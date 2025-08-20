Bitcoin zwaar onder druk terwijl shorters toeslaan

By: Coinstats
2025/08/20 14:01
U
U$0.0202-3.80%
Hyperliquid
HYPE$42.16-0.33%
Effect AI
EFFECT$0.006168-0.06%
MetYa
MET$0.2233-0.22%
MANTRA
OM$0.241+0.54%
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Bitcoin koers staat opnieuw onder druk. Voor het eerst sinds januari 2025 signaleren analisten dat de markt in de gevarenzone komt. Volgens data van CryptoQuant zijn het met name de short term holders die hun munten massaal van de hand doen. Deze groep, die hun Bitcoin korter dan 155 dagen in bezit heeft, lijkt geschrokken van de dalingen na de all-time high van ruim $124.000 eerder dit jaar. Short term holders capituleren Short term holders worden in de markt vaak omschreven als ‘toeristen’. Het zijn beleggers die instappen tijdens euforische periodes, wanneer de koers hard stijgt en Bitcoin volop in de media verschijnt. Zodra de markt tegenzit, drukken zij vaak als eersten op de verkoopknop. De afgelopen maanden konden deze holders hun posities nog met winst verkopen. Nu is de situatie anders: gemiddeld genomen leveren ze hun Bitcoin juist met verlies in. Daarmee herhaalt zich een patroon dat we voor het laatst in januari 2025 zagen, toen ook een correctie volgde na een periode van sterke stijging. Gevaarlijk patroon op de grafieken Uit de on-chain data van CryptoQuant blijkt dat de huidige verkoopdruk sterk lijkt op eerdere periodes waarin de koers fors terugviel. De zogenaamde Realized Price, de gemiddelde aankoopprijs van short term holders, ligt op dit moment hoger dan de actuele marktprijs. Dat betekent dat deze groep hun munten met verlies verkoopt, een teken van capitulatie. Dit soort fases zijn doorgaans pijnlijk voor de koers op de korte termijn. Het dumpen van munten kan immers leiden tot extra aanbod, waardoor de prijs verder wegzakt. Voor traders en investeerders die de markt volgen, is dit een duidelijk waarschuwingssignaal. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van… Continue reading Bitcoin zwaar onder druk terwijl shorters toeslaan document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Zwakke handen vallen af Hoewel deze bewegingen de markt tijdelijk kunnen verzwakken, wijzen analisten erop dat dit proces de markt op de langere termijn juist gezonder maakt. Het fenomeen staat bekend als het ‘uitfilteren van zwakke handen’. Beleggers zonder overtuiging verlaten de markt, terwijl lange termijn investeerders of nieuwe kopers met meer vertrouwen hun plek innemen. Juist dit zijn vaak de momenten waarop ervaren beleggers kansen zien. Historisch gezien zijn de moeilijkste marktfases vaak de meest lucratieve instapmomenten gebleken voor wie een langere horizon aanhoudt. Psychologie van de markt Het menselijk brein speelt in deze dynamiek een grote rol. Instappen op een all-time high voelt comfortabel, omdat de markt positief is en de hype groot. Maar investeren tijdens een correctie vergt meer overtuiging. De huidige fase kan dus gezien worden als een test van vertrouwen in Bitcoin. De vraag is nu hoe snel de bulls erin slagen om de verkoopdruk te absorberen. Als zij de verkoopgolven van short term holders kunnen opvangen zonder dat de koers diep wegzakt, kan dit de basis vormen voor een nieuwe stijging. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading Bitcoin zwaar onder druk terwijl shorters toeslaan document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Consolidatie of nieuwe daling? De markt bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. Als het koopvolume sterk genoeg is, kan Bitcoin in een fase van consolidatie terechtkomen, waarbij de koers stabiliseert en langzaam weer opveert. Lukt dat niet, dan ligt een verdere daling voor de hand, zeker als het vertrouwen van beleggers verder afbrokkelt. Analisten blijven verdeeld: sommigen wijzen op de sterke fundamenten van Bitcoin en zien deze fase als een gezonde correctie in een opwaartse trend. Anderen vrezen dat een langere periode van neerwaartse druk nodig is om het sentiment volledig te resetten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin zwaar onder druk terwijl shorters toeslaan is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Ozak AI Presale Surpasses $2M as Investors Eye 560x ROI From $0.005 to $2.80 Price Path

Ozak AI Presale Surpasses $2M as Investors Eye 560x ROI From $0.005 to $2.80 Price Path

Ozak AI token presale has now crossed the $2 million mark, with over 161 million $OZ tokens sold in Phase 4. The project is currently listed at a price of $0.005 and has been appealing to investors given the fact that it is estimated to grow to a price of $2.80. Backed by CertiK audits […] The post Ozak AI Presale Surpasses $2M as Investors Eye 560x ROI From $0.005 to $2.80 Price Path appeared first on Live Bitcoin News.
Triathon
GROW$0.0105+1.94%
TokenFi
TOKEN$0.01401-0.14%
Sleepless AI
AI$0.1165-0.85%
Share
LiveBitcoinNews2025/08/20 15:30
Share
China Rare Earth Group solemnly declares that it has never conducted any form of cooperation, consultation or planning with relevant institutions or units regarding the so-called "rare earth RMB stabl

China Rare Earth Group solemnly declares that it has never conducted any form of cooperation, consultation or planning with relevant institutions or units regarding the so-called "rare earth RMB stabl

PANews reported on August 11th that some online media outlets have recently circulated information claiming that "China Rare Earth Group, Ant Group, and the People's Bank of China are jointly
SuperRare
RARE$0.05816+7.18%
FORM
FORM$3.6096-1.04%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01857-0.21%
Share
PANews2025/08/11 20:05
Share
Binance Alpha Points "Shura Field": A Web3 Wallet War That Swallowed 90% of the Market Share

Binance Alpha Points "Shura Field": A Web3 Wallet War That Swallowed 90% of the Market Share

Recently, Binance Web3 Wallet has created a huge wave in the Web3 wallet market with its innovative "Alpha" gameplay. Its market share has risen sharply, occupying 90% of the market, which is remarkable.
Stella
ALPHA$0.01487-8.03%
Ambire Wallet
WALLET$0.0265-0.67%
Share
PANews2025/05/12 15:35
Share

Trending News

More

Ozak AI Presale Surpasses $2M as Investors Eye 560x ROI From $0.005 to $2.80 Price Path

China Rare Earth Group solemnly declares that it has never conducted any form of cooperation, consultation or planning with relevant institutions or units regarding the so-called "rare earth RMB stabl

Binance Alpha Points "Shura Field": A Web3 Wallet War That Swallowed 90% of the Market Share

Ethena Labs and Securitize enable 24/7 swaps between USDtb and BlackRock’s BUIDL

The Stablecoin War: USDC vs Decentralized Alternatives