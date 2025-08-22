Ethereum-treasuries overschrijden $17 miljard aan ETH-holdings

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De Ethereum koers blijft onder de aandacht nu corporate treasuries en fondsen gezamenlijk meer dan $ 17 miljard aan ETH in bezit hebben. Bedrijven als BitMine Immersion Technologies en SharpLink Gaming bouwen stevig door aan hun reserves, terwijl ook Ethereum ETF’s miljarden beheren. Wat gaat Ethereum doen nu institutioneel kapitaal massaal instroomt? Bedrijven stapelen ETH op Uit nieuwe data blijkt dat bedrijven hun reserves verschuiven van traditionele assets naar Ethereum. Samen bezitten ze inmiddels ruim 900.000 ETH, wat omgerekend miljarden waard is. The top 3 $ETH treasury companies now hold 2.1% of the entire ethereum supply. pic.twitter.com/uqjK672VBG — Satoshi Stacker (@StackerSatoshi) August 19, 2025 BitMine Immersion Technologies voert de lijst aan met een voorraad van meer dan anderhalf miljoen ETH. Het bedrijf dat ooit begon als pure Bitcoinminer, ziet in Ethereum meer toekomst door de combinatie van yield via staking en een groeiend DeFi-ecosysteem. SharpLink Gaming staat op plek twee met meer dan 700.000 ETH in de kas. Daarmee laten ze zien dat ook bedrijven buiten de traditionele crypto sector hun treasury’s strategisch aanvullen met digitale assets. Deze adoptie is opvallend omdat bedrijven Ethereum niet alleen als speculatief bezit zien, maar ook als reserve asset die rendement kan opleveren. Lees ook het artikel over de cryptomarkt die blijft crashen ondanks positieve regulatie ontwikkelingen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ethereum ETF trekt miljarden aan Naast bedrijfsreserves zijn het vooral de Amerikaanse Ethereum ETF’s die het verschil maken. BlackRock’s ETHA ETF vertegenwoordigt een groot deel van de markt en beheert inmiddels miljarden aan assets. Daarmee overstijgt het fonds zelfs de instroom van veel Bitcoin ETF’s. Ethereum ETF netflow – bron: SoSo Value Volgens analisten ligt dit aan het verschil in gebruik. Bitcoin wordt vaak gezien als digitaal goud, terwijl Ethereum actief ingezet kan worden voor transacties, smart contracts en staking. Hierdoor ontstaat een extra laag van rendement dat beleggers aanspreekt. De totale ETH koers weerspiegelt dit vertrouwen. Terwijl Bitcoin zakt of vlak beweegt, zien we dat Ethereum juist steun vindt dankzij de vraag vanuit fondsen en bedrijven. Institutionele adoptie verschuift richting ETH De verschuiving naar Ethereum treft ook de bredere markt. Waar eerst Bitcoin de standaard was voor corporate treasuries, lijkt Ethereum nu de voorkeur te krijgen door de combinatie van opbrengsten uit staking en de rol in het DeFi ecosysteem. ETF flows paint a split picture. Bitcoin funds bled $400M+ in a day Ethereum still shows a $824M weekly net gain despite heavy outflows That divergence hints at profit-taking in BTC vs. resilience in ETH. Key question for me: which narrative drives Q3 allocations next? pic.twitter.com/zd8QvZgELz — Edward (@Defi_Edward) August 21, 2025 Analisten spreken van een “seismische shift”: een structurele verandering waarbij bedrijven Ethereum niet alleen aanhouden voor koersstijging, maar ook voor de mogelijkheden om actief rendement te genereren. Dit past in een trend waarin traditionele financiën steeds meer overlap krijgen met crypto. Wat betekent dit voor de Ethereum koers? On-chain data laat zien dat grote wallets record volumes vasthouden. Daarnaast zijn ETF instroomcijfers veel sterker dan bij Bitcoin. Dit kan erop wijzen dat institutionele beleggers een lange termijn visie hanteren. Over 400,000 Ethereum $ETH bought by whales in the recent dip! pic.twitter.com/h4FTGKKts0 — Ali (@ali_charts) August 20, 2025 De ETH koers heeft recent weerstand getest, maar vindt telkens steun rond belangrijke niveaus. Als de vraag van bedrijven en fondsen doorzet, kan dit de basis leggen voor een nieuwe fase van koersstijgingen. Toch waarschuwen analisten dat de afhankelijkheid van macro-economie groot blijft. Renteverlagingen door de Fed, inflatiecijfers en dollar bewegingen spelen allemaal een rol in de korte termijn koersontwikkeling. Ethereum als yield genererende asset Een groot verschil met Bitcoin is de mogelijkheid om ETH te staken. Hierdoor ontvangen bedrijven en fondsen een vast rendement van enkele procenten per jaar, terwijl de crypto zelf ook koerspotentieel heeft. Tom Lee is a genius. Bitmine is turning $ETH into the ultimate institutional reserve. Already holding 1.5M $ETH, trading at 1.26x mNAV, and scaling toward billions. The model: buy $ETH → stake → compound yield perpetually → accumulate more $ETH. This machine grows reserves… pic.twitter.com/7WmY6ibdXq — CryptoGoos (@crypto_goos) August 21, 2025 Voor institutionele beleggers is dat aantrekkelijk. Het heeft een dubbel voordeel van passief inkomen en mogelijke waardestijging. Daardoor wordt Ethereum steeds vaker vergeleken met obligaties of dividendaandelen in plaats van puur een speculatieve munt. Deze eigenschap maakt duidelijk waarom corporate treasury’s ETH omarmen als kernonderdeel van hun portfolio. ETH naar nieuwe hoogtes? Met meer dan $ 17 miljard aan ETH in corporate en ETF treasuries is duidelijk dat Ethereum zijn plek als top asset naast Bitcoin definitief heeft ingenomen. Als de instroom zich voortzet en staking ook officieel binnen ETF structuren wordt toegestaan, kan de vraag nog verder exploderen. The U.S. Government bought $332,460 $ETH. They now hold $281,000,000 Ethereum. pic.twitter.com/H9JsJEYk7S — Ted (@TedPillows) August 21, 2025 De grote vraag voor beleggers is nu of de Ethereum koers deze fundamenten snel gaat weerspiegelen. Waar Bitcoin zakt onder druk van macro-economische onzekerheid, lijkt Ethereum juist sterker uit de strijd te komen. Of dit de weg opent naar nieuwe records blijft afwachten, maar de trend is duidelijk. Ethereum groeit van digitaal project naar een volwassen asset dat grote bedrijven en fondsen serieus in hun reserves opnemen. Ethereum luidt het altseason in Zoals elke altseason neemt Ethereum het stokje over van Bitcoin en dat is het startschot van de nieuwe rally. Met de massale instroom van institutioneel geld lijkt het niet lang meer te duren voordat het altseason van deze cyclus losbarst. Tijdens deze aanstaande rally is het nu een interessant moment om te kijken naar een meme coin die in korte tijd een sterke achterban heeft opgebouwd. Wall Street Pepe ($WEPE) gebruikt de hype rondom de meme Pepe en voegt daar zijn ambitie aan toe om van zijn community de nieuwe Wolf of Wall Street te maken. Het project startte in februari 2025 op Ethereum en verkocht zich razendsnel uit. Het project heeft inmiddels 79.000 holders en 55.500 volgers op X. Ook heeft het een sterke Wepe Army community van 1300 traders die hun winsten delen in de groep van +500% tot +1000%. Launching on Solana You can buy early Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1 Sol buy = Eth burn New site, new plans, the Solana expansion begins ⚔️⚔️⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025 Nu gaat $WEPE over naar Solana en bij elke aankoop wordt er een gelijkwaardige hoeveelheid ETH $WEPE verbrandt. Als holder krijg je toegang tot exclusieve alpha calls met bewezen resultaten. Zo behaalde de Wepe Army met trades op PENGU maar liefst 600% winst. Je kunt nu toeslaan voor de lage prijs van $ 0,001 per $WEPE en krijg meteen trade inzichten die je kunt toepassen. Nu naar Wall Street Pepe Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht Ethereum-treasuries overschrijden $17 miljard aan ETH-holdings is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.