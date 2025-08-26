Analist Cowen: dip in Ethereum kan leiden tot sterk herstel in oktober

Ethereum heeft deze maand nieuwe recordstanden bereikt, maar volgens marktanalist Benjamin Cowen is het voor de gezondheid van de markt beter als de munt eerst een stap terug doet. In een recente video voor zijn YouTube-kanaal zegt hij dat een te snelle stijging, bijvoorbeeld richting 6.000 dollar, zou kunnen leiden tot een zogenoemde blow off top. Daarmee bedoelt hij een piek die niet houdbaar blijkt, waarna de koers hard terugvalt. All Time High!" width="750" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/0mY0CglvElA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen> Correctie in september, krachtig herstel in oktober Cowen schetst een scenario waarin Ethereum in september juist corrigeert. Op die manier ontstaat er ruimte voor een krachtiger herstel in oktober. "Wat ik denk dat een beter scenario zou zijn, is dat Ethereum in september terugvalt. Dat geeft de markt de kans om in oktober een explosieve stijging te laten zien." Volgens de analist is dit ook in lijn met zijn bredere verwachting voor de cryptomarkt. Hij voorziet namelijk dat Bitcoin in september zal terugvallen richting het 20-weekse gemiddelde. Dat zou ook gevolgen hebben voor Ethereum, omdat de munt vaak meebeweegt met de koers van Bitcoin. Ethereum na nieuw record Op het moment van schrijven staat de Ethereum koers rond de 4.376 dollar. Dat is weliswaar lager dan de piek eerder deze maand, maar het markeert nog steeds een periode van sterke groei. Voor veel beleggers is de vraag nu of de stijging doorzet of dat een correctie onvermijdelijk is. Cowen benadrukt dat een tijdelijke terugval niet per se negatief hoeft te zijn, maar juist de basis kan leggen voor een langer durende opwaartse trend. Geschiedenis van Ethereum Ethereum werd in 2015 gelanceerd door een groep ontwikkelaars onder leiding van Vitalik Buterin. Het project kwam voort uit de wens om een blockchain te creëren die meer kon dan alleen waarde overdragen, zoals Bitcoin. Ethereum introduceerde het concept van slimme contracten, zelfuitvoerende programma's die automatisch worden uitgevoerd zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit maakte het mogelijk om gedecentraliseerde applicaties te bouwen, beter bekend als dApps. Daarmee werd Ethereum de motor achter de eerste golf van innovatie in de cryptosector. Toepassingen variëren van financiële diensten tot games en digitale kunst. De lancering verliep via een zogenoemde initial coin offering in 2014. Toen werd de munt verkocht aan investeerders om geld op te halen voor de verdere ontwikkeling. Sindsdien is Ethereum uitgegroeid tot de op één na grootste digitale munt ter wereld, met een marktkapitalisatie van honderden miljarden dollars. Ethereum heeft in de loop der jaren verschillende grote upgrades ondergaan. De belangrijkste daarvan was de overgang van proof-of-work naar proof-of-stake in 2022. Deze verandering moest het netwerk duurzamer maken en de capaciteit vergroten. Vooruitzichten volgens Cowen Cowen ziet de komende maanden als cruciaal. Een te snelle stijging kan leiden tot euforie, maar ook tot een fragiele markt. Een gecontroleerde correctie in september kan volgens hem juist de basis vormen voor een krachtig slotkwartaal van 2025. Hij blijft daarbij realistisch: "Het meest waarschijnlijke scenario is dat Ethereum een lokale top neerzet en daarna terugvalt. Dat hoort bij een gezonde markt."

