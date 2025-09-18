Buccaneer Energy kiest BitGo voor Bitcoin-miningplannen in Texas

By: Coinstats
2025/09/18 21:46
Buccaneer Energy heeft een overeenkomst gesloten met custodian BitGo om toekomstige Bitcoin-inkomsten veilig op te slaan en te verhandelen. Het olie- en gasbedrijf wil overtollig gas uit Texas gebruiken voor een eigen miningoperatie. Custody en handel via BitGo Het in Londen genoteerde Buccaneer Energy (AIM:BUCE) bevestigde donderdag dat het een contract heeft getekend met BitGo Trust Company. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot gereguleerde bewaar- en handelsdiensten voor Bitcoin. BitGo zal fungeren als officiële custodian en biedt daarnaast toegang tot zijn OTC-handelsplatform om liquiditeit te ondersteunen. Volgens topman Paul Welch past de samenwerking in de voorbereidingen op een miningoperatie in Texas. "We zijn verheugd deze overeenkomst te sluiten met BitGo, omdat zij de juiste partner zijn om dit traject samen te starten," aldus Welch. #BUCE signs contract with BitGo for future Bitcoin storage and trading. We're taking another important step in our #Bitcoin strategy. Following the announcement of our plans to monetise gas production from the Fouke development through Bitcoin mining, Buccaneer has now signed a… — Buccaneer Energy PLC (@BUCEplc) September 18, 2025 Gas naar mining De stap volgt op eerdere plannen van Buccaneer om het gas dat het produceert in de regio Fouke, nabij Pine Mills in Texas, niet alleen te verkopen, maar ook zelf te benutten. Het gas wordt ingezet voor stroomopwekking die een on-site Bitcoin-mijn moet aandrijven. Met die strategie wil het bedrijf extra waarde creëren uit de gasreserves en zich positioneren in de groeiende markt voor energie-gedreven mining. Het project hangt echter nog af van meerdere factoren, waaronder succesvolle boringen, de selectie van een definitieve partner voor de miningfaciliteit en verdere evaluatie van locaties. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Jerome Powell van de Federal Reserve heeft voor het sinds 2024 de rentes verlaagt, en dit is in principe een positief economisch signaal. Vaak wordt zo'n verandering gevolgd door stijgingen op de markten. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in… Continue reading Buccaneer Energy kiest BitGo voor Bitcoin-miningplannen in Texas document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Volgende stap in ontwikkelingsplan Buccaneer gaf aan dat de volgende stap het "staking" van een nieuwe ontwikkelingslocatie betreft, gepland voor het einde van deze week. Dat is een standaardprocedure in de voorbereiding op nieuwe boringen. Zodra die stap is afgerond, wil het bedrijf meer details delen over de voortgang van het project. CEO Welch benadrukte dat de BitGo-deal slechts één onderdeel is van een bredere strategie. "Dit is slechts één van de vele acties die we ondernemen in aanloop naar onze geplande activiteiten bij Fouke," verklaarde hij. Voorbereiding op Bitcoin-inkomsten Met de overeenkomst legt Buccaneer de basis voor de financiële afwikkeling van toekomstige miningopbrengsten. Door vooraf procedures in te richten voor het bewaren, verhandelen en administreren van Bitcoin, wil het bedrijf voorbereid zijn op mogelijke inkomstenstromen uit zijn cryptoplannen. fDe aankondiging zorgde donderdag voor extra aandacht bij beleggers. Het aandeel Buccaneer Energy (BUCE) sloot 9% hoger op de AIM-beurs in Londen, terwijl de Bitcoinprijs zelf licht opliep.

Het bericht Buccaneer Energy kiest BitGo voor Bitcoin-miningplannen in Texas is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

