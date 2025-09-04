Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Etherealize haalde $40 miljoen op in een Series A ronde geleid door Paradigm en Electric Capital. Het nieuws kwam in dezelfde week dat bedrijven samen voor $1,2 miljard aan ETH kochten, een teken dat institutionele interesse snel toeneemt. De vraag is hoe dit signaal de marktpsychologie beïnvloedt, en wat de nieuwe middelen concreet betekenen voor de uitbouw van Ethereum als financiële infrastructuur. Etherealize $40M Funding Round⚡️ About:@Etherealize_io is a startup dedicated to integrating financial institutions with the Ethereum blockchain. Investors:@paradigm (Lead) and @ElectricCapital (Lead) https://t.co/JWFB2gbW3X pic.twitter.com/QMcDt2pzgi — Fundraising Digest (@CryptoRank_VCs) September 3, 2025 Nieuwe kapitaalronde voor Etherealize De investeringsronde werd geleid door Paradigm en Electric Capital. Eerder kreeg de startup al steun van Vitalik Buterin en de Ethereum Foundation. Etherealize, opgericht door onder meer Danny Ryan en Vivek Raman, bouwt infrastructuur die instellingen moet helpen om Ethereum te gebruiken. Het gaat om zero-knowledge systemen, settlement-engines en platforms voor getokeniseerde obligaties en andere fixed-income producten. Dit markeert het begin van de Institutional Merge. Institutioneel financieren gaat naar moderne, veilige en wereldwijd toegankelijke rails. Bedrijven stapelen ETH op De kapitaalronde valt in een week waarin publieke bedrijven fors ETH hebben gekocht. Treasury-firma The Ether Machine kocht 150.000 ETH ter waarde van $654 miljoen. BitMine voegde $65 miljoen toe aan zijn al enorme voorraad van ruim 1,8 miljoen ETH. Ook Sharplink Gaming en Yunfeng Financial kochten samen nog eens ruim $200 miljoen. Deze stroom van aankopen geeft Ethereum een institutionele glans. Waar Bitcoin vaak wordt gezien als digitaal goud, ontstaat er voor ETH steeds meer een verhaal als reserve- en productienetwerk. Wat Etherealize wil bouwen Het geld gaat naar drie projecten: een settlement-engine voor getokeniseerde obligaties, systemen voor private trading onder toezicht, en koppelingen met bestaande betalingsrails van banken. Medeoprichter Vivek Raman zegt dat instellingen zo Ethereum kunnen gebruiken zonder hun hele proces te hoeven omgooien. Vergelijkbare stappen zagen we al bij BlackRock, dat een tokenized geldmarktfonds op Ethereum bracht, en bij JPMorgan met zijn Kinexys-platform. Signaal van vertrouwen in Ethereum De timing is opvallend: tegelijk met de investering kochten grote bedrijven meer dan $1,2 miljard aan ETH. Dat versterkt het beeld dat Ethereum serieuzer wordt genomen als infrastructuur. Dit trend laat zien dat Ethereum steeds vaker wordt gebruikt als infrastructuur voor financiële producten, in plaats van alleen voor DeFi en NFT's. Of de $40 miljoen van Etherealize en de $1,2 miljard aan verse institutionele aankopen die beweging versnellen, zullen we zien. 