Chainlink koers stijgt 5% na ETF-aanvraag door Bitwise

Bitwise Asset Management heeft een Chainlink (LINK) ETF aangevraagd. Deze ETF aanvraag richt zich uitsluiten op het native token van LINK. Dit heeft ervoor gezorgd dat we een stijging zagen bij deze altcoin. Waarom vraagt Bitwise deze ETF aan en welke gevolgen kan dit hebben voor de LINK koers? Bitwise vraagt Chainlink ETF aan Op 26 augustus 2025 heeft Bitwise een Chainlink ETF aangevraagd. Ze hebben dit gedaan door een aanvraag in te dienen voor de lancering van een nieuwe Exchange Traded Fund (ETF) dat zich uitsluitend richt op het native token zal richten. Volgens de archivering van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zal de voorgestelde Bitwise Chainlink ETF Coinbase Custody als aangewezen beweerder gebruiken. Het volgende konden we lezen in het document van de SEC: De Trust is voornemens directe blootstelling te bieden aan de waarde van Chainlink die door de Trust wordt aangehouden bij Coinbase Custody Trust Company, LLC ("Coinbase Custody" of de "Chainlink Custodian"). De Chainlink Custodian is gecharterd als een New York State limited liability trust company die bewaarservices voor digitale activa aanbiedt. De Chainlink Custodian is niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation (de "FDIC"), maar heeft een verzekering afgesloten bij particuliere verzekeraars. De ETF aanvraag van Bitwise Het proces van de ETF aanvraag van Bitwise is begonnen op 26 augustus 2025. Het bedrijf moet op dit moment nog aanvullende informatie aan de SEC afgeven. Dit gaan om het welbekende 19b-4 formulier. Daarna zal het goedkeuringsproces van de SEC ingezet worden. De SEC gaat dan aan de slag om te kijken of de Chainlink ETF van Bitwise goedgekeurd kan worden. Dit kan maanden duren voordat we een daadwerkelijk oordeel krijgen. Dit kan te maken hebben met de herziening van de regelgeving en de marktomstandigheden van de komende maanden. Verschillende op altcoins gerichte ETF's blijven in afwachting bij de SEC. Sommige zijn zelfs uitgesteld tot oktober 2025 voor goedkeuring of afwijzing. Daarom komt de Bitwise Chainlink ETF op een cruciaal moment voor LINK. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Welke invloed heeft de ETF aanvraag op de Chainlink koers? We hebben een korte termijn prijsreactie van LINK gezien toen het nieuws naar buiten kwam. Na de publicatie van het document is LINK ongeveer met 5% gestegen. Dit weerspiegelt een positieve beweging omdat er misschien een nieuwe ETF opkomst is. Ondanks de opwaartse trend, zagen we wel nog steeds een bearish patroon. LINK heeft nog steeds te maken met een neerwaartse druk, waardoor de ETF melding mogelijk alleen een kort momentum heeft veroorzaakt. In de afgelopen 7 dagen zien we dan ook dat de LINK koers met 7,5% gedaald is. Wel zorgt het voor meer adoptie richting altcoins, waardoor er uiteindelijk een nieuwe prijsreactie op de algehele markt kan oproepen. Chainlink koers technische analyse Technisch Analist Defiduck Technische analyse – zowel op crypto als futures Marktpsychologie – begrijp de 'waarom' achter elke beweging Marktstructuur met CHoCH & BOS – anticipeer op trends voordat ze zichtbaar zijn Meer analyses en tips LINK heeft de afgelopen weken een sterke stijging laten zien, waarbij de prijs vanaf juli flink is gestegen richting de $ 26. Na deze snelle klim zien we nu de eerste tekenen van een afkoeling (correctie). Mijn verwachting is een gezonde correctie terug naar de $ 22. Mocht Chainlink de support niet houden of de markt breder bearish worden, dan kan de koers nog verder terugvallen richting $ 20. Het zogenoemde ABC-Correctie*. Dit heeft LINK eerder laten zien in december 2024. Bron: TradingView

Het bericht Chainlink koers stijgt 5% na ETF-aanvraag door Bitwise is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.