠재력을 고려했을 때 지금까지 시장에서 가장 저렴한 디지털 자산 중 하나다.
본 지의 비트코인 하이퍼 가격 전망에 기초할 때, 2025년에 개당 0.32달러에 도달할 것으로 보이며, 이는 현재의 프리세일 가격에서 2,400% 이상의 성장 잠재력을 의미한다.
프리세일에 합류하고자 한다면, 다음 가격 인상까지 몇 시간 남지 않았으므로 빠르게 행동에 옮길 필요가 있다.
패시브 보상을 얻길 원한다면, 구매한 $HYPER 토큰을 스테이킹하는 방법도 있다. 프로젝트팀은 현재 요율로 92%의 APY를 제공 중이다. 하지만 이 요율은 스테이킹 풀에 락업된 토큰 수에 따라 바뀌게 되는 것임을 알아두도록 하자.
지금까지 프리세일(ICO)을 통해 1,200만 달러 이상이 모금되었고 2025년 중 유망 코인 프리세일 중 하나로 손꼽히게 되었다.
모금액에 상당한 추진력을 더하는 것은 단 하루만에 총 52,000달러 어치 이상 구매한 고래 매수자들이다. 가장 큰 매수액은 26,600달러였고, 이어서 두 차례의 12,900달러 매수였다. 이러한 고래들의 활동으로 프리세일의 진행은 한층 더 속도가 붙게 되었다.
비트코인 하이퍼 토큰 구매는 여기에서.
현재 상태로는 비트코인 블록체인은 이더리움 및 솔라나와 같이 더 빠른 블록체인과 보조를 맞추는 데 어려움을 겪게 될 것이다. 하지만 이러한 문제는 비트코인 하이퍼($HYPER)와 같은 레이어 2 솔루션이 있다면 해결이 된다.
일단 출시되면, L1에서 L2로 트랜잭션을 덜어냄으로써 세계 시총 1위 암호화폐의 속도를 향상시키고 그 역량을 확대하는 데 도움이 된다.
최근 고래들의 매수와 1,200만 달러를 넘어선 모금액이 이미 암호화폐 시장이 이렇게 반드시 필요했던 업그레이드에 큰 기대를 걸고 있음을 증명한다.
본 기사는 재정적 조언이 아니다. $HYPER가 유망 프로젝트이기는 하나, 암호화폐 시장은 경쟁이 치열한 곳으로 변동성이 매우 크다. 직접 충분한 조사를 수행하고(DYOR) 현명하게 투자하기를 권장한다.