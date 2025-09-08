Ethereum EIP-7702 exploit kost beleggers $12M in augustus

By: Coinstats
2025/09/08 18:16
BRC20.COM
COM$0.016278-3.78%
67COIN
67$0.013206+11.44%
Wink
LIKE$0.010663-2.12%
SphereX
HERE$0.000209-5.00%
Smart Blockchain
SMART$0.005098-2.57%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Phishing-aanvallen op Ethereum-gebruikers namen in augustus flink toe. Volgens data van securitybedrijven raakten meer dan 15.000 wallets samen ruim $12 miljoen kwijt, een stijging van 72% ten opzichte van juli. Hackers maakten daarbij gebruik van een kwetsbaarheid in de nieuwe EIP-7702-standaard. Zelfs grote wallets en projecten werden slachtoffer. De vraag is: hoe kon dit gebeuren en wat betekent het voor de toekomst van Ethereum? Hoe gebruikten aanvallers EIP-7702? EIP-7702 werd dit jaar geïntroduceerd om Ethereum-wallets flexibeler te maken. Met de upgrade kunnen zogeheten Externally Owned Accounts tijdelijk als smart contract wallet functioneren. Dat maakt het mogelijk om meerdere transacties in één keer te bundelen, limieten in te stellen en passkeys te gebruiken. Volgens Scam Sniffer wisten oplichters juist die functies om te buigen. Ze zetten malafide contracten op die gebruikers misleidden om brede of onbeperkte machtigingen te tekenen. Daarmee konden hackers in korte tijd hele wallets leegtrekken. Drie grote wallets waren goed voor bijna de helft van de schade, met één adres dat meer dan $3 miljoen verloor. EIP-7702 enables EOAs to have smart contract functionality with batch transactions, gas delegation, and permission customization. However, hackers have exploited this innovation. Over $5.3 million has been stolen through EIP-7702-related attacks. pic.twitter.com/SLGArjcwJX — GoPlus Security (@GoPlusSecurity) September 1, 2025 Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading Ethereum EIP-7702 exploit kost beleggers $12M in augustus document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); SlowMist en Scam Sniffer waarschuwen Uit een analyse van Wintermute blijkt dat meer dan 80% van de zogeheten delegate contracts gelinkt aan EIP-7702 tekenen van misbruik vertonen. In totaal zouden sinds de lancering van de standaard meer dan 450.000 adressen zijn getroffen. Yu Xian, oprichter van beveiligingsbedrijf SlowMist, ziet dat georganiseerde groepen de nieuwe functies massaal misbruiken, ook buiten Ethereum zelf in andere EVM-ecosystemen. Scam Sniffer adviseert gebruikers om extra scherp te zijn bij het goedkeuren van transacties en contractaanvragen, en altijd de domeinen en details te controleren. ScamSniffer August 2025 Phishing Report August losses: $12.17M | 15,230 victims VS July: +72% in losses | +67% in victims Key insight: Sharp escalation driven by EIP-7702 batch-signature scams and direct transfers to phishing contracts. 3 whale hits totaled $5.62M (46%).… pic.twitter.com/l3NJRryuxw — Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) September 6, 2025 Mogelijke stappen voor de toekomst De opkomst van EIP-7702-exploits zet druk op Ethereum-ontwikkelaars om verbeteringen aan te brengen in de beveiliging van walletfunctionaliteit. Denk aan duidelijkere waarschuwingen in wallets, beperkingen op onbeperkte machtigingen en betere tools om verdachte contracten te signaleren. Voor beleggers en gebruikers geldt dat extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Gebruik bij voorkeur een hardware wallet, controleer machtigingen regelmatig en wees alert op phishinglinks die lijken op bekende platformen. Yesterday a crypto investor lost $1M via a single phishing attack drain on Ethereum’s EIP-7702, Here’s what happened and how you can avoid it Literally he visited a fake Uniswap site that tricked him into thinking he was making a normal Uniswap transaction, a transaction popped… pic.twitter.com/GvzJuiRCL0 — CARBZ (@CarbzXBT) August 23, 2025 De $12 miljoen die in augustus verdween, maakt duidelijk hoe snel nieuwe functies in de verkeerde handen kunnen veranderen in risico’s. Met MiCA en andere regelgeving in aantocht komt er meer druk op exchanges en ontwikkelaars om beveiliging te verbeteren. Of de aanpassingen in EIP-7702 de phishing aanvallen echt kunnen afremmen, hangt af van hoe snel ontwikkelaars en wallets hun beveiliging bijwerken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ethereum EIP-7702 exploit kost beleggers $12M in augustus is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

More UFC Fans Are Turning to Crypto Sportsbooks in 2025: Top 5 Platforms [Fast, Private, Instant Play]

More UFC Fans Are Turning to Crypto Sportsbooks in 2025: Top 5 Platforms [Fast, Private, Instant Play]

In 2025, more UFC fans are betting with crypto than ever. Discover the top 5 sportsbooks offering Bitcoin, Ethereum, and stablecoin UFC betting with fast payouts, no KYC, and instant play.
PlaysOut
PLAY$0.04301+5.85%
Moonveil
MORE$0.09899-1.61%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Share
Cryptodaily2025/09/08 20:18
Share
Nasdaq seeks SEC approval for stock tokenization

Nasdaq seeks SEC approval for stock tokenization

PANews reported on September 8th, according to CoinDesk, that Nasdaq is seeking to bring stocks to the blockchain space, filing an application with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on Monday, hoping to obtain approval to proceed with the plan. This comes as other securities industry institutions are scrambling towards the same goal of asset tokenization. In its application, Nasdaq stated: "Nasdaq believes that markets can adopt tokenization technology while still providing the benefits and protections of a national market system, and that tokenized assets should be traded in regulated markets, including national securities exchanges, alternative trading systems, and broker-dealers regulated by the U.S. Financial Industry Regulatory Authority." Nasdaq stated that it will treat this business like regular stock transactions, and the clearing and settlement of token transactions will be handled through the Depository Trust Company. Investors who purchase these tokens will receive all the rights of the underlying shares, including voting and liquidation rights.
Union
U$0.00987-11.55%
Trust The Process
TRUST$0.0004828+2.30%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.00149-0.20%
Share
PANews2025/09/08 20:03
Share
MyStonks Completes Comprehensive Security Audit by CertiK

MyStonks Completes Comprehensive Security Audit by CertiK

PANews reported on September 8 that the decentralized RWA trading platform MyStonks has completed a comprehensive security audit conducted by blockchain security agency CertiK, aiming to focus on assessing the security and robustness of its smart contracts and core architecture. The relevant report has been made public on the CertiK official website. In addition, the MyStonks team revealed that in order to further strengthen the security of user assets and transactions, it is currently cooperating with other third-party security auditing agencies to conduct multi-level and continuous security verification and auditing work.
Core DAO
CORE$0.437+2.36%
Smart Blockchain
SMART$0.005098-2.56%
Multichain
MULTI$0.05733-5.01%
Share
PANews2025/09/08 20:22
Share

Trending News

More

More UFC Fans Are Turning to Crypto Sportsbooks in 2025: Top 5 Platforms [Fast, Private, Instant Play]

Nasdaq seeks SEC approval for stock tokenization

MyStonks Completes Comprehensive Security Audit by CertiK

Kazakhstan's president proposes establishing a national digital asset fund to accumulate strategic cryptocurrency reserves

The Federal Reserve continues to keep interest rates unchanged and still expects two rate cuts this year