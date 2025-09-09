Christie’s sluit digitale kunstafdeling na terugval NFT-markt

By: Coinstats
2025/09/09 22:31
Boom
BOOM$0.007183+3.18%
BRC20.COM
COM$0.016151-13.88%
Wink
LIKE$0.010256-5.19%
Sleepless AI
AI$0.1513+13.67%
ArchLoot
AL$0.0799-0.49%
NFT
NFT$0.0000004453+0.31%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Het Britse veilinghuis Christie’s heeft zijn aparte digitale kunstafdeling opgedoekt. Daarmee verdwijnt een team dat de NFT-markt ooit internationaal op de kaart zette, met de recordverkoop van Beeple’s Everydays voor $69 miljoen in 2021. NFT’s terug onder moderne kunst Volgens een woordvoerder gaat het niet om een volledige exit, maar om een herschikking. Digitale kunst en NFT’s worden voortaan verkocht binnen de bredere categorie 20e en 21e-eeuwse kunst. Twee medewerkers, onder wie vicepresident Nicole Sales Giles, hebben het bedrijf inmiddels verlaten. Het besluit roept vragen op over de toekomst van Christie’s eigen on-chain platform Christie’s 3.0, gelanceerd in 2022. Dat platform moest fungeren als vlaggenschip voor digitale veilingen, met speciale tentoonstellingen en samenwerkingen tijdens beurzen als Art Basel Miami en Frieze Seoul. SCOOP: Christie’s is shuttering its digital art department Multiple staffers have been let go, including VP of Digital Art Nicole Sales Giles It’s a major shift for the auction house that sparked the NFT boom in 2021 with Beeple’s $69M sale Full story by @mattmedved below ↓ pic.twitter.com/1zx6Gh7Adb — Now Media (@nowmedia) September 8, 2025 Markt onder druk De timing is opvallend. De internationale kunstmarkt kreeg vorig jaar een tik: totale verkopen daalden met 12% naar $57 miljard, terwijl de omzet van veilinghuizen met 20% terugviel. Digitale platforms zoals MakersPlace en KnownOrigin sloten de deuren, terwijl Async Art in 2024 al ophield te bestaan. Daar komt bij dat de opkomst van AI-kunst het speelveld verandert. In februari kwam Christie’s onder vuur te liggen toen duizenden kunstenaars protesteerden tegen de verkoop van AI-gegenereerde werken. Volgens hen ging het om massale inbreuk op auteursrecht en creatieve arbeid. Welke crypto nu kopen?Wil jij weten welke crypto nu goed is om te kopen? Lees onze handige gids! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Christie’s sluit digitale kunstafdeling na terugval NFT-markt document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Kritiek op het model Niet iedereen ziet de sluiting als een bewijs dat NFT’s voorbij zijn. Adviseur Fanny Lakoubay wees erop dat een apart departement moeilijk te rechtvaardigen is zolang de omzet achterblijft bij traditionele kunst. NFT-verzamelaar Benji noemde het eerder een “Kodak-moment” voor Christie’s: een teken dat het bedrijfsmodel niet aansloot bij Web3, waar nieuwe platforms werken met nul commissie en directe connectie tussen kunstenaar en koper. Wat betekent dit? Christie’s zal digitale kunst blijven aanbieden, maar zonder eigen team en zonder exclusieve focus. Voor de markt is het een signaal dat de institutionele fase van NFT’s kwetsbaarder is dan gedacht. Terwijl de NFT-marktkapitalisatie in augustus nog herstelde tot ruim $9 miljard, kiest één van de oudste namen in de kunstwereld nu voor een stap terug. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Christie’s sluit digitale kunstafdeling na terugval NFT-markt is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Microsoft reportedly ready to abandon high-stakes talks with OpenAI

Microsoft reportedly ready to abandon high-stakes talks with OpenAI

PANews reported on June 19 that Microsoft (MSFT.O) is ready to abandon high-stakes negotiations with OpenAI on the future of its alliance, according to the Financial Times. The report quoted
READY
READY$0.003286+0.12%
Juneo Supernet
JUNE$0.0832-14.49%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12145-16.29%
Share
PANews2025/06/19 07:31
Share
UK to introduce restrictive banking crypto asset regulation rules

UK to introduce restrictive banking crypto asset regulation rules

PANews reported on June 19 that according to CoinDesk, David Bailey, executive director of prudential policy at the Bank of England, said that the UK plans to introduce stricter regulatory
Juneo Supernet
JUNE$0.0832-14.49%
Lorenzo Protocol
BANK$0.06613+2.09%
Share
PANews2025/06/19 07:54
Share
Could A Dogecoin ETF Be Launched This Week? This Expert Thinks So

Could A Dogecoin ETF Be Launched This Week? This Expert Thinks So

The cryptocurrency market is closely watching Dogecoin this week as Nate Geraci, chairman and president of The ETF Store, says the first Dogecoin ETF could launch very soon, possibly within days. Meanwhile, market analyst Javon Marks predicts that the memecoin could be on the edge of a massive rally, which may bring huge gains of more than 860 percent for holders.  First Dogecoin ETF Could Arrive This Week Nate Geraci shared his view on X that the first Dogecoin ETF appears likely to launch this week. He pointed to the REX-Osprey DOGE ETF, which will trade under the ticker symbol $DOJE. Geraci told followers to “get ready,” and he added that he thinks the next two months for crypto ETFs will be “wild.” His words suggest that not only Dogecoin but also other crypto funds could be part of a very active period in the ETF space. Related Reading: Ethereum Price To Clear $5,000 If This Level Is Broken ETF provider REX Shares also confirmed the REX-Osprey DOGE ETF. The company announced that $DOJE is coming soon and will be the first ETF to give investors direct exposure to Dogecoin’s performance. For fans of the iconic memecoin, this means there will be a new and regulated way to invest in DOGE without holding the coin directly. The ETF filing with the U.S. SEC, which includes a prospectus for the offering, confirms that the plan is official and already moving forward, making Geraci’s comments about an ETF launch this week more realistic. If it goes live, the Dogecoin ETF will join the growing list of crypto ETFs already on the market, but it will stand out as the first dedicated to DOGE. Analyst Predicts A 860% Surge In The Dogecoin Price While news about a Dogecoin ETF is making waves, market analyst Javon Marks has put forward an even more dramatic outlook for the coin’s price. Based on his review, he believes the coin could rise more than 860% from its current levels. His price target is about $2.28, though he added that the move could even go much higher. Related Reading: Chainlink Integration Brings Shiba Inu Into New Crosschain Market — What You Should Know Marks explained that Dogecoin’s earlier cycles have shown a pattern of big rallies, and the current setup is similar. That is why he thinks a near 10X rally could be looming in the future. In the past, the memecoin often spent long stretches moving sideways and building strength before breaking out into significant gains. Marks sees the same type of structure now, which is why he believes another large rally may be starting. With the possibility of the first Dogecoin ETF launching this week and a well-known analyst suggesting massive price growth, the coin is once again at the center of attention in the crypto market. Investors are now watching both the ETF decision and the price charts to see if these bold calls will become reality. Featured image from DALL.E, chart from TradingView.com
NEAR
NEAR$2.652+3.55%
Union
U$0.00986-1.89%
Waves
WAVES$1.1156-0.73%
Share
NewsBTC2025/09/09 23:00
Share

Trending News

More

Microsoft reportedly ready to abandon high-stakes talks with OpenAI

UK to introduce restrictive banking crypto asset regulation rules

Could A Dogecoin ETF Be Launched This Week? This Expert Thinks So

James Wynn displaced as Hyperliquid’s biggest loser

Strategic Bitcoin Purchase: Hong Kong’s Boyaa Interactive Commits $50.7M