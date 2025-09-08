Bitcoin et crypto : la SEC alerte sur la menace des ordinateurs quantiques

By: Bitcoinist
2025/09/08 17:21
DAR Open Network
D$0.03197+1.58%
Lagrange
LA$0.34199+4.68%

La Securities and Exchange Commission (SEC) tire la sonnette d’alarme : les ordinateurs quantiques menaceraient les fondements cryptographiques de Bitcoin, Ethereum et plus, dès 2028. Cette révolution technologique pourrait “briser les fondations cryptographiques” des réseaux blockchain. Un chaos sans précédent risque d’arriver dans les échanges financiers. Pire encore, certains acteurs pourraient déjà accumuler des données chiffrées pour les décrypter ultérieurement. Cette menace est réelle, imminente, et impose une question : serons-nous prêts à migrer vers des standards résistants aux attaques quantiques avant qu’il ne soit trop tard ?

La SEC alerte sur le “Q-Day” imminent

La SEC, via sa Crypto Assets Task Force, tire la sonnette d’alarme : d’ici 2028, les ordinateurs quantiques pourraient devenir assez puissants pour pulvériser les protocoles cryptographiques. Ils protègent aujourd’hui Bitcoin, Ethereum et l’ensemble de l’écosystème blockchain. Autrement dit, ce qui paraît inviolable pourrait bientôt voler en éclats.

Le rapport, baptisé Post-Quantum Financial Infrastructure Framework, parle sans détour de catastrophe financière potentielle, avec des actifs numériques valant des milliers de milliards soudainement vulnérables.

La feuille de route proposée est claire : audits automatisés des plateformes les plus fragiles, adoption rapide d’algorithmes post-quantiques, priorité absolue aux portefeuilles institutionnels et aux exchanges.

Le danger n’est pas théorique. La stratégie “Harvest Now, Decrypt Later” est déjà une réalité. Le compte à rebours est lancé.

Qu’est-ce que le “Harvest Now, Decrypt Later” et pourquoi c’est crucial ?

Cette stratégie consiste, pour les pirates, à collecter dès aujourd’hui des données blockchain chiffrées, sans en avoir la capacité de les déchiffrer ; mais avec la promesse de le faire dès que les ordinateurs quantiques seront disponibles. Ce scénario est d’autant plus alarmant qu’il permet une attaque différée, sans trace immédiate.

En parallèle, les vulnérabilités cryptographiques utilisées par Bitcoin, comme ECDSA, sont directement ciblées par les algorithmes quantiques tels que Shor ou Grover. Des chercheurs évaluent qu’il faut lancer la transition vers des signatures post-quantiques dès maintenant, sous peine de défaillance irréversible dans quelques années.

Bitcoin Hyper ($HYPER) : La Layer-2 responsable qui re­booste Bitcoin

bitcoin-hyper

Bitcoin Hyper, ou $HYPER, se positionne comme une Layer-2 sur le réseau Bitcoin : plus rapide, écologique et moderne. Avec un modèle Proof-of-Stake, il évite la lourdeur énergétique traditionnelle des blockchains PoW.

Tokenomics : l’offre totale est fixée à 21 milliards de tokens, un facteur x1 000 par rapport à Bitcoin. La répartition se fait de manière transparente : 30 % en treasury, 25 % en marketing, 5 % en rewards, le reste au soutien de l’écosystème. La prévente a déjà levé entre 6,9 et 14 M $, sans allocations privilégiées : un modèle juste pour tous les investisseurs.

Utilité : $HYPER sert à payer les frais, alimenter les ponts inter-blockchains, débloquer les récompenses staking et, prochainement, activer le DAO de gouvernance. Sa transparence, ses audits (CoinSult, Spywolf) et son accessibilité en font un projet Layer-2 crédible, comptant parmi les meilleures cryptos, même dans un marché volatile

Explorez maintenant $HYPER !

Maxi Doge ($MAXI) : L’énergie meme au service de la finance décentralisée

maxi-doge

Maxi Doge, ou $MAXI, est un token meme coin incarnant l’esprit des traders déjantés : muscle, vitesse, apyp et culture internet.

Tokenomics : offre fixe de 150,24 milliards de tokens, sans possibilité de mint futur. Répartition prudente : 40 % au presale, 25 % dans le Maxi Fund pour partenariats et récompenses communautaires, 15 % pour le développement, 15 % pour la liquidité, et 5 % dédiés aux staking rewards.

Utilité : $MAXI est pensé pour les traders audacieux avec staking APY généreux (jusqu’à 190-300 %), compétition communautaire et buzz viral, une dynamique qui rappelle les exploits de Dogecoin. Transparence renforcée via des audits (SolidProof, Coinsult) et une roadmap ambitieuse (listing CEX, multi-chain, leviers…). Bref $MAXI n’est pas là pour jouer.

Découvrez sans attendre $MAXI !

Conclusion

La SEC nous rappelle que l’ère quantique n’est plus une abstraction : elle s’annonce menaçante, concrète, dès 2028. Ignorer la menace, c’est jouer avec un krach cryptographique d’une ampleur systémique et jouer implique aussi la possibilité de perdre. Mais cette alerte peut aussi être une opportunité : transformer nos blockchains, renforcer leur résilience et préparer dès aujourd’hui un futur post-quantique.

Pendant ce temps, des projets montrent la voie, c’est le cas de Bitcoin Hyper qui cherche à allier performance, justice et évolutivité en incarnant un futur Bitcoin actif et écologique. De son côté, Maxi Doge, l’un des meilleurs meme coins, incarne la culture crypto dans toute sa virulence, prête à surfer sur la hype avec rigueur et transparence.

Au fond, deux leçons s’imposent : d’une part, la technologie évolue, le développement doit suivre au pas, en sécurité. D’autre part, l’innovation crypto ne dort jamais : qu’elle bâtisse un pont vers l’avenir ou qu’elle muscle notre présent, chaque token est une pièce du puzzle. Reste à n’en perdre aucune.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS

KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS

Celebrating the legacy and spirit of Kung Fu, the KUNGFUVERSE connects real life experiences with Web3, enabling new ways for you to become your true self.
RealLink
REAL$0.06146+1.05%
Life Crypto
LIFE$0.00003515-1.62%
NFT
NFT$0.0000004463-0.44%
Share
PANews2022/11/17 17:12
Share
FED, Eylül Ayında Faiz İndirimi Yapacak Mı? Kritik FED Kararına Sayılı Günler Kala Standard Chartered Tahminini Güncelledi!

FED, Eylül Ayında Faiz İndirimi Yapacak Mı? Kritik FED Kararına Sayılı Günler Kala Standard Chartered Tahminini Güncelledi!

FED Başkanı Jerome Powell‘ın Jackson Hole’deki ılımlı açıklamaları ve gelen ekonomik veriler FED’in Eylül ayında faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada piyasada FED’in 25 baz puanlık indirim yapması %90 ile fiyatlanırken, 50 baz puan indirim yapması ise %10 ile fiyatlanıyor. Bu noktada 2025 yılının ilk faiz indirimine 2024 yılında olduğu gibi 50 baz […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com
BRC20.COM
COM$0.015924-12.29%
Share
Coinstats2025/09/08 16:23
Share
Seize the blockchain wealth wave and earn $8,980 a day, allowing you to easily experience the advantages of cloud mining

Seize the blockchain wealth wave and earn $8,980 a day, allowing you to easily experience the advantages of cloud mining

In today’s rapidly developing digital economy, Bitcoin has long since transcended mere nascent digital currency and has become a crucial component of global asset allocation. Since its launch in 2009, Bitcoin’s decentralized nature, limited supply, and inflation resistance have garnered the attention of individual investors, institutional funds, and even governments worldwide. Investing in Bitcoin is not just about following a trend; it’s also about foresight and strategizing about the future economic landscape. Bitcoin’s future potential With the continued maturity of blockchain technology, the improvement of the global financial ecosystem, and the gradual standardization of digital asset regulations in various countries, Bitcoin’s market potential continues to be unleashed. It is increasingly being viewed as “digital gold,” not only serving as a robust anti-inflation tool but also demonstrating unique value in payments and cross-border transactions. Seizing this window of opportunity for Bitcoin’s development means seizing the initiative for future wealth growth. Cloud Mining: A Low-Threshold Entry into the Digital Currency World Traditional mining has a very high barrier to entry—it requires purchasing expensive mining machines, paying hefty electricity bills, building a mining farm, and professional operation and maintenance. For most ordinary investors, the difficulty and cost are prohibitive. TALL Miner offers investors a low-barrier, flexible, and controllable entry point. TALL Miner: A secure and transparent cloud mining option TALL Miner is committed to creating a secure, transparent, and easy-to-use cloud computing platform for users, allowing ordinary investors to easily participate in digital currency mining. Core advantages: No hardware investment required: Participate in mining by renting cloud computing power, eliminating the need to build your own mining farm. Easy operation: Register for a platform account, select a contract plan, and start mining with one click. Transparent returns: The system distributes returns based on your invested computing power, with real-time monitoring and clear settlement. Zero-barrier bonus: Register and receive a $15 trial credit, making it easy for even beginners to get started. Flexible and efficient: Choose from a variety of contract plans, allowing investors to adjust their strategies at any time based on their budget and needs. TALL Miner has designed a variety of flexible contract packages: Why choose TALL Miner? Lower costs: Eliminate equipment, maintenance, and electricity costs. Safety and reliability: The platform provides multiple security mechanisms to ensure transparency of computing power and returns. Flexibility and diversity: Short-term trial contracts and long-term stable returns are available to meet the needs of different investors. Compliance assurance: Strict adherence to relevant regulations ensures the security of user assets. With Bitcoin’s continued strength and the rise of the digital economy, cloud mining offers investors an easier and more transparent way to increase their wealth. As a professional cloud mining platform, TALL Miner is becoming the preferred choice of more and more investors for its security, convenience, and flexibility. If you’re looking to seize this new wave of digital economic opportunities, TALL Miner is your ideal partner for entering the world of Bitcoin. To learn more, please visit the official TALL Miner website:http://tallive.com TALL miner APP download link: https://talldl.com/tallminer Disclaimer: This content is a sponsored post and is intended for informational purposes only. It was not written by 36crypto, does not reflect the views of 36crypto and is not a financial advice. Please do your research before engaging with the products.The post Seize the blockchain wealth wave and earn $8,980 a day, allowing you to easily experience the advantages of cloud mining appeared first on 36Crypto.
Harvest Finance
FARM$28.13+0.96%
RealLink
REAL$0.06146+1.05%
Brainedge
LEARN$0.01698+0.89%
Share
Coinstats2025/09/08 16:11
Share

Trending News

More

KUNGFUVERSE released the first NFT collection KUNGFU BEASTS

FED, Eylül Ayında Faiz İndirimi Yapacak Mı? Kritik FED Kararına Sayılı Günler Kala Standard Chartered Tahminini Güncelledi!

Seize the blockchain wealth wave and earn $8,980 a day, allowing you to easily experience the advantages of cloud mining

PA Daily | The United States exempts some products such as mobile phones and computers from "reciprocal tariffs"; OpenAI officially announced that GPT-4 will be retired at the end of this month and wi

Exciting News: SolPlex Game Launch on Epic Games Marks a New Era for Web3 Gaming