Bitcoin падает, Saylor покупает: добавлено еще 430 BTC

By: Bitcoinist
2025/08/21 20:49
BTC
BTC$113 011,55-0,88%

Strategy Inc. приобрела дополнительный Bitcoin на фоне рыночных колебаний, добавив еще одну небольшую порцию к своей обширной криптовалютной казне. Согласно заявлению компании, она купила 430 BTC за приблизительно $51,4 млн по средней цене около $119 666 за монету. Эта операция закрепляет позицию Strategy как одного из крупнейших корпоративных держателей Биткоина.

Детали покупки и активы

На основании раскрытия информации компанией и документов SEC, организация теперь владеет 629,376 BTC, что составляет почти 3% от общего предложения Bitcoin.

По данным отчетов, совокупная стоимость этих запасов оценивается примерно в $46,15 млн. Последние 430 BTC были приобретены после того, как компания привлекла средства через продажу акций, выручка от продаж акций STRK, STRF и STRD – приблизительно $19,3 млн, $19 млн и $12,1 млн соответственно – была использована для финансирования покупки.

Майкл Сейлор также намекнул на новые покупки в воскресном посте в с подписью “Недостаточно оранжевого”.

Свежая покупка стала третьей подряд еженедельной сделкой. Такая модель показывает, что компания придерживается стратегии постоянного накопления. Однако в масштабе ее активов 430 BTC это незначительная сумма, скорее рутинное пополнение, чем крупный стратегический сдвиг.

Новые рекомендации и правила финансирования

В отчетах были опубликованы обновленные рекомендации компании по соотношению собственного капитала к рыночной стоимости, привязанные к уровню mNAV. Компания начнет активно выпускать акции MSTR, когда коэффициент рыночной стоимости (mNAV) превысит 4,0x.

Когда значение mNAV составит от 2,5x до 4,0x, компания выпустит акции, чтобы купить больше BTC. Если значение mNAV упадет ниже 2,5x, компания заявляет, что будет уделять приоритетное внимание выплате процентов по долгам и финансированию дивидендов по привилегированным акциям.

Также отмечается, что компания может рассмотреть возможность использования кредитных средств для выкупа акций MSTR, когда mNAV находится ниже 1,0x. Данное руководство важно, поскольку выпуск акций влияет на держателей акций. В отчетах это представлено как инструмент, который компания намерена использовать в зависимости от рыночных условий.

Bitcoin откатился на прошлой неделе, и акции компании упали вместе с ним. Bitcoin снизился почти на 5% за последние семь дней и в какой-то момент опустился ниже психологической отметки $115 000.

Акции MSTR упали более чем на 8% за последние пять дней, снизившись с предыдущего закрытия $365 до примерно $357 в недавних торгах.

