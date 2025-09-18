Инвеститорите в Dogecoin насочват вниманието си към нова монета – прогноза за ръст 93 пъти

Dogecoin (DOGE) премина през значителни колебания през последните седмици. Междувременно „китовете“ – големите инвеститори – активно търсят нови възможности за диверсификация на портфейлите си.

Анализ на ценовата тенденция на Dogecoin

Първоначално възприеман като развлекателен проект, Dogecoin днес е седмата по пазарна капитализация криптовалута сред мемкойните. Наскоро DOGE достигна най-високата си стойност за последните 3 години – 0,43 USD, но след това претърпя лека корекция. В момента DOGE се търгува около 0,3832 USD, което е спад с 2% за последните 24 часа и 5% за седмицата, след силен ръст преди това. Това кара големите инвеститори да започнат да търсят възможности в нововъзникващи проекти.

Китове, фокусирани върху нов проект

Целият пазар на мемкойни е в корекционна фаза, като много токени поевтиняват, включително Floki (FLOKI). В този контекст един проект предизвиква сериозно внимание – Crypto All-Stars (STARS) – платформа, разработваща MemeVault, първия агрегаторен staking протокол, създаден специално за мемкойни.

Само за 3 месеца от ICO-то си STARS е събрал над 18 млн. USD, със среден дневен капиталов приток от около 200 000 USD. Възможността за покупка в пресейл е отворена до 20 декември, при текуща цена от едва 0,0016782 USD. Според прогнозите, след листването STARS може да нарасне 11 пъти в краткосрочен план и дори да достигне ръст от 93 пъти до януари 2025 г.

Акцент: Уникална staking платформа

Crypto All-Stars привлича внимание с MemeVault – първата платформа, която позволява на инвеститорите да stake-ват няколко мемкойна едновременно и да получават награди. В момента родният staking на STARS носи APY доходност от 376% – изключително атрактивна за общността.

Копаене и пазарни тенденции

Междувременно Dogecoin печели от обединеното копаене с Litecoin, което подобрява доходността на миньорите, но същевременно създава и сериозен натиск за продажби. Паралелно с това Bitcoin се приближава до историческото ниво от 100 000 USD, надминавайки алткойните, което кара инвеститорите да бъдат по-внимателни при оценката на краткосрочния потенциал на DOGE.

Защо Bitcoin Hyper (HYPER) може да бъде следващият ви избор

Докато Dogecoin, Stellar и Maxi Doge запазват своята привлекателност, Bitcoin Hyper (HYPER) доказва, че може да се превърне в доминиращо име в предстоящата вълна BitcoinFi.

За разлика от мемкойните, които разчитат единствено на общността, HYPER предлага реална екосистема, съчетаваща AI, DeFi и staking, за да създаде устойчивa стойност. С текуща пресейл цена от едва 0,0002 USD, HYPER предоставя рядка възможност за ранните инвеститори – преди листването му на големите борси.

Освен това, общността Hyper Army бързо се разраства, организирайки събития, giveaway кампании и staking програми, превръщайки HYPER не просто в токен, а в глобално движение.

Ако търсите проект с огромен потенциал за растеж по време на bull run през 2025 г., Bitcoin Hyper е шанс, който не бива да пропускате.