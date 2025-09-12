Coinbase Launches Payments MCP to Let AI Agents Transact Onchain

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/12 03:12
Prompt
PROMPT$0.1873+3.76%
BRC20.COM
COM$0.015988-4.57%
Sleepless AI
AI$0.143+2.14%
Octavia
VIA$0.0145--%

Coinbase on Thursday unveiled Payments MCP, a model-context protocol that lets large language models initiate onchain transactions through embedded wallets and stablecoins. Coinbase Introduces MCP Tooling for Agent Payments via Stablecoins and x402 Payments MCP connects MCP-compatible agents to Coinbase onramps, wallets, and blockchain rails via prompt, enabling flows without API keys or developer setup. […]

Source: https://news.bitcoin.com/coinbase-launches-payments-mcp-to-let-ai-agents-transact-onchain/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

What to Expect for Bitcoin After the US CPI Data? Analyst Reveals the Event That Will Boost BTC

What to Expect for Bitcoin After the US CPI Data? Analyst Reveals the Event That Will Boost BTC

Bitcoin price continues to show resistance after the US CPI data came in line with expectations. Continue Reading: What to Expect for Bitcoin After the US CPI Data? Analyst Reveals the Event That Will Boost BTC
Bitcoin
BTC$114,478.15+0.68%
Line Protocol
LINE$0.0001426+29.40%
Boost
BOOST$0.10259+5.02%
Share
Coinstats2025/09/12 02:07
Share
Replit’s Valuation Soars Nearly 4x Amid AI Coding Boom

Replit’s Valuation Soars Nearly 4x Amid AI Coding Boom

TLDRs; Replit secures $250M, boosting valuation to $3B as investors bet on AI-driven developer platforms. Annualized revenue surged 50x in under a year, driving confidence in Replit’s business model and market adoption. Agent 3 introduces 200-minute autonomy, enabling end-to-end software development without human input. Strategic investors like Google and Amex join in, signaling broad confidence [...] The post Replit’s Valuation Soars Nearly 4x Amid AI Coding Boom appeared first on CoinCentral.
Boom
BOOM$0.010886+30.65%
Wink
LIKE$0.010333-0.92%
Sleepless AI
AI$0.1425+1.20%
Share
Coincentral2025/09/12 03:18
Share
White House Pushes AI Tech Exports to Counter China’s Rapid Gains

White House Pushes AI Tech Exports to Counter China’s Rapid Gains

TLDRs; The White House is pushing AI “tech stack” exports to allies to counter China’s rapid advances in artificial intelligence. Officials warn the US lead in AI has narrowed significantly since 2020, raising concerns over long-term dominance. China’s early investments, population-scale data access, and vast computing infrastructure fuel its growing AI strength. Washington’s strategy shifts [...] The post White House Pushes AI Tech Exports to Counter China’s Rapid Gains appeared first on CoinCentral.
Whiterock
WHITE$0.0004302-1.91%
Sleepless AI
AI$0.1425+1.20%
GAINS
GAINS$0.02588-6.16%
Share
Coincentral2025/09/12 02:54
Share

Trending News

More

What to Expect for Bitcoin After the US CPI Data? Analyst Reveals the Event That Will Boost BTC

Replit’s Valuation Soars Nearly 4x Amid AI Coding Boom

White House Pushes AI Tech Exports to Counter China’s Rapid Gains

Alibaba to Raise $3.2B for Cloud Expansion via Convertible Notes

Groundbreaking DOGE ETF: Unconventional Structure Poised for Tomorrow’s Launch