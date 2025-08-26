CDA wil einde online gokken en legalisering terugdraaien

Het CDA heeft op maandag 25 augustus haar concept-verkiezingsprogramma “Bouwen op vertrouwen” gepresenteerd. Daarin maakt de partij duidelijk dat ze de legalisering van online gokken wil terugdraaien. Volgens het CDA moet de focus liggen op het beschermen van kwetsbare spelers en het beperken van gokverslaving. Strengere regels voor aanbieders In het verkiezingsprogramma voor 2025, “Bouwen op vertrouwen”, maakt het CDA duidelijk dat het gokproblemen harder wil aanpakken. De partij wil nieuwe maatregelen invoeren om kwetsbare spelers beter te beschermen: Terugdraaien van de legalisering van online gokken Een verbod op online gokreclames Verhoging van de minimumleeftijd voor online gokken naar 21 jaar Vergunninghouders verliezen sneller hun licentie bij schending van de zorgplicht ChristenUnie wil zelfs totaalverbod Vorige week maakte de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma bekend, waarin de partij nóg verder gaat dan het CDA. De ChristenUnie pleit voor een algeheel verbod op gokken in Nederland, zowel online als offline, inclusief sportweddenschappen, casino’s en commerciële loterijen. Meer hierover lees je in ons uitgebreide artikel over het gokverbod van de ChristenUnie. Totdat een dergelijk verbod er is, wil de partij: Een totale ban op gokreclames Een minimumleeftijd van 24 jaar Snellere plaatsing van probleemspelers in Cruks Strengere zorgplicht en intrekking van vergunningen bij overtredingen CDA vs. ChristenUnie Hoewel beide partijen zich hard maken voor strengere gokregels, zijn er duidelijke verschillen: Onderwerp CDA ChristenUnie Legaliteit online gokken Terugdraaien legalisering Totaalverbod Gokreclames Totaalverbod online gokreclames Totaalverbod gokreclames Minimumleeftijd 21 jaar 24 jaar Licenties Snel intrekken bij overtredingen Intrekken + bedrijven sluiten Sluiting casino’s Geen standpunt Ja, sluiting Holland Casino, TOTO en commerciële casino’s Met dit conceptprogramma laat het CDA zien dat het een strenger kansspelbeleid wil, maar niet zo ver wil gaan als de ChristenUnie, die gokbedrijven helemaal wil uitbannen. Crypto en beleggen blijven buiten beeld Opvallend genoeg besteden noch het CDA noch de ChristenUnie aandacht aan crypto of beleggen in hun verkiezingsprogramma’s. Dit terwijl beleggen en cryptohandel onder jongeren sterk in opkomst zijn. Uit het AFM-rapport “Gen Z: financiële keuzes in een veranderende wereld” (pdf, 2 MB) blijkt dat: Ongeveer 14% van de mbo-studenten handelt in cryptovaluta, vaak om vermogen op te bouwen. Andere redenen zijn spanning (40%), hobby/tijdverdrijf (39%) en “een gokje wagen” (29%). Beleggingsapps hebben de drempel om te starten met beleggen flink verlaagd. In 2024 was 48% van alle beleggers tussen de 18 en 34 jaar. Hierdoor groeit een generatie op die sneller instapt in risicovolle investeringen, terwijl politieke partijen hun focus vooral op kansspelen houden.

