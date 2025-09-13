Cryptoanalist vergelijkt cyclus: Ethereum koers mogelijk naar $8.000 tot $10.000

By: Coinstats
2025/09/13 01:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Ethereum koers handelt rond $4.500, na een stijging van circa 2% in de afgelopen 24 uur. Op weekbasis staat de koers meer dan 4% hoger. Daarmee beweegt het ETH token in een nauwe bandbreedte tussen $4.400 en $4.536. Kan de Ethereum prijs met sterke institutionele vraag hier binnenkort bovenuit stijgen? De Ethereum koers test belangrijke zone Op de 4-uurs koersgrafiek blijft de Ethereum koers steun vinden bij $4.400 tot $4.420. Zowel de 100 EMA als de 200 EMA liggen in dit prijsgebied. Deze voortschrijdende gemiddelden worden vaak gebruikt om het sentiment op korte termijn te meten. Zolang de ETH koers erboven blijft, hebben de bulls de overhand. De RSI, een indicator die de kracht van een trend meet, staat rond 58. Dat wijst op toenemende koopkracht na een periode van zijwaartse beweging. Daarnaast is er een dalende trendlijn naar boven doorbroken, wat vaak op hernieuwde koopinteresse duidt. De volgende hindernis ligt rond $4.536. Als de Ethereum koers daarboven sluit, dan kan dat de deur openen naar hogere niveaus. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Cryptoanalist vergelijkt cyclus: Ethereum koers mogelijk naar $8.000 tot $10.000 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Een Fibonacci analyse geeft nieuwe ETH niveaus aan Een technische analyse met Fibonacci retracement laat zien dat er rond $4.496 een weerstand ligt. Dit is het 0,382 retracementniveau, berekend vanaf de recente top en bodem. Wordt dit niveau doorbroken, dan kijken de traders naar $4.584 (0,5 retracement) en $4.672 (0,618 retracement). Tegelijkertijd is er nog weerstand bij $4.427 zichtbaar. Dit is van de Supertrend indicator afkomstig, die vaak als dynamisch keerpunt fungeert in de koers. Als de ETH prijs terugvalt onder $4.387, dan kan dat leiden tot een hernieuwde test van $4.268. Bij sterkere verkoopdruk komt zelfs $4.211 weer in beeld. Cryptoanalisten vergelijken eerdere Ethereum cycli Strategen vergelijken de huidige structuur van Ethereum met de fase die Bitcoin in 2020 doormaakte. Toen bleef BTC maandenlang consolideren, voordat er een snelle doorbraak richting nieuwe all-time highs volgde. Volgens marktanalist Kamran kan Ethereum zich in een vergelijkbare mid-cycle correctie bevinden. Hij meldt dat er binnen enkele maanden een rally richting $8.000 tot $10.000 mogelijk is. Dit scenario wordt ondersteund door andere technische cryptoanalisten die koersdoelen van $5.000 tot $7.000 noemen, afhankelijk van specifieke patronen zoals de descending triangle. $ETH blasting off! Next stop is $5K! pic.twitter.com/oLrCOf6R65 — (@Karman_1s) September 11, 2025 De institutionele vraag naar ETH blijft toenemen Naast de koersgrafieken spelen ook grote Ethereum aankopen door bedrijven een rol. On-chain data laat zien dat BitMine onlangs voor ongeveer $204 miljoen aan ETH heeft gekocht. Daarmee komt de totale waarde van hun Ethereum bezit rond de $9,2 miljard. Het bedrijf heeft als doel om 5% van alle ETH in handen te krijgen. Tom Lee van Fundstrat ziet Ethereum als een langetermijnactiva voor grote financiële instellingen. Hij verbindt deze groei aan twee factoren: integratie met kunstmatige intelligentie en verbeteringen in de netwerkinteroperabiliteit. Volgens hem kan Ethereum hierdoor een vaste plaats in institutionele portefeuilles krijgen. BitMine again bought $204,000,000 in $ETH. Big money is still betting on Ethereum. pic.twitter.com/1eWncy0tz0 — Ted (@TedPillows) September 11, 2025 Regulering en ETF ontwikkelingen De SEC in de Verenigde Staten stelde deze week meerdere beslissingen over crypto ETF’s uit, waaronder het voorstel voor een Ethereum staking ETF van BlackRock. Hoewel dit voor vertraging zorgt, benadrukten diverse analisten dat oktober de belangrijkste maand voor mogelijke goedkeuringen blijft. Daarnaast werkt de SEC ook aan een standaardkader voor de toelating van crypto ETF’s. Dat zal toekomstige aanvragen eenvoudiger en sneller moeten maken. Een duidelijke structuur kan de instroom van institutioneel kapitaal richting Ethereum verder vergroten. Vooruitblik op Ethereum koers voor de komende maanden De Ethereum koers blijft voorlopig in een consolidatie tussen $4.400 en $4.536. De bulls hebben laten zien dat zij bereid zijn steunpunten te verdedigen, terwijl de bears juist de bovenkant van de bandbreedte tegenhouden. Het is belangrijk om de prijsniveaus van $4.496 en $4.536 te volgen. Een overtuigende doorbraak daarboven kan de ETH koers naar hogere Fibonacci niveaus brengen. Aan de andere kant vormt $4.420 opnieuw een sterk referentiepunt voor de bears. Institutionele aankopen en mogelijke ETF goedkeuringen in de VS versterken het langetermijn plaatje voor Ethereum. Zolang de Ethereum koers boven $4.400 blijft, is de kans op een verdere stijging groter dan op een terugval. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Cryptoanalist vergelijkt cyclus: Ethereum koers mogelijk naar $8.000 tot $10.000 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

