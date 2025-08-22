Anthony Pompliano, Bitcoin’de Son Düşüşün Nedenini ve Bundan Sonra Beklediklerini Açıkladı!

Ünlü yatırımcı ve Professional Capital Management CEO’su Anthony Pompliano, Bitcoin’in (BTC) son fiyat hareketlerini değerlendirdi. Pompliano’ya göre, Bitcoin’deki son düşüşler, varlığın olgunlaşma sürecinin bir işareti. Pompliano, Bitcoin’in geçmişte boğa piyasalarında genellikle yüzde 30’luk düzeltmeler yaşadığını hatırlatarak, son dönemdeki gerilemenin ise yüzde 10-15 aralığında kaldığını belirtti. Bu durumun, piyasaya kurumsal yatırımcıların girmesi ve volatilitenin azalmasıyla ilgili […]

Kaynak: Bitcoinsistemi.com