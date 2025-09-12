Coinbase on Thursday unveiled Payments MCP, a model-context protocol that lets large language models initiate onchain transactions through embedded wallets and stablecoins. Coinbase Introduces MCP Tooling for Agent Payments via Stablecoins and x402 Payments MCP connects MCP-compatible agents to Coinbase onramps, wallets, and blockchain rails via prompt, enabling flows without API keys or developer setup. […]
Source: https://news.bitcoin.com/coinbase-launches-payments-mcp-to-let-ai-agents-transact-onchain/