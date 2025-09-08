Deze beleggers dumpen massaal hun Bitcoin: correctie op komst?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De koers van Bitcoin staat opnieuw onder druk. Langetermijnbeleggers hebben in de afgelopen dertig dagen meer dan 241.000 munten verkocht. Analisten waarschuwen dat de verkoopgolf de koers richting 95.000 dollar kan duwen. Long-Term Holders just offloaded 241,000 BTC ‍ That’s one of the largest drawdowns since early ’25. pic.twitter.com/wKxGOQd6OQ — Maartunn (@JA_Maartun) September 8, 2025 $26 miljard aan Bitcoin in de verkoop Volgens gegevens van analysebureau CryptoQuant gaat het om een waarde van ruim 26 miljard dollar die door deze groep beleggers is afgestoten. Het is een van de grootste verkopen sinds begin dit jaar. Ook grote investeerders, de zogenoemde whales, hebben de afgelopen maand ruim 115.000 Bitcoin verkocht. De verkoop door langetermijnbeleggers en whales zorgt voor extra druk op de markt. Normaal gesproken zijn dit de partijen die munten vasthouden en daarmee voor stabiliteit zorgen. Nu zij juist de verkoopknop indrukken, is dat volgens analisten een teken dat beleggers voorzichtig worden. Institutionele vraag verzwakt Tegelijkertijd neemt de vraag van institutionele partijen af. Bedrijven die Bitcoin als reserve aanhouden, hebben in augustus veel minder ingekocht. Marktleider Strategy kocht bijvoorbeeld slechts 3.700 Bitcoin. Dat is fors lager dan de piek van 134.000 munten in november vorig jaar. Ook andere bedrijven lieten minder interesse zien. Samen kochten zij 14.800 Bitcoin, terwijl dat in juni nog 66.000 munten waren. Analisten van CryptoQuant wijzen erop dat de aankopen daarmee ruim onder het gemiddelde van dit jaar liggen. Bron: Cointelegraph Volgens Charles Edwards van Capriole Investments neemt het aantal bedrijven dat dagelijks Bitcoin koopt zichtbaar af. Hij spreekt van signalen dat de institutionele kopers uitgeput raken. Treasury Company demand continues to collapse. The companies are still staunchly buying, but the rate of companies purchasing per day continues to fall. Are institutions exhausted, or is it just a dip? pic.twitter.com/3ItN1tVIaU — Charles Edwards (@caprioleio) September 7, 2025 Technisch beeld wijst omlaag De koers van Bitcoin daalde sinds het record van 124.500 dollar in augustus met ruim 14 procent tot een dieptepunt van 107.500 dollar eind vorige maand. Inmiddels is de koers licht hersteld naar ongeveer 111.500 dollar. Technisch analisten zien echter een zogenoemd bear flag patroon op de grafiek. Dat is een signaal dat een neerwaartse trend zich kan voortzetten. Zolang de koers niet overtuigend boven de grens van 112.000 dollar weet te blijven, blijft de kans groot dat de daling doorzet. Het koersdoel van dit patroon ligt rond 95.500 dollar, een daling van nog eens 14,5 procent vanaf het huidige niveau. Daarmee zou de koers voor het eerst sinds de zomer van dit jaar weer onder de psychologische grens van 100.000 dollar zakken. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Macrobeeld blijft gunstiger Toch is het beeld op langere termijn minder somber. De huidige correctie van 13 procent vanaf het record is kleiner dan eerdere terugvallen in deze cyclus. Volgens analisten betekent dit dat het grote plaatje van een stijgende trend nog niet doorbroken is. Mocht de koers verder dalen, dan ligt er rond 87.000 dollar mogelijk een stevige steun. Dat niveau valt samen met de zogenoemde gerealiseerde prijs van beleggers die hun Bitcoin tussen zes en twaalf maanden geleden hebben gekocht. Voorlopig kijkt de markt dus gespannen naar de grens van 112.000 dollar. Een overtuigende doorbraak omhoog kan zorgen voor herstel, maar als dat niet lukt, lijkt een koers onder de 100.000 dollar dichterbij te komen.

Het bericht Deze beleggers dumpen massaal hun Bitcoin: correctie op komst? is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.