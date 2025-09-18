Bitwise: SEC-regels stimuleren crypto-ETF’s, maar instroom niet gegarandeerd

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat onder toenemende druk om de crypto markt toegankelijker te maken voor institutionele beleggers. Met recente aanpassingen in de listing regels wordt de weg voor innovatieve producten zoals de Stablecoin & Tokenization ETF van Bitwise steeds makkelijker. Deze wijzigingen zijn positieve ontwikkelingen voor fondsen die inspelen op de groei van stable coins en tokenized assets. Waar voorheen de nadruk lag op beperkingen, zien we nu dat de SEC ruimte heeft voor bredere experimenten. Enerzijds neemt de kans toe dat nieuwe producten sneller goedkeuring krijgen, terwijl aan de andere kant dit betekent dat nog niet automatisch dat er ook grote instroom volgt. Het Bitwise initiatief en de bredere markt Bitwise Asset Management diende deze week een aanvraag in voor een ETF die zich richt op stablecoins en tokenisatie. Het fonds zou noteren op NYSE Arca en is opgezet om traditionele beleggers toegang te geven tot crypto gerelateerde trends zonder crypto te hoeven bezitten.De stablecoinmarkt is in 2025 gegroeid tot bijna 290 miljard dollar, mede dankzij de GENIUS Act die regelgeving en legitimiteit heeft versterkt. We zien ook dat tokenisatie steeds populairder wordt. Obligaties, vastgoed en zelfs kunst worden omgezet naar digitale tokens op blockchains, met een marktwaarde die inmiddels de grens van 24 miljard dollar heeft overschreden. Voor Bitwise is dit het moment om een product te lanceren. Waarom liquiditeit enorm belangrijk is Toch bepaalt niet de regelgeving, maar de liquiditeit of een ETF succes heeft. Dat zagen we recent bij de Bitcoin ETF’s. Ondanks record instromen van meer dan 290 miljoen dollar in een dag, verschilt het rendement per aanbieder. Grote spelers zoals BlackRock en Fidelity trekken de meeste instroom, terwijl kleinere fondsen moeite hebben om voet aan de grond te krijgen. Hetzelfde kan gelden voor een stablecoin-ETF. Zonder voldoende handelsvolume en brede spreiding van posities dreigt het product illiquide te worden, wat institutionele beleggers afschrikt. Zeker in een marktsegment dat nog relatief jong is, kan dat een remmende factor zijn. Implicaties voor nieuwe producten De mogelijke goedkeuring van de Bitwise Stablecoin & Tokenization ETF kan erg belangrijk zijn. Als dit fonds aandacht krijgt, opent dat de deur voor een golf van nieuwe crypto-ETF’s die inspelen op niches zoals DeFi, layer-1 tokens of specifieke stable coin modellen. Ook concurrenten zoals Nicholas Wealth Management met hun BLOX ETF zullen hierdoor gestimuleerd worden. Toch blijft het maar de vraag of dit zo is. De recente uitstroom bij Ethereum-ETF’s laat zien dat succes niet vanzelfsprekend is. Beleggers blijven kritisch kijken naar rendement, risico en transparantie. Zelfs met politieke steun en aangepaste regels van de SEC blijft de markt afhankelijk van sentiment.. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitwise: SEC-regels stimuleren crypto-ETF’s, maar instroom niet gegarandeerd is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

