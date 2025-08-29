21Shares Files for SEI ETF After Canary Capital

By: BitcoinEthereumNews
2025/08/29 14:11
21Shares Files for SEI ETF After Canary Capital

The race to launch the first SEI ETF in the U.S. is heating up. Crypto asset manager 21Shares has filed with the SEC for an ETF that will track the price of SEI, just months after Canary Capital submitted its own application in April. This sets the stage for a head-to-head battle between the two firms to be the first to bring SEI exposure to both retail and institutional investors.

21Shares SEI ETF Filing With SEC

According to the S-1 form, Coinbase Custody Trust Company will serve as the custodian for SEI, while CF Benchmarks will provide pricing data across multiple exchanges. Interestingly, 21Shares is also considering adding SEI staking to the fund to generate extra yield. However, the firm remains cautious, citing potential tax and regulatory challenges.

 21Shares described the filing as a “key milestone” in its mission to expand access to the Sei network.

Canary Capital SEI ETF Application in April

Canary Capital was the first to file for an SEI ETF back in April. Their proposal goes a step further by offering exposure not only to SEI but also to staking rewards, giving investors a chance at passive income. 

Following the filing, Justin Barlow, Executive Director of the Sei Development Foundation, highlighted that ETFs could serve as a “gateway for broader adoption”, helping bridge the gap between crypto and traditional finance.

  • Also Read :
Never Miss a Beat in the Crypto World!

Subscribe to News

FAQs

Which altcoin ETFs are currently being considered in the U.S.?

Applications have been filed for Solana, XRP, Cardano, Dogecoin, SUI, and Ondo ETFs, in addition to SEI.

What makes the 21Shares SEI ETF different from Canary Capital’s filing?

21Shares focuses on tracking SEI’s market price and is exploring staking cautiously, while Canary Capital explicitly includes staking rewards in its product.

When could SEI ETFs be approved?

If the SEC’s fast-track process applies, approval could come in 75 days.

Who filed the first SEI ETF application?

Canary Capital filed in April 2025, ahead of 21Shares.

Source: https://coinpedia.org/news/21shares-files-for-sei-etf-after-canary-capital/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

