Cboe wil 10-jaars Bitcoin- en Ethereum-futures lanceren

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Cboe, de grootste Amerikaanse effectenbeurs voor opties, beweegt zich naar het hart van institutionele strategieën met de introductie van zogenoemde “continuous futures” met een looptijd tot wel tien jaar. Deze nieuwe contractvorm stelt professionele beleggers in staat om crypto-exposure te behouden zonder de noodzaak om contracten regelmatig te vernieuwen. Het vereenvoudigt portfoliobeheer en verlaagt operationele lasten, zeker voor partijen die crypto willen opnemen als strategisch asset in hun balans. Wat voor effect hebben deze futures op de handelsstrategieën? Spreiding van risico’s door langere looptijden De mogelijkheid om langdurig in te zetten op Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH) binnen het kader van een gereguleerde beurs, brengt zekerheid en vertrouwen. Instellingen die voorheen terughoudend waren vanwege de complexiteit of onduidelijkheid over derivaten, krijgen nu een alternatief dat zowel effectief als wettelijk toegestaan oogt. De overgang van kortlopende futures naar contracten met een horizon van tien jaar biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van risicomanagement. Ten eerste verdwijnt de noodzaak om posities voortdurend te herschikken bij afloop van contracten. Daardoor wordt blootstelling aan risico’s door plotselinge marktbewegingen geminimaliseerd, wat rust brengt in die volatiele tijden. Bovendien helpt de dagelijkse verrekening op basis van de actuele spotprijs, via een transparanter ‘funding rate’-mechanisme, de risico’s verder te beperken. Door de aansluiting op regulier gereguleerde handelsmogelijkheden via Cboe Clear U.S., wordt de handel bovendien gecentraliseerd en transparant afgehandeld. Dat creëert een robuuste constructie waarin institutionele transparantie én risicospreiding hand in hand gaan. NEWS: Cboe Plans to Launch Continuous Futures for Bitcoin and Ether, Beginning November 10 See the press release: https://t.co/EptnQm9PGW pic.twitter.com/BHH8xy3Ejm — Cboe (@CBOE) September 9, 2025 Complexe regels en lange goedkeuringstrajecten Voor de nieuwe futures daadwerkelijk van start kunnen gaan, wacht Cboe momenteel nog op de goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouders. Hoewel huidige signalen wijzen op een versoepeling richting crypto-derivaten, blijft het traject onveranderd gebonden aan regulatoire hobbels waar veel crypto gerelateerde aanvragen last van hebben. Belangrijke instanties, zoals de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), moeten zich eerst uitspreken en ervoor zorgen dat aspecten zoals marktintegriteit, transparantie en financiële stabiliteit gewaarborgd worden. Verder moet het product zich bewijzen binnen een complex kader van Amerikaanse regelgeving, waarbij zowel effectenrecht als derivaten regulering een belangrijke rol spelen. Onderwerpen zoals anti-witwasmaatregelen (AML), rapportageverplichtingen en beschermingsmechanismen voor retailbeleggers zullen onvermijdelijk deel gaan uitmaken van de evaluatie door toezichthouders. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van uw eerste transactie, we… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Veranderend landschap voor crypto-derivaten in de VS Deze ontwikkeling past in een bredere trend waarbij crypto steeds meer binnen de gebaande financiële paden wordt gebracht. Waar platformen buiten de gereguleerde gebieden al langer populaire tools zoals perpetual futures aanbieden, brengt Cboe nu een vergelijkbaar product binnen gereguleerde kaders. Daarmee wordt een brug geslagen tussen de wildere derivatenmarkt en de gevestigde financiële wereld. Institutionele beleggers, die in het verleden terughoudend waren tegenover volatiliteit en operationele risico's, worden nu bediend met een product dat hen aanspreekt op efficiëntie en volledig voldoet aan alle gestelde eisen. Dit markeert een belangrijke stap in de groei naar volwassenheid van de crypto-derivatenmarkt in de Verenigde Staten. Experts zien kansen in altcoins… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Structurele groei vs. regulatorische toetsing De lancering van tienjarige crypto-futures door Cboe is veel meer dan een productinnovatie. Het is een symbolische stap naar professionele acceptatie van digitale activa. Door lange looptijden te combineren met gereguleerde clearing en dagelijkse spot gebaseerde verrekening, ontstaat een krachtige mogelijkheid voor institutionele beleggers. Toch valt de uiteindelijke impact af te wachten. Regulatoire goedkeuring is onmisbaar en zal bepalend zijn hoe breed dit instrument gedragen zal worden door de markt. De balans tussen innovatie en toezicht blijft cruciaal. Als dit product voet aan de grond krijgt, kan dat de deur openen naar verder geavanceerde crypto-derivaten binnen de mainstream financiële infrastructuur. Het wordt dus een spannende tijd voor Cboe en de traditionele derivatenmarkt die graag de stap naar cryptocurrencies voor de lange termijn wil zetten.

