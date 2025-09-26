Circle test omkeerbare transacties – crypto met refunds?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Wie een transactie uitvoert op de blockchain weet dat deze permanent is, zonder mogelijkheid tot terug draaien. Dat maakt het systeem betrouwbaar en ongevoelig voor manipulatie. Toch onderzoekt Circle nu een goed idee. Het bedrijf wil bekijken of het mogelijk is om transacties in bepaalde gevallen toch terug te draaien. Daarmee lijkt Circle een brug te willen slaan tussen de harde finaliteit van crypto en flexibiliteit. Refunds als bescherming tegen fraude De aanleiding voor deze stap heeft te maken met het beschermen van consumenten. Bij fraude of een foutieve betaling kan een bank of creditcardmaatschappij het geld vaak terughalen. Volgens Circle president Heath Tarbert moet crypto ook zulke waarborgen kunnen bieden. Hij benadrukte dat het niet gaat om een terug knop, maar om specifieke situaties waarin partijen vooraf voorwaarden afspreken. Het doel is om fraude te bestrijden en vertrouwen te winnen bij nieuwe gebruikers die nu sceptisch zijn om stablecoins te gebruiken. Arc als blockchain voor instituties Tegelijkertijd bouwt Circle aan Arc, een nieuw blockchain platform dat is ontworpen voor banken, asset managers en andere instellingen. Binnen Arc zouden transacties niet standaard omkeerbaar worden, maar er zou een extra protocol laag bestaan waarmee partijen onderling een betaling kunnen regelen als er iets misgaat. Introducing Arc, the home for stablecoin finance.@Arc is an open Layer-1 blockchain purpose-built to drive the next chapter of financial innovation powered by stablecoins. Designed to provide an enterprise-grade foundation for payments, FX, and capital markets, Arc delivers… pic.twitter.com/Z8FHUls1xY — Circle (@circle) August 12, 2025 Dit werkt vergelijkbaar met een refund in het traditionele betalingsverkeer. Bovendien komt er een vertrouwelijkheidslaag die bedragen versleutelt, zodat instellingen betalingen kunnen doen zonder dat de hele wereld kan meekijken. Mogelijke doorbraak voor stablecoins Als Circle erin slaagt om dit systeem te ontwikkelen, kan het een doorbraak betekenen voor stablecoins. Grote financiële partijen hebben herhaaldelijk aangegeven dat de afwezigheid van fraudebescherming een obstakel vormt voor adoptie. Als terugdraaiing mogelijk is kan dat bezwaar verdwijnen en kan USDC aantrekkelijker worden voor internationale betalingen. Analisten zien hierin een kans voor Circle om zich te onderscheiden van Tether. Kritiek vanuit de crypto community Niet iedereen is overtuigd van deze koers. Voor veel crypto volgers is het niet terugdraaien belangrijk. Een transactie die niet te wijzigen is, garandeert dat niemand kan ingrijpen of censureren. Het idee van betalingen roept daarom felle kritiek op. Tegenstanders vrezen dat de deur wordt geopend naar centralisatie en politieke druk, waarbij machtige partijen kunnen bepalen welke transacties wel en niet geldig zijn. Balans tussen zekerheid en innovatie Toch lijkt Circle vastbesloten om te onderzoeken hoe deze balans gevonden kan worden. Tarbert benadrukte dat het nog om vroege gesprekken gaat en dat het terugdraaien van transacties alleen in zeer beperkte en vooraf afgesproken situaties mogelijk zou zijn. Daarmee probeert Circle tegemoet te komen aan de eisen van financiële instellingen, zonder volledig afstand te nemen van de kernprincipes van blockchain. Of dit experiment de basis wordt voor de toekomst van stablecoins, hangt af van de bereidheid van de markt om het te accepteren. Het bericht Circle test omkeerbare transacties – crypto met refunds? is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 