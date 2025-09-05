CalPERS verdeeld over Bitcoin-blootstelling

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Het grootste openbare pensioenfonds van de Verenigde Staten, het California Public Employees’ Retirement System, staat in de spotlight door een interne discussie over Bitcoin. Tijdens een recente meeting werden de meningsverschillen duidelijk zichtbaar. De ene kant ziet crypto als kansrijk, terwijl de andere kant waarschuwt voor risico’s en volatiliteit. Deze verdeeldheid komt op een moment dat CalPERS indirect al voor ongeveer 166 miljoen dollar is blootgesteld aan Bitcoin via een investering in Strategy. Indirecte blootstelling van $166 miljoen Volgens de meest recente kwartaalrapportage bezit CalPERS 410.600 aandelen Strategy. Dit bedrijf is wereldwijd de grootste publieke holder van Bitcoin met meer dan 636.000 BTC op de balans. De aandelenpositie van CalPERS vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 165,90 miljoen dollar, waarmee het fonds indirect meebeweegt met de prijsontwikkeling van Bitcoin. Argumenten tegen directe Bitcoin investeringen Tijdens het forum nam zittend bestuurslid David Miller een uitgesproken standpunt in tegen directe crypto investeringen. Volgens hem hoort cryptocurrency niet thuis binnen een pensioenfonds. Hij benadrukte dat er een verschil is tussen investeren in een bedrijf dat actief is met Bitcoin en het daadwerkelijk aanhouden van Bitcoin in de portefeuille. Ook andere kandidaten, zoals Steve Mermell, sloten zich hierbij aan. Zij stelden dat Bitcoin te speculatief, te ondoorzichtig en te risicovol is voor een instelling die de pensioenen van miljoenen Amerikanen moet beschermen. Niet iedereen deelt deze mening Niet iedereen deelt dit standpunt. Uitdager Dominick Bei wees erop dat CalPERS al aandelen bezit in het grootste Bitcoin bedrijf ter wereld. Het afwijzen van directe investeringen in Bitcoin, terwijl indirecte blootstelling al bestaat, noemt hij een inconsequent beleid. Volgens Bei zou het fonds op zijn minst een eerlijk gesprek moeten voeren over de werkelijke risico’s en kansen. Hij benadrukte dat Strategy de afgelopen jaren sterke rendementen heeft opgeleverd en dat de leden van het pensioenfonds hier ook van hebben geprofiteerd. Voorzichtige openheid en alternatieve invalshoeken Andere kandidaten kozen voor een genuanceerdere benadering. Zo liet Troy Johnson weten dat hij de risico’s van crypto erkent, maar niet per definitie de deur wil sluiten voor toekomstige investeringen. Bestuurslid Jose Luis Pacheco legde de nadruk op de onderliggende technologie. Hij ziet geen rol voor Bitcoin zelf, maar wel kansen in blockchain als infrastructuur die nieuwe toepassingen kan ondersteunen. Gevolgen voor de bredere pensioenmarkt De discussie bij CalPERS staat niet op zichzelf. Ook andere Amerikaanse pensioenfondsen hebben recent hun weg gevonden naar crypto blootstelling. Michigan’s State Pension en de Wisconsin Investment Board hebben posities opgebouwd in Bitcoin-ETF’s, terwijl Florida’s pensioenfonds aandelen Strategy bezit ter waarde van bijna 100 miljoen dollar. Wat betekent dit voor de toekomst? Het debat binnen CalPERS benadrukt de spanning tussen beleggingsstrategieën en de opkomst van crypto als nieuwe vermogensklasse. Voorstanders zien Bitcoin als een erkende store of value die niet meer genegeerd kan worden, terwijl tegenstanders vasthouden aan de risico’s van volatiliteit en gebrek aan transparantie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

