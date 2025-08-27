BTC WHALE CAUSES MINI-CRASH, ETH HITS ATH, FOOTBALLFUN GOES VIRAL

By: BitcoinEthereumNews
2025/08/27 12:43
BTC WHALE CAUSES MINI-CRASH, ETH HITS ATH, FOOTBALLFUN GOES VIRAL

ETH hits new ATH then retreats. Whale dumps 24k BTC, triggers mini-crash. Only 18.3m ETH is left on exchanges. Jump & Galaxy plan $1bn SOL treasury vehicle. Sharps Technology plans $400bn SOL DAT. VanEck files for first SOL liquid staking ETF. Sharplink to buy back $1.5b stock. BitMine now owns $7.9bn ETH. Japan set to cut crypto taxes, greenlight BTC ETFs. Metaplanet buys $11.7m BTC, joins FTSE Japan. Saylor signals 3rd consecutive Strategy BTC buy. Several issuers files amended S-1 for XRP ETF. XRP flips BlackRock market cap. WLFI trades at $25bn pre-launch. AAVE denies it will get part of WLFI supply. AAVE TVL crosses $57b, now 62% of DeFi lending. Stargate DAO approves LayerZero acquisition offer. Philippines considers BTC reserve.

Source: https://decrypt.co/videos/interviews/UBYutSKP/btc-whale-causes-mini-crash-eth-hits-ath-footballfun-goes-viral

MyStonks platform's 24-hour transaction volume exceeded US$200 million

MyStonks platform's 24-hour transaction volume exceeded US$200 million

PANews reported on August 27th that as of 1:00 PM on the same day, the MyStonks platform's 24-hour trading volume reached $209.11 million. Currently, the platform has 179 RWA token assets listed and 37,063 users. MyStonks is a decentralized digital asset trading platform specializing in US stock token asset and contract trading (supporting up to 20x leverage). Leveraging blockchain technology, it enables efficient and transparent digital asset trading and management, promoting the digitization of traditional assets and enhancing liquidity.
PANews2025/08/27 13:24
Dow Jones up 100 points as Fed takes focus away from Israel-Iran war

Dow Jones up 100 points as Fed takes focus away from Israel-Iran war

Middle East escalation is taking a back seat in the markets as traders await Fed's decision.
Crypto.news2025/06/19 00:59
Met a former colleague at an offline event, Clanker developer was exposed for "stealing Velodrome funds" and quit the team

Met a former colleague at an offline event, Clanker developer was exposed for "stealing Velodrome funds" and quit the team

Recently, Clanker founder and CEO Jack Dishman announced that the project developer Proxystudio has decided to resign immediately because Proxystudio was exposed for a "criminal record" - when working on the well-known DeFi project Velodrome Finance, it stole about $350,000 worth of funds from the team's wallet. Although he later returned the funds, the incident still brought far-reaching negative impacts.
PANews2025/05/07 10:34
