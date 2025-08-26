Eindelijk: Ethereum bereikt na bijna 4 jaar nieuwe all-time high

Ethereum heeft het voor elkaar: na bijna vier jaar staat de munt weer op een all-time high. Zondag doorbrak ETH de grens van $4.900, waarmee de vorige piek uit november 2021 eindelijk werd verbroken. Voor beleggers die jarenlang geduld moesten hebben, voelt dit moment als een doorbraak. De weg omhoog na jaren vol tegenslagen Ethereum had het lastig de afgelopen jaren. Waar Bitcoin relatief stabiel aan zijn status als digitaal goud bouwde, moest Ethereum zich opnieuw uitvinden. Memecoins en concurrenten zoals Solana staken lange tijd de aandacht naar zich toe, terwijl Ethereum zelfs momenten kende met dalingen van 40%. Toch is het fundament altijd overeind gebleven. Het netwerk wist zijn nummer 2 positie in de cryptomarkt vast te houden. Het verschil in market cap met Bitcoin blijft groot, $550 miljard tegenover ruim $2.200 miljard, maar deze rally laat zien dat Ethereum nog lang niet is afgeschreven. ETF's zorgen voor miljardeninstroom Een van de belangrijkste aanjagers van de rally is de introductie van Ethereum ETF's. Grote institutionele beleggers, die voorheen terughoudend waren, konden via deze producten eenvoudig instappen. De instroom van miljarden creëerde een flywheel: stijgende prijzen trokken particulieren én nieuwe fondsen, wat de koers verder omhoog dreef. Dit patroon doet denken aan het succes van de Bitcoin ETF's begin 2024. Ook nu zien we dat de legitimiteit van een beursproduct institutioneel geld aantrekt en de altcoin markt mee omhoog trekt. Bedrijven volgen het MicroStrategy model Niet alleen fondsen, maar ook kleinere beursgenoteerde bedrijven stappen massaal in Ethereum. Een opvallend voorbeeld is SharpLink Gaming, dat vrijwel uitsluitend ETH koopt als bedrijfsstrategie. De koers van het aandeel steeg daardoor met 135% in een jaar tijd, een miniatuurvariant van MicroStrategy's bekende Bitcoin strategie. Daarnaast kondigde Deutsche Börse al aan dat het Ethereum transacties gaat afhandelen voor institutionele klanten. Ook andere financiële instellingen bereiden zich voor om ETH op te nemen in hun producten. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Politieke wind in de rug Ook de politiek speelt een rol. Met de GENIUS Act van president Trump is er meer duidelijkheid gekomen rond stablecoins, een sector die grotendeels draait op het Ethereum netwerk. Banken en grote retailers kunnen deze tokens nu officieel gebruiken, waardoor Ethereum indirect profiteert van toenemende adoptie. Daarbij doet ook het persoonlijke belang van Trump stof opwaaien: hij zou zelf voor miljoenen aan ETH bezitten, wat speculaties voedt dat toezichthouders soepeler zullen omgaan met Ethereum producten. Technologische voorsprong op de concurrentie Concurrent Solana doet het ook goed, door razendsnelle transacties, maar kampt met regelmatige netwerkstoringen. Ethereum, dat sinds 2022 is overgestapt op proof-of-stake en zijn energieverbruik met 99% heeft teruggebracht, wordt juist gezien als betrouwbaar en duurzaam. Daarbij blijft het netwerk de go-to voor stablecoins en DeFi. Data laten zien dat dit jaar alleen al $6,7 miljard naar spot ETF's stroomde en bedrijven nog eens $12 miljard aan Ethereum op de balans hebben gezet. Daarmee wordt ETH steeds meer de standaard in de institutionele adoptie van blockchain.

Het bericht Eindelijk: Ethereum bereikt na bijna 4 jaar nieuwe all-time high is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.