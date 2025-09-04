Biến 750 USD thành 1.500.000 USD: Năm 2021 là Shiba Inu, năm 2023 là Pepe Coin – Đồng penny token nào sẽ là tiếp theo?

Trong thế giới tiền điện tử, có không ít câu chuyện thành công khiến mọi người phải kinh ngạc – chỉ với một khoản đầu tư nhỏ, nhà đầu tư có thể biến nó thành số tiền thay đổi cuộc sống. Đặc biệt, meme coin gần đây nổi tiếng nhờ những biến động giá mạnh mẽ, biến những người tham gia sớm thành triệu phú.

Shiba Inu (SHIB) từng biến khoản đầu tư khiêm tốn 750 USD thành 1,5 triệu USD. Hai năm sau, Pepe Coin ($PEPE) cũng ghi dấu ấn với đợt tăng trưởng tương tự. Và giờ đây, một cái tên mới đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư: Bitcoin Hyper – đồng coin được kỳ vọng sẽ tiếp bước thành công của Shiba Inu và Pepe Coin với tiềm năng lợi nhuận khổng lồ.

Shiba Inu (SHIB) năm 2021

Ban đầu, Shiba Inu chỉ là một meme coin ra đời với mục đích vui vẻ như một lựa chọn thay thế cho Dogecoin. Thế nhưng vào năm 2021, SHIB đã có cú bứt phá ngoạn mục, trở thành một trong những đồng tiền điện tử được nhắc đến nhiều nhất trong năm.

Nhờ vào sự lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, sự ủng hộ của người nổi tiếng và làn sóng tăng trưởng chung của thị trường crypto, giá SHIB đã tăng vọt. Những nhà đầu tư tham gia sớm đã thu về lợi nhuận khổng lồ. Chỉ với 750 USD đầu tư vào đầu năm 2021, bạn có thể mua được hàng nghìn tỷ token SHIB – và đến tháng 10/2021, số tiền đó đã biến thành hơn 1,5 triệu USD khi SHIB tăng hơn 500.000%.

Sự bùng nổ này đã khẳng định với cộng đồng tiền điện tử rằng meme coin hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, qua đó ghi tên Shiba Inu vào danh sách những câu chuyện thành công tiêu biểu trong lịch sử crypto.

Sự bùng nổ của Pepe Coin vào năm 2023

Một meme coin khác đã khiến giới crypto chấn động vào năm 2023: Pepe Coin ($PEPE). Ra mắt vào tháng 4/2023, đúng giai đoạn thị trường crypto chìm trong “mùa đông”, Pepe Coin bắt đầu giao dịch một cách lặng lẽ và hầu như không ai ngờ nó sẽ trở thành xu hướng lớn tiếp theo.

Chỉ vài tuần sau, token này đã bùng nổ về giá trị. Đầu tháng 5/2023, giá Pepe đã tăng hơn 5.000%. Một số nhà đầu tư sớm còn ghi nhận lợi nhuận khổng lồ lên đến 322.000 lần. Có thời điểm, khối lượng giao dịch của Pepe Coin còn vượt qua cả những meme coin nổi tiếng như Dogecoin và Shiba Inu, đưa vốn hóa thị trường của nó đạt tới 1,5 tỷ USD.

Sự nổi lên của Pepe Coin cũng truyền cảm hứng cho nhiều meme token khác như Sponge, Floki Inu, AIDoge và Wall Street Memes, giúp chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thành công của Pepe Coin khẳng định rằng meme coin hoàn toàn có thể biến nhà đầu tư sớm thành triệu phú, và cho thấy những token nhỏ, ít được chú ý ban đầu, cũng có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Bitcoin Hyper : Đồng penny token tiếp theo với tiềm năng tạo triệu phú

Những ngày này, tâm điểm chú ý đang dồn vào Bitcoin Hyper – một loại tiền điện tử mới mà nhiều người tin rằng có thể tái hiện thành công của Shiba Inu và Pepe Coin. Với mức giá hiện tại dưới 0,09 USD, Bitcoin Hyper đang được định vị như một cơ hội lớn tiếp theo cho những ai tìm kiếm lợi nhuận có thể thay đổi cuộc đời.

Từ bất động sản, nghệ thuật cho đến tài sản trí tuệ, Bitcoin Hyper là một công cụ đột phá giúp mọi người trên toàn thế giới token hóa các loại tài sản thực. Mục tiêu của Bitcoin Hyper là dân chủ hóa việc quản lý tài sản thông qua công nghệ blockchain, từ đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận. Không giống như vô số meme coin chỉ dựa vào sự cường điệu, Bitcoin Hyper tạo khác biệt bằng việc tập trung vào token hóa tài sản thực, định hướng cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Con đường mà Bitcoin Hyper lựa chọn để ra mắt cũng tạo thêm sức hút. Thay vì phụ thuộc vào vốn đầu tư mạo hiểm, dự án đã chọn con đường presale, nhằm duy trì văn hóa community-driven. Presale hiện tại đã hoàn thành 91,44% và đang ở Giai đoạn 7. Trong tổng mục tiêu 16.250.000 USD, các nhà đầu tư đã đóng góp 14.362.724 USD, tương đương 224.027.994 token đã được bán ra.

Tương lai tươi sáng phía trước

Với mức giá niêm yết dự kiến 0,20 USD, Bitcoin Hyper sẽ được niêm yết trên 3 trong số 10 sàn giao dịch lớn nhất thế giới trong quý I/2025. Bên cạnh đó, việc có mặt trên CoinMarketCap và CoinGecko giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi sự phát triển của token trước và sau khi niêm yết. Một yếu tố quan trọng khác nâng cao uy tín của Bitcoin Hyper chính là kiểm toán từ Certik, công ty bảo mật blockchain hàng đầu. Báo cáo kiểm toán này mang lại sự đảm bảo mạnh mẽ hơn về tính minh bạch và an toàn của nền tảng.

Bitcoin Hyper được định vị để tận dụng thị trường đầy tiềm năng nhưng chưa khai thác hết của token hóa tài sản thực. Giống như Shiba Inu và Pepe Coin, Bitcoin Hyper có thể mang lại mức tăng trưởng lên đến 1.000.000%, mở ra cơ hội sinh lời khổng lồ.