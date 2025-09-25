Beethoven Zuid-Holland: kunnen 2.000 technici voor chips de Crypto-Mining in NL boosten?

Terwijl de wereld vecht om technologische suprematie, kampt Nederland met tekorten aan talent en verouderde infrastructuur. In Zuid-Holland pakt het Beethoven-programma deze uitdagingen aan. Dit initiatief verbindt onderwijs, industrie en overheid om tegen 2030 2000 extra semicontechnici op te leiden. Voor de lezers van Bitcoin Magazine is dit meer dan een technisch verhaal: chips zijn de ruggengraat van Bitcoin-mining rigs, ASIC-hardware en veilige wallets. Gebaseerd op beethovenzuidholland.nl en De Telegraaf nieuws van 24 september 2025, duikt dit artikel in het hart van het programma, de betrokken partners en de obstakels zoals stroomproblemen en financiering. Het laat zien hoe Nederland zijn leidende rol in chips – en indirect in crypto – kan behouden. Wat houdt het Beethoven-programma in? Beethoven Zuid-Holland is een gedreven samenwerking, gericht op de semiconductorindustrie: de wereld achter chips in smartphones, auto’s en medische apparaten. Het programma smeedt sterke banden tussen mbo-, hbo- en wo-instellingen, bedrijven en overheden. Het streven is kristalhelder: vóór 2030 2000 extra technici opleiden in Zuid-Holland. Zo wil het de regio neerzetten als een centrum voor chipinnovatie, met focus op praktische vaardigheden zoals chipontwerp, productie en onderhoud. De website van Beethoven maakt het persoonlijk: “Wij stimuleren de samenwerking tussen mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen, industrie en overheden,” staat er. Dit is geen reeks losse cursussen, maar een levendig ecosysteem. Door deze allianties hoopt het programma niet alleen nieuw talent aan te trekken, maar ook te behouden: technici die direct aan de slag kunnen bij lokale bedrijven. Welke partners maken het verschil? Het succes van Beethoven steunt op een breed netwerk. De belangrijkste spelers zijn: Onderwijs: Mbo-scholen zoals ROC Mondriaan voor basisvaardigheden, hbo-instellingen zoals Hogeschool Rotterdam voor praktijkkennis, en wo-universiteiten zoals de TU Delft voor geavanceerd onderzoek. Industrie: Chipbedrijven, met connecties naar giganten als NXP en ASML (hoewel ASML in Noord-Brabant zit, profiteert Zuid-Holland van de naschokken). Overheid: De provincie Zuid-Holland en steden als Rotterdam en Den Haag, die geld en regels regelen. Knelpunten in de chipsector: stroom en bureaucratie Beethoven focust op mensen, maar botst op bredere regionale struikelblokken. De Telegraaf artikel legt de frustratie bloot. Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven en Brainport-voorzitter (de Brabantse tegenhanger van Beethoven), richt zijn pijlen op Den Haag. “Voor de stroomcongestie in deze regio moeten we 4000 stroomkasten bouwen en nog een paar honderd middenspanningsstations. Die hebben allemaal een eigen vergunning nodig,” vertelt hij. “Bedrijven en gemeenten hebben het nu al ingeleverd, maar van uit Den Haag komt niets. Als we dit al niet voor elkaar krijgen, hoe gaan we dan tempo maken?” Dit raakt de kern: netcongestie houdt energieverslindende chipfabrieken tegen. In Zuid-Holland, met zijn havens en logistiek als troeven, dreigt hetzelfde. Dijsselbloem, ook betrokken bij FME (branchevereniging voor technologie), pleit voor een investeringsplan dat niet wacht op een nieuw kabinet. “De tijd van rapporten schrijven is voorbij. Het gaat nu om doen,” zegt Tijn-A-Tsoi van de FME. Bedrijven voelen zich uitgeknepen door hoge energieprijzen en papierwerk, terwijl de VS en China vooruit stormen – een probleem dat ook Bitcoin-mijnwerkers treft, afhankelijk van efficiënte chips. Financiering: pensioenfondsen en overheidssteun Geld blijft een heikel punt. Dijsselbloem wijst erop dat Nederlandse pensioenfondsen slechts 0,1 procent van hun 1500 miljard euro belegd vermogen in startups steken, tegen 2 procent in de VS. “Als we hier naar 1 procent gaan, praten we al over tientallen miljarden,” zegt hij. “Maar ook dat vergt politieke moed en hervormingen.” Ex-ASML-baas Peter Wennink stelt een nationaal investeringsfonds voor, gebaseerd op EU-rapporten, om de impasse te doorbreken. In Zuid-Holland vertaalt dit zich naar concrete stappen bij Beethoven. Een recente update meldt 5 miljoen euro Rijksgeld voor Operatie Beethoven, bedoeld om ASML in Veldhoven uit te breiden. “We zijn al anderhalf jaar in gesprek met het Rijk om die 5 miljoen euro los te krijgen”, moppert Dijsselbloem. “Ik vind dat onacceptabel. Als ze dit in het buitenland horen, gaan ze gillend van het lachen onder tafel.” Zulke fondsen kunnen ook crypto-hardware, zoals mining-ASIC’s, een boost geven. Energie en de mondiale strijd De energiecrisis voegt druk toe. Theo Henrar van TNO waarschuwt: “Energieprijzen zijn extra publiek geld, maar slechts een deel van de oplossing. Zolang energieprijzen hoger liggen dan in buurlanden, durven vergunningen jaren te duren en het stroomnet op slot zit, loont investeren in Nederland niet.” TNO ziet investeerders vertrekken door hoge kosten, te veel regels en netproblemen. “Zo lekken we onze kennis weg”, voegt Henrar toe. China en de VS stormen vooruit met slimme plannen, terwijl Nederland en Europa “in de slaapstand” lijken te verkeren. ASML-topman Peter Wennink merkt op: “Trump mist wel het beste dat Europa is overkomen: overkomen.” Een nationale investeringsbank zou publiek en privaat geld kunnen verenigen, maar blijft steken in een grijze zone – een situatie die lijkt op de volatiliteit in Bitcoin, waar snelle beslissingen cruciaal zijn. En nu? Beethoven Zuid-Holland biedt een lichtpunt via lokaal talent. 