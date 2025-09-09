Ant Digital brengt $8 miljard aan Chinese energie op de blockchain

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Chinese fintechgigant Ant Group, bekend van betaalplatform Alipay, zet een nieuwe stap in de financiële digitalisering. Dochterbedrijf Ant Digital Technologies is begonnen met het tokeniseren van miljarden dollars aan energie-infrastructuur. Daarmee wil het concern niet alleen financiering versnellen, maar ook nieuwe beleggers toegang geven tot projecten die voorheen alleen voor grote partijen bereikbaar waren. Volgens persbureau Bloomberg werkt Ant Digital momenteel aan de tokenisering van zo’n 60 miljard yuan, omgerekend 8,4 miljard dollar, aan energie assets. Het gaat om infrastructuur zoals windmolens en zonneparken. Deze worden via AntChain, de eigen blockchain van het bedrijf, omgezet in digitale tokens. Monitoring van miljoenen apparaten Ant Digital heeft inmiddels data van ruim 15 miljoen energie apparaten, waaronder windturbines en zonnepanelen, vastgelegd op de blockchain. Daarmee wordt niet alleen het opgewekte vermogen inzichtelijk, maar ook storingen en uitval. Die transparantie moet het vertrouwen van investeerders vergroten en de waarde van de digitale tokens beter onderbouwen. Het bedrijf voerde al drie proefprojecten uit waarbij in totaal zo’n 300 miljoen yuan werd opgehaald. Onder meer Longshine Technology Group en GCL Energy Technology ontvingen op die manier financiering. Bij Longshine werden 9.000 laadpalen gekoppeld aan AntChain, bij GCL ging het om zonnepanelen. Nieuwe liquiditeit De volgende stap is het uitgeven van tokens die direct gekoppeld zijn aan de waarde van deze energie assets. Volgens bronnen die met Bloomberg spraken, onderzoekt Ant Digital bovendien de mogelijkheid om die tokens op buitenlandse beurzen te noteren. Daarmee zou meer liquiditeit ontstaan en kunnen ook internationale beleggers deelnemen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de goedkeuring van toezichthouders. Voordelen van tokenisering Het idee achter tokenisering is dat bedrijven geen traditionele financiële tussenpersonen meer nodig hebben. Een digitale token kan direct aan beleggers worden verkocht. Dat bespaart kosten, verkort de doorlooptijd van financiering en kan de toegang verbreden naar kleinere beleggers. In plaats van een compleet zonnepark te moeten financieren, kan iemand een fractie daarvan kopen in de vorm van een token. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ant Group en stablecoins De interesse van Ant Group in blockchain-technologie gaat verder dan energie. In juli werd bekend dat het concern samenwerkt met Circle, uitgever van stablecoin USDC. Het doel is om USDC te integreren in de infrastructuur van Ant, zodat betalingen en investeringen sneller kunnen verlopen. Daarnaast werkt Ant International, de internationale tak, aan toepassingen voor grensoverschrijdende betalingen en heeft het aanvragen ingediend voor licenties die met stablecoins te maken hebben. Groeiende RWA markt De tokenisering van echte activa, in de sector vaak aangeduid als real world assets, is wereldwijd sterk in opkomst. Volgens platform RWA.xyz is de totale waarde die op de blockchain staat dit jaar bijna verdubbeld tot een recordhoogte van 28,4 miljard dollar. Meer dan de helft daarvan bestaat uit private credit, ruim een kwart betreft Amerikaanse staatsobligaties. Ethereum is met 57 procent van de markt de populairste blockchain voor tokenisering. Bijna $30 miljard aan assets op de blockchain. Bron: RWA.xyz De stap van Ant Digital laat zien dat ook Chinese bedrijven serieus inzetten op deze trend. Waar Bitcoin en andere cryptomunten vaak in de belangstelling staan vanwege hun volatiliteit, gaat het hier om tastbare energie-infrastructuur. Voor investeerders biedt dat mogelijk een stabieler alternatief én de kans om bij te dragen aan de energietransitie. Met de combinatie van blockchain technologie, groene energie en internationale ambities lijkt Ant Group een nieuwe fase in te luiden waarin de scheidslijn tussen traditionele infrastructuur en digitale financiering steeds dunner wordt. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Ant Digital brengt $8 miljard aan Chinese energie op de blockchain is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.