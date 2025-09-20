CME Group plant opties voor Solana en XRP in oktober

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De wereld van crypto derivaten krijgt er binnenkort een belangrijke uitbreiding bij. CME Group heeft aangekondigd dat het op 13 oktober 2025 opties zal introduceren op de futures van Solana en XRP. Daarmee worden de eerste altcoins na Bitcoin en Ethereum toegevoegd aan de opties van CME wat een stap die de liquiditeit en institutionele toegankelijkheid kan vergroten. Nieuwe mogelijkheden voor traders De nieuwe producten bestaan uit zowel standaard als micro-opties, met looptijden die verschillen van dagelijks tot maandelijks. Deze flexibiliteit geeft traders de mogelijkheid om hun risico’s af te dekken en posities beter af te stemmen op de volatiliteit van SOL en XRP. Vooral institutionele beleggers krijgen hierdoor extra opties in handen om hun strategieën te verfijnen, maar ook particuliere traders profiteren van de micro contracten met lagere instapdrempel. Opties bieden de holder het recht maar niet de verplichting om futures op een vooraf vastgestelde prijs te kopen of te verkopen. Record volumes bij futures contracten Dat CME Group juist nu kiest voor deze uitbreiding, is geen toeval. Sinds de lancering van de Solana-futures in maart en de XRP-futures in mei van dit jaar, zijn de handelsvolumes gestegen. Meer dan 540.000 Solana contracten zijn inmiddels verhandeld. Voor XRP gaat het om ruim 370.000 contracten. In augustus werden records gevestigd met een gemiddeld dagelijks volume van 435 miljoen dollar voor Solana en 385 miljoen dollar voor XRP. Deze cijfers tonen aan dat de vraag naar derivaten voor altcoins toeneemt. Toename van liquiditeit en vertrouwen Met de introductie van opties verwacht CME Group dat de liquiditeit in de markt verder zal toenemen. Meer liquiditeit betekent vaak scherpere spreads, betere prijsvorming en een lagere kans op schokken. Voor institutionele partijen biedt dit extra vertrouwen. Volgens Giovanni Vicioso, wereldwijd hoofd crypto producten bij CME, weerspiegelt de uitbreiding de “significante groei en toenemende liquiditeit” in de cryptomarkt. Hij benadrukt dat de opties geschikt zijn voor zowel instellingen als particuliere traders. Institutionele toegang wordt makkelijker Voor grote beleggingsfondsen, treasury-afdelingen van bedrijven en marktmakers zijn transparantie en betrouwbaarheid van groot belang. Door de handel in SOL en XRP opties via CME Globex te laten verlopen, krijgen zij toegang tot producten die voldoen aan regulatoire standaarden. Dit maakt het eenvoudiger om posities in altcoins op te nemen binnen bestaande portefeuilles, waar tot nu toe vooral Bitcoin en Ethereum domineerden. Een nieuwe fase voor altcoin derivaten Met deze ontwikkeling wordt een duidelijke mijlpaal bereikt. Tot nu toe was de markt voor gereguleerde opties grotendeels beperkt tot Bitcoin en Ethereum. Door nu ook Solana en XRP op te nemen, ontstaat een breder speelveld dat de cryptomarkt versterkt.

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. CME Group plant opties voor Solana en XRP in oktober

By: Coinstats
2025/09/20 01:31
Het bericht CME Group plant opties voor Solana en XRP in oktober is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

