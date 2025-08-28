Annum Capital publiceert rapport over stablecoins

Annum Capital, een financiële dienstengroep n Hong Kong, heeft vandaag (27 augustus 2025) het rapport "Flying Cash: Rise of Stablecoins" naar buiten gebracht. Dit is een rapport dat historische voorbeelden en de voortdurende evolutie van stablecoins bespreek. Hierbij bieden ze inzichten voor family offices en vermogenbeheerders. Waarom vindt family offices stablecoins belangrijk en welke gevolgen kan dit rapport hebben? Het stablecoin Annum Capital rapport voor family offices Annum Capital heeft op 27 augustus 2025 het "Flying Cash: Rise of Stablecoins" rapport naar buiten gebracht. Dit is een rapport dat historische voorbeelden en de voortdurende evolutie van stablecoins bespreekt. Daarnaast staat er in het rapport inzichten voor family offices en vermogenbeheerders. In een tijd waarin technologie stukje bij beetje volwassener wordt, er steeds duidelijkere regelgeving komt en een stijgende institutionele vraag samenkomen om de opkomst van stablecoins te stimuleren. Het rapport weerspiegeld al deze punten. Het volgende staat in het rapport: Stablecoins zijn hun oorsprong als instrument voor cryptohandel ver voorbij. Ze vormen nu een essentieel onderdeel van de wereldwijde financiële infrastructuur en veranderen de manier waarop waarde over de grenzen heen wordt opgeslagen, overgedragen en verrekend. Het transactievolume van stablecoins bedraagt ​​inmiddels meer dan $ 27 biljoen, waarmee het het gecombineerde jaarlijkse volume van Visa en Mastercard overtreft, aldus het World Economic Forum[1]. Deze groei weerspiegelt een convergentie van technologische volwassenheid, duidelijkheid in de regelgeving en een stijgende institutionele vraag. Het rapport wordt ondersteund door verschillende bedrijven Dit rapport is mede mogelijk gemaakt door co-auteur van Annum Capital, Deane Consulting en Anndy Lian. Daarnaast is het rapport ondersteund door verschillende bedrijven, waaronder Schroders Capital, FTSE Russell, FactSet, Aberdeen, Marex en Synpulse. Daarnaast wordt het rapport ondersteund door Hong Kong’s lokale instellingen zoals Family Office Association of Hong Kong (FOAHK), China Family Office Research Institute, uSmart, Easyview en Turoid. Dit laat zien dat het rapport op een serieus manier in elkaar is gezet. Het is wel goed om te weten dat geen enkele regelgevende instantie betrokken is geweest bij het opzetten van het rapport. Het volgende stond namelijk in de disclaimer van het rapport: Dit rapport – “Flying Cash: Rise of Stablecoins” – is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden voor family offices en vermogensbeheerders. Het is door geen enkele regelgevende instantie beoordeeld of goedgekeurd Hong Kong of elders. Wat kunnen we lezen in het rapport? In dit rapport wordt de evaluatie onderzocht van door activa gedekte, particuliere uitgegeven instrumenten voor waardeoverdracht. Hierbij worden parallellen getrokken met financiële innovaties in de oudheid van China naar recentere incarnaties waaronder dus stablecoins. In het rapport kun je onder andere de geboorte van USDT en USDC lezen. Daarnaast vertelt het rapport hoe stablecoins mainstream zijn geworden toen er meer aandacht naar de stablecoins uitging. Hierbij wordt er in het rapport ook verwezen naar de regelgeving rondom stablecoins, waardoor er steeds meer stablecoins ontwikkelt konden worden. Verder zien we dat we in het rapport kunnen lezen hoe stablecoins in de economie worden geïmpliceerd. Hierbij nemen ze bijvoorbeeld de digitale dollarisering mee binnen de opkomende markten. Hierbij wordt er gekeken naar bijvoorbeeld betalingsnelheid, maar ook naar de marktvolatiliteit. De gevolgen van dit Annum Capital rapport Het rapport kan verschillende gevolgen met zich meedragen. Zo kan het ervoor zorgen dat er meer institutionele instroom naar stablecoins zal worden toegeleid. Daarnaast kan dit rapport zorgen voor versnelde acceptie van stablecoins op de traditionele financiën. Verder kan nieuwe stablecoin regelgeving ervoor zorgen dat er op korte termijn mee onzekerheid zal ontstaan, maar op lange termijn kan dit juist het vertrouwen van de markt stimuleren. Ook versterkt het rapport de indruk van DeFi en de bredere cryptomarkt door een betrouwbare stablecoin basis.

