Federal Reserve’s Milan Advocates Rapid Interest Rate Cuts

Doorbraak voor altcoins: SEC keurt Grayscale’s GDLC ETF goed

Na maanden van speculatie heeft de Amerikaanse toezichthouder eindelijk groen licht gegeven voor een nieuw crypto product dat de manier van beleggen in digitale munten fundamenteel kan veranderen. Het besluit komt op een moment dat de markt snakt naar meer institutionele producten, en beleggers reageren direct. Eerste multi-asset crypto ETF in de VS Grayscale CEO Peter Mintzberg kondigde vandaag op social media platform X aan dat zijn Digital Large-Cap Fund (GDLC) aanvraag is goedgekeurd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Het gaat om een conversie van het fonds naar een Exchange Traded Fund (ETF), waarmee GDLC dus ook op de Amerikaanse beurs verhandelbaar wordt. Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. The Grayscale team is working expeditiously to bring the *FIRST* multi #crypto asset ETP to market with Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, and Cardano#BTC #ETH $XRP $SOL… — Peter Mintzberg (@PeterMintzberg) September 17, 2025 Daarmee krijgen de financiële markten voor het eerst toegang tot een multi-asset crypto ETF: een beursgenoteerd fonds dat niet een munt volgt, maar meerdere tegelijk. Volgens Mintzberg gaat het product in eerste instantie bestaan uit een mix van de grootste digitale valuta's, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) en Cardano (ADA). Vooralsnog is het onduidelijk wat precies de weging wordt tussen de verschillende large caps binnen de ETF. Of Grayscale over de levensduur van het fonds de weging en munt selectie kan veranderen is ook nog niet duidelijk. Nieuwe standaard voor crypto ETF's De goedkeuring van GDLC kan een precedent scheppen. Zo kan er een multi-asset standaard ontstaan voor crypto ETF's, wat betekent dat we in de toekomst een tal van creatieve combinaties kunnen zien op de beurs. Denk bijvoorbeeld aan ETF's die zich puur focussen op Decentralized Finance (DeFi) leiders in de crypto markt of zelfs memecoin fondsen. Daarnaast vormt de komst van Grayscale's fonds een belangrijk signaal richting lopende aanvragen. Waar de SEC onlangs nog een beslissing over een XRP Spot ETF uitstelde, lijkt de houding van de toezichthouder duidelijk te veranderen. ETF expert Nate Geraci benadrukt deze koerswijziging: twee jaar geleden vocht de SEC nog een harde juridische strijd met Grayscale uit over een spot Bitcoin ETF, nu wordt juist een generiek raamwerk voor crypto ETF's omarmd. Verschillende altcoins, van XRP, ADA tot zelfs Dogecoin (DOGE), wachten op hun eerste goedkeuring. Met de introductie van dit eerste large-cap fonds lijkt bredere SEC acceptatie dan ook slechts een kwestie van tijd. Directe impact op altcoin koersen Voor institutionele partijen verlaagt het nieuwe fonds de drempel om in crypto te stappen, zonder de complexiteit van munt selectie en wallet beheer. De cryptocurrency gemeenschap hoopt dan ook dat de nieuwe ETF kan zorgen voor miljarden dollars aan kapitaalstromen richting de grote altcoins. Dat optimisme is ook terug te zien in de prijzen van veel munten. Veel large caps wisten een aardige stijging door te maken. Zo klommen SOL en ADA over de afgelopen 24 uur met respectievelijk 3,4% en 3,2% waardoor de solana koers dicht bij de grens van $245 komt. De cardano prijs heeft de significante weerstand van $0,90 doorbroken. Opvallend genoeg bleef de bitcoin koers neutraal, de ETH prijs klom minder hard dan andere altcoins met een groei van 1,1%.