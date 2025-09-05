Andrew Tate verliest $67.000 op WLFI-token en zet opnieuw in

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Voormalig kickbokser en online ondernemer Andrew Tate heeft een verlies van $67.000 geleden op een hefboom positie in het door Trump gesteunde World Liberty International (Ticker: WLFI) token. Ondanks dit verlies besloot hij vrijwel direct opnieuw een long-positie te openen, waardoor zijn totale handel verliezen inmiddels oplopen tot bijna $700.000. Laten we verder kijken naar zijn situatie. Liquidatie op Hyperliquid Op dinsdag werd Tate’s long positie op het WLFI token geliquideerd via de gedecentraliseerde beurs Hyperliquid. Blockchain analysebedrijf Lookonchain meldde dat hij vrijwel meteen een nieuwe positie opende. Daarmee blijft hij inzetten op een herstel van de koers, ondanks het flinke verlies. Andrew Tate(@Cobratate)’s $WLFI long was liquidated for a $67.5K loss 6 hours ago. But he did not give up and immediately reopened a long position on $WLFI.https://t.co/09Rmkt6BIb pic.twitter.com/MUhAtqT09G — Lookonchain (@lookonchain) September 2, 2025 Deze liquidatie brengt Tate zijn totale verlies op bijna $700.000, verspreid over 80 trades met een winstpercentage van slechts 35%. Het verlies volgde kort na een zeldzame winst van $16.000, die hij behaalde met een 3x short positie op Kanye West’s YZY-token. Andrew Tate(@Cobratate) opened a 3x short on $YZY at $0.8524, now sitting on a profit of $16K. But he doesn’t seem to be good at perps trading. So far, he’s made 80 trades on #Hyperliquid — only 29 were profitable (win rate: 36.25%) — with total losses of $699K.… pic.twitter.com/ZvR9QZEVEk — Lookonchain (@lookonchain) August 22, 2025 WLFI-token gelanceerd op grote beurzen Het WLFI-token werd maandag officieel gelanceerd op grote crypto beurzen, na maanden van beperkte verkoop rondes. Juist op dat moment plaatste Tate zijn nieuwste trade. Het project kreeg extra aandacht doordat de familie Trump inmiddels een geschatte waarde van meer dan $5 miljard aan WLFI bezit, dankzij de recente vrijgave van tokens. World Liberty Financial maakte bekend dat alle protocol inkomsten worden ingezet voor een zogenoemd buyback-and-burn-programma. Dit houdt in dat opbrengsten uit liquiditeitsposities op Ethereum, BNB Chain en Solana gebruikt worden om WLFI-tokens terug te kopen en uit circulatie te halen. Dit moet de schaarste vergroten en de langetermijnwaarde stimuleren. Trump-familie bezit miljarden in WLFI Eerder had World Liberty toegezegd dat de tokens van de oprichters, waaronder Donald Trump en zijn zonen Donald Jr., Barron en Eric, voorlopig vergrendeld zouden blijven. Na de vrijgave van maandag is de waarde van hun gezamenlijke bezit gestegen naar ongeveer $5 miljard, gebaseerd op de huidige marktprijs. Een mix van politiek, beroemdheden en hoge risico’s Het verhaal rond World Liberty Financial brengt belangrijke namen uit zowel de politiek als de popcultuur samen. Terwijl de Trump-familie miljarden belangen heeft opgebouwd in WLFI, stapelen de verliezen van Andrew Tate zich juist op in hetzelfde project. Dit onderstreept de enorme kansen en de grote risico’s die verbonden zijn aan opkomende crypto projecten, waarbij veel geld razendsnel kunnen groeien of verdampen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

