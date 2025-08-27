Belangrijke update in de IPO-plannen van Bitpanda

De Oostenrijkse exchange Bitpanda heeft haar plannen voor een beursgang in Londen officieel laten varen. Het bedrijf verwijst naar de lage handelsvolumes op de London Stock Exchange als belangrijkste reden. Daarmee sluit de exchange zich aan bij een bredere trend van ondernemingen die de Londense markt de rug toekeren. https://twitter.com/CryptoTimes_io/status/1960292041147273369 Waarom Londen is afgevallen Eric Demuth, medeoprichter van Bitpanda, vertelde aan de Financial Times dat de handelsvolumes in Londen "niet zijn waar ze zouden moeten zijn". Hij verwacht ook dat de uitdagingen voor de LSE de komende jaren blijven bestaan. Die analyse is niet uit de lucht gegrepen. Volgens data die FT citeerde, kende de Londense beurs in de eerste helft van dit jaar het laagste niveau van kapitaalwerving in dertig jaar. Voor een bedrijf dat afhankelijk is van liquiditeit en internationale investeerders, is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht. Frankfurt of New York Bitpanda onderzoekt nu een notering in Frankfurt of New York. Een concrete tijdlijn is er nog niet, maar insiders verwachten dat Frankfurt de meest logische keuze is vanwege de nabijheid van de Europese markt én de striktere regulering onder MiCAR. New York zou daarentegen toegang geven tot een breder investeerderspubliek en hogere liquiditeit, maar brengt ook strengere toezichtregels met zich mee. Londen verliest momentum in crypto Naast de tegenvallende handelsvolumes speelt ook het crypto beleid van het Verenigd Koninkrijk een rol. In juni waarschuwde de denktank OMFIF dat het VK zijn kans heeft gemist om een voorlopersrol in blockchain te pakken. Terwijl landen als de VS en Duitsland duidelijke stappen zetten, heerst in Londen vooral onzekerheid over de koers. Voor een bedrijf als Bitpanda, dat sterk inzet op gereguleerde groei, is dat een serieus obstakel. Wat dit betekent voor de sector De stap van Bitpanda laat zien hoe belangrijk de keuze van een beurslocatie is voor crypto bedrijven die naar de traditionele markten willen. Waar MicroStrategy ooit de toon zette met haar Nasdaq notering, lijken steeds meer Europese spelers richting Frankfurt te bewegen. Voor Londen is dit opnieuw een signaal dat de stad haar aantrekkingskracht verliest, niet alleen voor techbedrijven in het algemeen, maar zeker ook voor de cryptosector.

Het bericht Belangrijke update in de IPO-plannen van Bitpanda is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.