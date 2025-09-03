Experts Warn Trump-Linked WLFI Could Complicate Senate Market Structure Bill

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/03 17:14
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.429+0.52%
WLFI
WLFI$0.2294-3.73%
GET
GET$0.008575--%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.10985-2.13%
BRC20.COM
COM$0.017751+5.56%

The post Experts Warn Trump-Linked WLFI Could Complicate Senate Market Structure Bill appeared first on Coinpedia Fintech News

The Trump family’s crypto company, World Liberty Financial, recently started trading under the symbol $WLFI. Experts are concerned that the company’s close ties to the president and its active role in crypto could make it harder for the Senate to pass the market structure bill.

Will World Liberty Complicate the Market Structure Bill?

The market structure legislation, specifically the CLARITY Act, was created to establish a regulatory framework for cryptocurrencies, including stablecoins such as those issued by World Liberty Financial. 

Jake Chervinsky, a lawyer and crypto expert, recently raised concerns regarding this. He indicated that the Trump-related crypto company will create conflicts of interest, with many unwilling to support legislation tied to the President’s personal financial interests. 

The World Liberty may add potential political risk to crypto market structure reform, which will reduce the chances of securing the seven Democratic votes needed for Senate passage.

How Does World Liberty Affect Market Structure Bill?

Previously, many democrats called out Trump’s active participation in the crypto space. They even called for amendments to block Trump and his family from financially benefiting from crypto activities. 

Congresswoman Maxine Waters even called Trump “corrupt” for benefiting from crypto ventures. She led a strong opposition against the bill to cease Trump’s corrupt crypto-related activities. 

.article-inside-link {
margin-left: 0 !important;
border: 1px solid #0052CC4D;
border-left: 0;
border-right: 0;
padding: 10px 0;
text-align: left;
}

.entry ul.article-inside-link li {
font-size: 14px;
line-height: 21px;
font-weight: 600;
list-style-type: none;
margin-bottom: 0;
display: inline-block;
}

.entry ul.article-inside-link li:last-child {
display: none;
}

  • Also Read :
  •   WLFI News: World Liberty Financial  Announces 100% Fee Buyback and Burn Plan
  •   ,

So, the increasing link between the president’s business interests has led many to believe market structure legislation has almost zero chance of passing in 2025

Will The Market Structure Bill Pass?

Senator Cynthia Lummis, one of the Republicans, revealed at the Wyoming Blockchain Symposium that the market structure bill will pass the Senate Banking Committee by the end of September. She said, “We will have the market structure to the president’s desk before the end of the year…I hope it’s before Thanksgiving.”

Senate Banking Chairman Tim Scott also stated that he hopes to have market structure legislation completed by September 30, 2025. According to reports, if the bill is not passed by September, then it will be pushed to October 6 for a hearing. 

.article_register_shortcode {
padding: 18px 24px;
border-radius: 8px;
display: flex;
align-items: center;
margin: 6px 0 22px;
border: 1px solid #0052CC4D;
background: linear-gradient(90deg, rgba(255, 255, 255, 0.1) 0%, rgba(0, 82, 204, 0.1) 100%);
}

.article_register_shortcode .media-body h5 {
color: #000000;
font-weight: 600;
font-size: 20px;
line-height: 22px;
text-align:left;
}

.article_register_shortcode .media-body h5 span {
color: #0052CC;
}

.article_register_shortcode .media-body p {
font-weight: 400;
font-size: 14px;
line-height: 22px;
color: #171717B2;
margin-top: 4px;
text-align:left;
}
.article_register_shortcode .media-body{
padding-right: 14px;
}

.article_register_shortcode .media-button a {
float: right;
}
.article_register_shortcode .primary-button img{
vertical-align: middle;
width: 20px;
margin: 0;
display: inline-block;
}

@media (min-width: 581px) and (max-width: 991px) {
.article_register_shortcode .media-body p {
margin-bottom: 0;
}
}

@media (max-width: 580px) {
.article_register_shortcode {
display: block;
padding: 20px;
}

.article_register_shortcode img {
max-width: 50px;
}

.article_register_shortcode .media-body h5 {
font-size: 16px;
}

.article_register_shortcode .media-body {
margin-left: 0px;
}

.article_register_shortcode .media-body p {
font-size: 13px;
line-height: 20px;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 14px;
}

.article_register_shortcode .media-button a {
float: unset;
}

.article_register_shortcode .secondary-button {
margin-bottom: 0;
}
}

Never Miss a Beat in the Crypto World!

Stay ahead with breaking news, expert analysis, and real-time updates on the latest trends in Bitcoin, altcoins, DeFi, NFTs, and more.

.subscription-options li {
display: none;
}
.research-report-subscribe{
background-color: #0052CC;
padding: 12px 20px;
border-radius: 8px;
color: #fff;
font-weight: 500;
font-size: 14px;
width: 96%;
}
.research-report-subscribe img{
vertical-align: sub;
margin-right: 2px;
}


Subscribe to News

var templateIds = “6”;
var listOfSubscribed = [];

function subscribed_popupmodal(template_id) {
var templateId = ‘6’;
getAllSubscriberCategoryList([templateId]);
var subcribemodal = window.parent.document.getElementById(‘subscribe-modal-design’);
if (subcribemodal) {
var modalContent = `

`;
subcribemodal.innerHTML = modalContent;
}
subscribe_unsubscribe_status(template_id);
//getAllSubscriberCategoryList(template_id);
}

function toggleSubscription(subscription, template_id) {
var subscriptionCheckbox = document.getElementById(subscription + ‘_’ + template_id);
var li = document.getElementById(subscription + ‘Selected_’ + template_id);
if (subscriptionCheckbox.checked) {
li.classList.add(‘active’);
} else {
li.classList.remove(‘active’);
}
}

function getAllSubscriberCategoryList(getcategoryId) {

jQuery.ajax({
url: ‘https://coinpedia.org/wp-admin/admin-ajax.php’,
type: ‘GET’,
data: {
action: ‘subscribe_api_ajax_request’,
apiurl: ‘/app/email_newsletter/list’,
},
success: function(response) {
var result = JSON.parse(response.message);

if (result.status === true) {

var idstosubscribed = []
// Populate listOfSubscribed with subscribed category IDs
result.message.forEach(listofcategory => {

if (listofcategory.subscribe_status === 1) {
if (!listOfSubscribed.includes(listofcategory._id)) {

listOfSubscribed.push(listofcategory._id);
}

if (!idstosubscribed.includes(listofcategory.news_cp_category_row_id)) {
idstosubscribed.push(listofcategory.news_cp_category_row_id);
}
}
});

idstosubscribed.forEach(id => {
var subscribeButton = document.getElementById(‘subscribe_’ + id);
var unsubscribeButton = document.getElementById(‘unsubscribe_’ + id);

if (subscribeButton && unsubscribeButton) {
subscribeButton.style.display = ‘none’;
unsubscribeButton.style.display = ‘block’;
var showDownloadReport = document.getElementById(‘download_report’);

if (showDownloadReport) {
showDownloadReport.style.display = ‘block’;
}
}
});
}

},
error: function(xhr, status, error) {
console.error(‘Error:’, error);
}
});
}

function subscribe_unsubscribe_status(getcategoryId) {
var elementTounsubscribe = parent.document.getElementById(‘unsubscribe_’ + getcategoryId);
var elementTosubscribe = parent.document.getElementById(‘subscribe_’ + getcategoryId);
jQuery.ajax({
url: ‘https://coinpedia.org/wp-admin/admin-ajax.php’,
type: ‘POST’,
data: {
action: ‘subscribe_api_ajax_request’,
apiurl: ‘/app/email_newsletter/list?category_row_id=’ + getcategoryId,
},
success: function(response) {
var result = JSON.parse(response.message);
if (result.status === true) {
parent.jQuery(‘.skeliton-loader-block’).hide();
var hasSubscribeStatusOne = false;
result.message.forEach(subscribeStatus => {
if (listOfSubscribed.includes(subscribeStatus._id) && subscribeStatus.subscribe_status === 1) {
hasSubscribeStatusOne = true;
}
if (subscribeStatus.notification_type === 3) {
parent.document.getElementById(‘monthlySelected_’ + getcategoryId).style.display = ‘block’;
parent.document.getElementById(‘monthly_’ + getcategoryId).setAttribute(‘data-id’, subscribeStatus._id);
if (subscribeStatus.subscribe_status === 1) {
parent.document.getElementById(‘monthly_’ + getcategoryId).checked = true;
}
} else if (subscribeStatus.notification_type === 2) {
parent.document.getElementById(‘weeklySelected_’ + getcategoryId).style.display = ‘block’;
parent.document.getElementById(‘weekly_’ + getcategoryId).setAttribute(‘data-id’, subscribeStatus._id);
if (subscribeStatus.subscribe_status === 1) {
parent.document.getElementById(‘weekly_’ + getcategoryId).checked = true;
}
} else if (subscribeStatus.notification_type === 1) {
parent.document.getElementById(‘dailySelected_’ + getcategoryId).style.display = ‘block’;
parent.document.getElementById(‘daily_’ + getcategoryId).setAttribute(‘data-id’, subscribeStatus._id);
if (subscribeStatus.subscribe_status === 1) {
parent.document.getElementById(‘daily_’ + getcategoryId).checked = true;
}
}
if (subscribeStatus.subscribe_status === 1) {
listOfSubscribed.push(subscribeStatus._id);
}
});
if (hasSubscribeStatusOne) {
elementTosubscribe.style.display = ‘none’;
elementTounsubscribe.style.display = ‘block’;
} else {
elementTosubscribe.style.display = ‘block’;
elementTounsubscribe.style.display = ‘none’;
}
}
},
error: function(xhr, status, error) {
console.error(‘Error:’, error);
}
});
}

function logSelectedSubscriptions(categoryid) {
var unsubscribemodal = document.querySelector(‘.unsubscribed-popup-modal .modal’);
var subscribedmodal = document.querySelector(‘.subscribed-popup-modal .modal’);
unsubscribemodal.innerHTML=”;
subscribedmodal.innerHTML=”;
var selectedSubscriptions = [];
var storeCheckedId = [];
var checkboxes = document.querySelectorAll(‘#subscription-options-‘ + categoryid + ‘ input[type=”checkbox”]’);
var errorMessage = document.getElementById(‘error-message-select’);

// Use a Set to handle unique data-ids
var uniqueSubscribedIds = new Set(listOfSubscribed);

checkboxes.forEach(function(checkbox) {
var dataId = parseInt(checkbox.getAttribute(‘data-id’));
if (checkbox.checked) {

selectedSubscriptions.push(checkbox.id);
storeCheckedId.push(dataId);
} else {

uniqueSubscribedIds.delete(dataId); // Remove unchecked data-id
}
});

// Update listOfSubscribed with unique values
listOfSubscribed = Array.from(uniqueSubscribedIds);

var selectedSubscriptionsString = selectedSubscriptions.join(‘, ‘);
var concatinateSubscribeId = […new Set(storeCheckedId.concat(listOfSubscribed))];

var categoryData = {
‘subscribed_categories’: concatinateSubscribeId
};

var requestSubscriberData = {
action: ‘handle_dynamic_api_request_with_headers’,
security: ‘2a57dd852f’,

endpoint: ‘/app/email_newsletter/update_categories’,
token: ”,
data: categoryData
};

jQuery.ajax({
url: ‘https://coinpedia.org/wp-admin/admin-ajax.php’,
type: ‘POST’,
data: requestSubscriberData,
beforeSend: function(xhr) {
xhr.setRequestHeader(‘X-Requested-With’, ‘XMLHttpRequest’);
},
success: function(response) {
try {
response = response.data;

if (storeCheckedId.length === 0) {
var unsubcribedPopUpmodal =

`

We’re sorry to see you go! Your subscription has been canceled. If you change your mind, you can re-subscribe anytime. Thank you for being part of our community!

`;
unsubscribemodal.innerHTML = unsubcribedPopUpmodal;
document.querySelector(‘#subscribe-modal-design .modal’).style.display = ‘none’;
unsubscribemodal.style.display = ‘block’;
unsubscribemodal.classList.remove(‘hide’);
unsubscribemodal.classList.add(‘show’);
document.getElementById(‘subscribe_’ + categoryid).style.display = ‘block’;
document.getElementById(‘unsubscribe_’ + categoryid).style.display = ‘none’;
var showDownloadReport = document.getElementById(‘download_report’);
if (showDownloadReport) {
showDownloadReport.style.display = ‘none’;
}

} else {

var subscribedPopupModal =

`

Thank you for subscribing to our crypto and blockchain newsletter! You’ll now receive the latest news, insights, and updates straight to your inbox. Welcome to our community!

`;

let selectedSubscriptionsArray = selectedSubscriptionsString.split(‘,’);
let subscribedCategories = selectedSubscriptionsArray.map(subscription => subscription.split(‘_’)[0]);
let subscribedCategoriesString = subscribedCategories.join(‘, ‘);

subscribedmodal.innerHTML = subscribedPopupModal;
if (document.getElementById(‘selectidname’)) {
document.getElementById(‘selectidname’).textContent = subscribedCategoriesString;
}

document.querySelector(‘#subscribe-modal-design .modal’).style.display = ‘none’;
subscribedmodal.style.display = ‘block’;
subscribedmodal.classList.remove(‘hide’);
subscribedmodal.classList.add(‘show’);
document.getElementById(‘subscribe_’ + categoryid).style.display = ‘none’;
document.getElementById(‘unsubscribe_’ + categoryid).style.display = ‘block’;
var showDownloadReport = document.getElementById(‘download_report’);
if (showDownloadReport) {
showDownloadReport.style.display = ‘block’;
}

}

} catch (e) {
console.error(‘Error parsing response:’, e);
}
},

});
}

function closeModal(template_id) {
var modalId = template_id;
var modal = document.querySelector(‘#’ + modalId); // Using querySelector to find the modal

if (modal) {
modal.classList.add(‘hide’);
modal.classList.remove(‘show’);
setTimeout(function() {
modal.style.display = ‘none’;
}, 500);

} else {
console.warn(‘Modal not found:’, modalId);
}
}

function closeunsubscribemodal() {
var unsubscribemodal = document.querySelector(‘.unsubscribed-popup-modal .modal’);

if (unsubscribemodal) {
unsubscribemodal.classList.add(‘hide’);
unsubscribemodal.classList.remove(‘show’);
}
setTimeout(function() {
unsubscribemodal.style.display = ‘none’;
}, 500);
}

function closesubscribemodal() {
var subscribedmodal = document.querySelector(‘.subscribed-popup-modal .modal’);
setTimeout(function() {
subscribedmodal.style.display = ‘none’;
}, 500);
if (subscribedmodal) {
subscribedmodal.classList.add(‘hide’);
subscribedmodal.classList.remove(‘show’);
}
}

function withoutLoginClicked(withoutlogin_id) {

localStorage.setItem(‘subscribe_without_Login’, ‘true’);
localStorage.setItem(‘subscribe_clicked_id’, withoutlogin_id);
}

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {

const subscribewithoutData = localStorage.getItem(‘subscribe_without_Login’);
const subscribe_clicked_cat_id = localStorage.getItem(‘subscribe_clicked_id’);

// Function to get cookies
function getCookie(name) {
let value = “; ” + document.cookie;
let parts = value.split(“; ” + name + “=”);
if (parts.length == 2) return parts.pop().split(“;”).shift();
}

// Get user token from cookies
const userToken = getCookie(‘user_token’);

if (subscribewithoutData === ‘true’ && userToken) {
// Call the modal function with the category ID
subscribed_popupmodal(subscribe_clicked_cat_id);

// Remove the flag and category ID from localStorage
localStorage.removeItem(‘subscribe_without_Login’);
localStorage.removeItem(‘subscribe_clicked_id’);
}
});

/************************** update susbcriber content **************************** */
function initializeSubscriptionButton() {
var initialListItems = document.querySelectorAll(‘.subscription-options input[type=”checkbox”]’);
initialListItems.forEach(function(item) {
console.log(item.checked, ‘Initial Checkbox checked status’);
});

var listItems = document.querySelectorAll(‘.subscription-options li’);
if (listItems.length === 0) return;

var anyActive = false;
listItems.forEach(function(item) {
var checkbox = item.querySelector(‘input[type=”checkbox”]’);
if (checkbox) {
if (checkbox.checked) {
item.classList.add(‘active’);
anyActive = true; // Set anyActive to true
} else {
item.classList.remove(‘active’); // Remove ‘active’ class if checkbox is unchecked
}
}
});

}

function updateButtonText(anyActive) {
var subscribeButtonSpan = document.querySelector(‘.subscribe-submit .changeBtnText’);
if (subscribeButtonSpan) {
if (anyActive) {
subscribeButtonSpan.textContent=”Subscribe Now”;
} else {
subscribeButtonSpan.textContent=”Unsubscribe”;
}
}
}

function updateSubscriptionButton() {
var listItems = document.querySelectorAll(‘.subscription-options li’);
if (listItems.length === 0) return;

var anyActive = false;
listItems.forEach(function(item) {
var checkbox = item.querySelector(‘input[type=”checkbox”]’);
if (checkbox) {
if (checkbox.checked) {
item.classList.add(‘active’);
anyActive = true; // Set anyActive to true
} else {
item.classList.remove(‘active’); // Remove ‘active’ class if checkbox is unchecked
}
}
});

// Update the button text based on whether any list item has the ‘active’ class
updateButtonText(anyActive);
}
document.addEventListener(‘click’, function(event) {
var clickedItem = event.target.closest(‘.subscription-options li’);
if (clickedItem) {
var checkbox = clickedItem.querySelector(‘input[type=”checkbox”]’);
if (checkbox) {
checkbox.checked = !checkbox.checked;
updateSubscriptionButton();
}
}
});

FAQs

What is World Liberty Financial?

World Liberty Financial is the Trump family’s crypto firm trading under the symbol $WLFI.

How does World Liberty affect the CLARITY Act?

Its ties to Trump create political conflicts, reducing Senate support for the crypto bill.

What is the CLARITY Act?

It’s a bill aiming to set clear crypto regulations, including for stablecoins like WLFI’s.

Will the market structure bill pass in 2025?

According to Senator Cynthia Lummis, the market structure bill will likely pass the Senate Banking Committee by the end of September and become law by the end of 2025.

Source: https://coinpedia.org/news/experts-warn-trump-linked-wlfi-could-complicate-senate-market-structure-bill/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

PA Daily | PumpFun’s annual fee income exceeds Ethereum; Trump made it clear that he will not seek a third term

PA Daily | PumpFun’s annual fee income exceeds Ethereum; Trump made it clear that he will not seek a third term

US President Trump made it clear that he would not seek a third term and was optimistic about Vance and Rubio's successors; BlackRock's tokenized fund BUIDL exceeded US$2.7 billion in size.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.42+0.19%
FUND
FUND$0.0195--%
Everclear
CLEAR$0.01593-3.16%
Share
PANews2025/05/05 17:00
Share
Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

President Trump slams Fed Chair Jerome Powell for refusing to cut interest rates, leaving America’s monetary policy unchanged again. As a result, Bitcoin has seen minimal price movement ever since. In a recent post shared to Trump Media & Technology…
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.42+0.19%
Bitcoin
BTC$111,622.96+1.35%
Everscale
EVER$0.00976+3.60%
Share
Crypto.news2025/06/19 17:27
Share
Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

PANews reported on June 19 that according to Cointelegraph, Mexican billionaire Ricardo Salinas said that Bitcoin is expected to surpass gold's market value of $16 trillion, an increase of 8
Juneo Supernet
JUNE$0.1555+105.68%
Share
PANews2025/06/19 20:59
Share

Trending News

More

PA Daily | PumpFun’s annual fee income exceeds Ethereum; Trump made it clear that he will not seek a third term

Trump slams Powell’s rate stance as BTC price flatlines

Billionaire Ricardo Salinas: Bitcoin is expected to surpass gold's $16 trillion market value

UAE legal firm starts accepting AED stablecoin payments

Kaito AI: AI video protocol Everlyn will be launched on Capital Launchpad on September 4th