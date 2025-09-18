Инвеститорите в Dogecoin насочват вниманието си към нова монета – прогноза за ръст 93 пъти

By: Bitcoinist
2025/09/18 23:51
DOGE
DOGE$0.2845+7.24%

Dogecoin (DOGE) премина през значителни колебания през последните седмици. Междувременно „китовете“ – големите инвеститори – активно търсят нови възможности за диверсификация на портфейлите си.

Анализ на ценовата тенденция на Dogecoin

Първоначално възприеман като развлекателен проект, Dogecoin днес е седмата по пазарна капитализация криптовалута сред мемкойните. Наскоро DOGE достигна най-високата си стойност за последните 3 години – 0,43 USD, но след това претърпя лека корекция. В момента DOGE се търгува около 0,3832 USD, което е спад с 2% за последните 24 часа и 5% за седмицата, след силен ръст преди това. Това кара големите инвеститори да започнат да търсят възможности в нововъзникващи проекти.

Китове, фокусирани върху нов проект

Целият пазар на мемкойни е в корекционна фаза, като много токени поевтиняват, включително Floki (FLOKI). В този контекст един проект предизвиква сериозно внимание – Crypto All-Stars (STARS) – платформа, разработваща MemeVault, първия агрегаторен staking протокол, създаден специално за мемкойни.

Само за 3 месеца от ICO-то си STARS е събрал над 18 млн. USD, със среден дневен капиталов приток от около 200 000 USD. Възможността за покупка в пресейл е отворена до 20 декември, при текуща цена от едва 0,0016782 USD. Според прогнозите, след листването STARS може да нарасне 11 пъти в краткосрочен план и дори да достигне ръст от 93 пъти до януари 2025 г.

Акцент: Уникална staking платформа

Crypto All-Stars привлича внимание с MemeVault – първата платформа, която позволява на инвеститорите да stake-ват няколко мемкойна едновременно и да получават награди. В момента родният staking на STARS носи APY доходност от 376% – изключително атрактивна за общността.

Копаене и пазарни тенденции

Междувременно Dogecoin печели от обединеното копаене с Litecoin, което подобрява доходността на миньорите, но същевременно създава и сериозен натиск за продажби. Паралелно с това Bitcoin се приближава до историческото ниво от 100 000 USD, надминавайки алткойните, което кара инвеститорите да бъдат по-внимателни при оценката на краткосрочния потенциал на DOGE.

Защо Bitcoin Hyper (HYPER) може да бъде следващият ви избор

Докато Dogecoin, Stellar и Maxi Doge запазват своята привлекателност, Bitcoin Hyper (HYPER) доказва, че може да се превърне в доминиращо име в предстоящата вълна BitcoinFi.

Maxi Doge (MAXI)

За разлика от мемкойните, които разчитат единствено на общността, HYPER предлага реална екосистема, съчетаваща AI, DeFi и staking, за да създаде устойчивa стойност. С текуща пресейл цена от едва 0,0002 USD, HYPER предоставя рядка възможност за ранните инвеститори – преди листването му на големите борси.

Освен това, общността Hyper Army бързо се разраства, организирайки събития, giveaway кампании и staking програми, превръщайки HYPER не просто в токен, а в глобално движение.

Ако търсите проект с огромен потенциал за растеж по време на bull run през 2025 г., Bitcoin Hyper е шанс, който не бива да пропускате.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

ASTR on the Brink – Fixed Supply Proposal Sparks Major Community Debate

ASTR on the Brink – Fixed Supply Proposal Sparks Major Community Debate

Founder Sota Watanabe has set the stage for a redesign of ASTR’s economics that would eliminate its inflationary structure and […] The post ASTR on the Brink – Fixed Supply Proposal Sparks Major Community Debate appeared first on Coindoo.
Major
MAJOR$0.16441+2.50%
ASTAR
ASTR$0.0246+5.44%
Stage
STAGE$0.0000489-2.00%
Share
Coindoo2025/09/19 00:30
Share
Why Investors In September 2025 Favor Pepeto Over Pepe Coin And Shiba Inu

Why Investors In September 2025 Favor Pepeto Over Pepe Coin And Shiba Inu

That memory stings. But 2025 runs on a new tape; hype alone won’t rerun the script. Investors want utility; throwing […] The post Why Investors In September 2025 Favor Pepeto Over Pepe Coin And Shiba Inu appeared first on Coindoo.
Threshold
T$0.01747+4.36%
Hyperliquid
HYPE$58.5+5.88%
BitShiba
SHIBA$0.00000000064+5.61%
Share
Coindoo2025/09/19 00:39
Share
The FDA Is Trying To Make Corporate Free Speech Situational

The FDA Is Trying To Make Corporate Free Speech Situational

The post The FDA Is Trying To Make Corporate Free Speech Situational appeared on BitcoinEthereumNews.com. BENSENVILLE, ILLINOIS – SEPTEMBER 10: Flanked by U.S. Attorney General Pam Bondi (rear), and FDA Commissioner Marty Makary (R), Secretary of Health and Human Services Robert F. Kennedy Jr. speaks to the press outside Midwest Distribution after it was raided by federal agents on September 10, 2025 in Bensenville, Illinois. According to the company, various e-liquids were seized in the raid. (Photo by Scott Olson/Getty Images) Getty Images While running for President in 2008, Barack Obama famously chanted “Yes we can.” Love or hate his political views, Obama’s politics were quite effective. He was asking voters to think big, to envision a much better future. Advertisers no doubt approved. That’s because ads routinely evoke things not as they are, but as they could be. Gyms and exercise equipment companies don’t promote their locations and equipment with flabby, lumbering people, rather their ads show fit, upright, energetic individuals. A look ahead. Restaurants do the same with ads showing happy people enjoying impressively put together plates of food. Conversely, ads meant to convince smokers to quit have not infrequently shown the worst of the worst future downsides of the habit. The nature of advertising comes to mind as FDA commissioner Marty Makary puzzlingly brags that “The Trump Administration Is Taking On Big Pharma” in the New York Times. Makary laments pharmaceutical ads that “are filled with dancing patients, glowing smiles and catch jingles that drown out the fine print.” Not explained is whether Makary would be happier if drug companies placed ads with immobile patients, frowns, and funereal music. Seriously, what does he expect? Does he want drug companies to commit billions to drug development to accompany their achievements with imagery defined by misery? Has Makary stopped to contemplate the myriad shareholders lawsuits drugmakers would face if, upon risking staggering sums meant…
SynFutures
F$0.018357+0.19%
Threshold
T$0.01747+4.36%
Union
U$0.013907+6.17%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:29
Share

Trending News

More

ASTR on the Brink – Fixed Supply Proposal Sparks Major Community Debate

Why Investors In September 2025 Favor Pepeto Over Pepe Coin And Shiba Inu

The FDA Is Trying To Make Corporate Free Speech Situational

Best Crypto to Buy Now: Can DeepSnitch AI Do 100x in 2025?

Australia Cleas Path for Stablecoins: Here’s What It Means for Crypto Distribution