Bitcoin koers toont opvallend ander beeld dan eerdere cycli: Wat betekent dit voor BTC?

Bitcoin liet in september 2025 een opvallend ander beeld zien dan in eerdere jaren. Waar de maand traditioneel zwak verliep, is de Bitcoin koers dit keer ongeveer 2,6% gestegen en bleef de prijs stabiel rond $115.800. Kan de Bitcoin koers hiermee september definitief achter zich laten als verliesmaand? Bitcoin koers houdt steunlijn vast Op de daggrafiek is zichtbaar dat de Bitcoin koers al maanden boven een oplopende trendlijn blijft. Bij elke test rond $116.000 kwamen kopers in actie. Deze reacties lieten zien dat bulls het momentum verdedigen en dat er vertrouwen is in dit niveau als structurele steun. De Relative Strength Index (RSI) staat op 57, wat een evenwicht tussen koop- en verkoopdruk aangeeft. Dit betekent dat er nog speelruimte is voordat de markt oververhit raakt. De Parabolic SAR, een indicator die trendrichting aangeeft via stippen onder of boven de prijs, blijft onder de candles. Dat ondersteunt een aanhoudende opwaartse trend. Netwerkactiviteit en waardering bewegen mee De Network Value to Metcalfe (NVM) ratio is gedaald naar 2,35, ongeveer 7,5% lager dan eerder dit kwartaal. Deze ratio vergelijkt de marktwaarde van Bitcoin met de activiteit op het netwerk. Een daling wijst erop dat de prijs minder snel stijgt dan de netwerkactiviteit. In eerdere cycli betekende dit vaak dat overwaardering werd afgebouwd en dat de markt weer dichter bij de fundamentele waarde van het netwerk kwam. Het huidige niveau kan daarom worden gezien als een gezondere balans tussen prijs en gebruik. Een dergelijke correctie in waardering maakt de kans groter dat een trend langer standhoudt. In plaats van een korte speculatieve piek lijkt de stijging nu meer gesteund te worden door structurele factoren. Derivatenmarkt laat duidelijke voorkeur zien Ook op de derivatenmarkt is de positie van traders duidelijk. De Long/Short ratio staat rond 1,20, wat betekent dat 54,58% van de posities long is en 45,42% short. Dit geeft aan dat er meer vertrouwen is in verdere stijging dan in daling. Een hogere longpositie kan volatiliteit versterken. Zodra een belangrijk weerstandsniveau doorbroken wordt, kan het grote aantal openstaande longposities juist extra vaart geven aan een rally. Dit patroon is in eerdere marktfases vaker zichtbaar geweest. Leverage speelt hierbij een rol. Veel traders gebruiken geleend kapitaal om hun posities te vergroten. Wanneer de koers richting $123.000 beweegt en weerstand zwakker wordt, kan de combinatie van leverage en positieve sentimenten voor versnelling zorgen. Marktstructuur geeft steun voor vervolgbeweging De combinatie van technische steun, afkoelende waarderingen en duidelijke voorkeur in de derivatenmarkt laat zien dat Bitcoin dit jaar anders presteert in september dan voorheen. In eerdere jaren werden juist winsten genomen in deze maand, maar nu is er sprake van vasthoudendheid bij bulls. Belangrijk is dat de Bitcoin koers niet alleen door speculatie omhoog is gebracht. De gegevens laten zien dat netwerkactiviteit en waardering beter in balans zijn gekomen. Daarmee heeft de markt fundamenten om een verdere stijging te ondersteunen. Wat gaat BTC doen? De belangrijkste vraag is of de Bitcoin koers erin slaagt om de weerstand rond $123.000 te doorbreken. Als dat gebeurt, kan er ruimte ontstaan voor een beweging richting hogere psychologische niveaus. Wat al vaststaat, is dat september 2025 een andere wending heeft gekregen dan gebruikelijk. De Bitcoin koers heeft laten zien dat structurele steun, gezonde waarderingscijfers en vertrouwen op de derivatenmarkt samen kunnen zorgen voor een sterker beeld dan eerdere jaren. 