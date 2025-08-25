De Solana koers test opnieuw de $220 weerstand: een SOL uitbraak is in zicht

De Solana koers beweegt zich rond een belangrijke weerstand tussen $210 en $220. Dit prijsgebied heeft sinds het voorjaar meerdere keren een doorbraak tegengehouden. Cryptoanalisten kijken vooral naar dit niveau om te zien of het SOL token genoeg kracht heeft om naar hogere prijszones door te drukken. Kan de Solana koers binnenkort op weg gaan richting $250? De Solana koers nadert een belangrijke trendzone De SOL koers volgt al weken een stijgende trendlijn met hogere lows. Die lijn komt nu samen met de horizontale weerstand rond $210 tot $220. Dit creëert een duidelijke spanningszone. Volgens verschillende cryptoanalisten lijkt er sprake van een ascending triangle, een patroon dat vaak voorafgaat aan een uitbraak. Een overtuigende candle boven $220 kan deze structuur bevestigen en de aandacht op hogere prijsniveaus richten, zoals $240 tot $270. Dit scenario krijgt extra steun doordat het patroon meerdere keren is getest. Hoe vaker een weerstand wordt aangetikt, hoe groter de kans dat deze uiteindelijk breekt. $SOL has reached a very crucial level. A reclaim of $210-$220 level will send SOL to new highs in a few weeks. With large caps hitting new highs, I think Solana could be the next. pic.twitter.com/bYywuIFdp0 — Ted (@TedPillows) August 24, 2025 Sterke handelsvolumes ondersteunen de SOL koersbeweging Solana staat qua handelsvolume inmiddels op de derde plaats van de cryptomunten, direct achter Bitcoin en Ethereum. In één dag tijd werd meer dan $33 miljard aan Solana tokens verhandeld. Daarmee laat de munt andere altcoins ver achter zich. Een cruciaal detail is dat de funding rates neutraal bleven. Dit betekent dat er geen extreme leverage wordt gebruikt. De balans tussen spot- en derivatenhandel geeft aan dat de koersbeweging van SOL vooral door het handelsvolume wordt gedragen, en niet door overmatig speculatief kapitaal. 24hr trading volume top 10 Look at the volume dropoff after #3 $SOL. $ETH $110b $BTC $55b $SOL $33.3b drops to $7b on $XRP pic.twitter.com/YtDRRkJc9R — MartyParty (@martypartymusic) August 24, 2025 De dagelijkse koersgrafiek toont een langdurige weerstand Op de dagelijkse koersgrafiek is te zien dat de Solana koers vlak onder een trendlijn noteert die al sinds maart meerdere pogingen heeft tegengehouden. Die trendlijn ligt rond $211 tot $215. Analisten wijzen erop dat dergelijke weerstanden vaak na meerdere pogingen verzwakken. Daarnaast valt het op dat het handelsvolume de afgelopen weken langzaam is toegenomen. Een dagafsluiting boven de $220 zou daarom het startsignaal kunnen zijn voor een verdere koersbeweging richting $240 tot $250. $SOL is extremely close to breaking out https://t.co/9ZcrW1BSnN pic.twitter.com/TWokwBeHv7 — CRG (@MacroCRG) August 24, 2025 On-chain data toont een groeiende dominantie Naast de bovengenoemde koersgrafiek laat ook de blockchain activiteit sterke signalen zien. Volgens data van SolanaFloor is Solana nu al tien maanden op rij groter dan Ethereum in gedecentraliseerde exchange volumes. Alleen in juli werd er meer dan $124 miljard via Solana verhandeld, een stijging van 56% ten opzichte van de maand ervoor. Deze trend bevestigt dat steeds meer liquiditeit richting Solana stroomt. Hierdoor neemt niet alleen het gebruik van het netwerk toe, maar dit zorgt er ook voor dat de prijsstijgingen van de Solana koers sterker worden ondersteund door de daadwerkelijke activiteit op de blockchain. This week in data by @SolanaFloor: Solana outpaced Ethereum in DEX trading volume for the 10th consecutive month, reaching $124B in July, 42% higher than Ethereum. pic.twitter.com/TT0nb8wrtm — Solana (@solana) August 23, 2025 Een toenemende aandacht vanuit het publiek Niet alleen de handel in SOL en het Solana netwerk laten groei zien, ook de publieke belangstelling neemt toe. Uit Google Trends blijkt dat zoekopdrachten naar Solana op een all-time high staan. Bij Bitcoin en Ethereum liggen de niveaus nog ver onder hun pieken. Dit verschil wijst erop dat vooral retail investeerders hun aandacht naar Solana verschuiven. Deze toename in zoekactiviteit staat vaak gelijk met een stijging in handelsvolume en deelname van nieuwe partijen. Het geeft extra kracht aan een potentiële Solana koers uitbraak boven de huidige weerstand. Vooruitblik voor de Solana koers Solana bevindt zich in een technisch en fundamenteel sterke positie. De SOL prijs beweegt tegen een zone die al maanden standhoudt, terwijl zowel het handelsvolume, de on-chain data als de publieke aandacht toenemen. Als de koers boven de $220 weet te sluiten, dan liggen $240 en $270 in het vizier als volgende prijsdoelen. Het geheel van hogere volumes, neutrale funding rates en stijgende liquiditeit op de chain maakt dat dit scenario steeds waarschijnlijker wordt. De combinatie van een sterke netwerkgroei en technische druk richting de weerstand plaatst Solana in het middelpunt van de markt. De komende candles zullen laten zien of de cryptomunt zich definitief boven de $220 kan duwen en daarmee ruimte vrijmaakt voor een nieuwe fase van prijsontwikkeling. Het bericht De Solana koers test opnieuw de $220 weerstand: een SOL uitbraak is in zicht is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.