Deze vrijdag verlopen er voor meer dan $ 14,6 miljard aan Bitcoin en Ethereum opties op het platform Deribit. Dit platform is 's werelds grootste optie exchange. Bij opties sluiten traders een contract af voor een bepaalde tijd, waarbij ze een verwachting instellen voor de koers van een cryptomunt. Door het grote aantal opties dat tegelijkertijd gesloten wordt, zijn er twijfels ontstaan over de nabije toekomst van Bitcoin en Ethereum. Bitcoin opties vooral afgesloten rond $ 120.000 Op dit moment staat de Bitcoin koers rond $ 110.000. Veel van de Bitcoin opties die vrijdag verlopen zijn afgesloten op een Bitcoin koers rond $ 120.000. Dat houdt in dat traders met call-opties een stevig verlies gaan lijden, terwijl traders met put-opties de juiste keuze gemaakt lijken te hebben. In het overzicht hieronder zie je de openstaande opties op Deribit. De meeste call-opties concentreren zich rond $ 120.000. Het gaat hier om meer dan 6.000 opties, wat een totale waarde weerspiegelt van zo'n $ 780 miljoen. Het lijkt er daarmee op dat een flink percentage traders op Deribit te enthousiast zijn geweest met hun Bitcoin verwachting. Als vrijdag inderdaad veel van deze opties afgesloten worden met een verlies van traders, kan dat zorgen voor een verdere druk op de Bitcoin koers. Het sentiment in de markt lijkt daarmee steeds slechter uit te pakken, en mede dankzij de toespraak van Jerome Powell van de Federal Reserve, is er meer en meer angst voor een crypto crash. Indekken tegen Bitcoin koersdaling via opties Tegenover de vele call-opties, staan er dus ook de nodige put-opties die aflopen. Deze traders hebben de daling van de Bitcoin koers beter ingeschat, en zich op deze manier ingedekt. Ook dit grote aantal opties kan zorgen voor extra volatiliteit in de crypto markt. Er zal vrijdag plots veel kapitaal vrijkomen, en het is de vraag wat traders hiermee gaan doen. Komt er opnieuw een grote golf van traders die zich op deze manier indekt, of wordt er juist weer geld in Bitcoin zelf gestoken? Belangrijk hierbij is ook het 'max pain'-level. Dit is het niveau waarop de crypto koersen terechtkomen, waarop ze houders van optie de grootste verliezen maken. Hierover wordt veel gedebatteerd, maar op dit moment lijken deze niveaus voor Bitcoin op $ 116.000 te staan en voor Ethereum op $ 3800.

