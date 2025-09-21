De best presterende altcoins van afgelopen week

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   De afgelopen week bleef de totale marketcap van de crypto markt vrijwel stabiel. Het steeg licht van $4,02 tot $4,04 biljoen, een groei van slechts 0,5%, aldus data van CoinMarketCap. Toch wisten veel altcoins flink te stijgen. Vandaag zoomen we in op de top 3 winnende altcoins van afgelopen week, welke munten zijn dit en waarom stegen ze zo hard? Story verovert de crypto markt Een van de grote nieuwkomers in de crypto markt is Story (IP). Deze altcoin lanceerde in februari van dit jaar maar maakt snel furore. De IP koers klom over de afgelopen zeven dagen alleen al met 25,9%, waarmee het de best presterende crypto was deze week. En niet alleen dat, het registreerde ook een all time high van bijna $13. Story is een crypto token waarmee je eigendomsrechten, ook wel Intellectual Property (IP) genoemd, van creatief werk of data op de blockchain vastlegt. Je kunt ermee bewijzen dat iets van jou is, automatisch licenties geven en direct betaald krijgen als anderen het gebruiken of remixen. Het maakt auteursrechten en betalingen eenvoudig, veilig en programmeerbaar, zonder tussenpersonen. Daarmee probeert IP een $80 biljoen markt op zijn kop te zetten. Bedrijven slaan IP tokens in Ondertussen heeft Story een marketcap van bijna $3,9 miljard, het begint een serieuze jonge te worden dus. Maar waarom is de IP prijs niet te stoppen? Verschillende katalysatoren spelen een. Zo worden IP tokens opgekocht door bedrijven. De op Nasdaq genoteerde distilleerder Heritage Distilling is een van de grootste kopers. Een opvallende zet, want het bedrijf heeft van origine vrijwel geen relatie met de crypto markt. Toch besloot Heritage Distilling om IP tokens te gebruiken om een strategische reserve op te bouwen. In totaal werd er maar liefst $340 miljoen opgehaald, een flink bedrag als je dit vergelijkt met de marktwaarde van Story en van Heritage Distilling zelf. Het bedrijf is “slechts” $15,7 miljoen waard. Verschillende bekende investeerders in de crypto markt deden mee aan de investering, waaronder a16z crypto, Arrington Capital en Polychain. Volgens de CEO van de distilleerder, Justin Stiefel, is de IP strategische reserve een “gedurfde stap vooruit”. De CEO legt verder uit: “Al meer dan tien jaar zijn we een leider in onze sector, en omdat we de waarde kennen die intellectueel eigendom voor makers en eigenaars heeft, zien we IP als een nieuwe categorie strategische reserve om verschillende onderdelen van de komende tien jaar AI groei te ondersteunen” De IP koers werd verder gevoed afgelopen weken door een lopende “buyback” programma van Heritage Distilling om $82 miljoen in Story te investeren, wat tot november door blijft lopen. Ook krijgt IP institutionele ondersteuning via Grayscale. Zo groeide hun Story Trust, een fonds dat eenvoudige toegang biedt tot IP voor beleggers, met 1,3% vorige week. Immutable (IMX) en HASH maken indruk met dubbele cijfers De andere winnaars van de afgelopen week zijn Immutable (IMX) en Provenance Blockchain (HASH). Beide stegen respectievelijk met 15,2% en 15%. Beide altcoins genieten sterke community adoptie die profiteren van opkomende sectoren in de crypto markt. IMX is een opkomende layer-2 (L2) netwerk dat op het Ethereum (ETH) platform is gebouwd, het focust speciaal op Non-Fungible Token (NFT) en blockchain gaming toepassingen. Met name de GameFi sector groeit in populariteit, hierin kunnen spelers bijvoorbeeld blockchain geregistreerde items verhandelen. HASH richt zich op de snelgroeiende markt van financiële tokenisatie, die in hoog tempo wordt aangejaagd door de institutionele omarming van crypto 