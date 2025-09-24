FTX Recovery Trust filed a Delaware adversary complaint seeking to claw back $1.15 billion from Genesis Digital Assets and affiliates, alleging Alameda-funded investments were fraudulent transfers financed with commingled customer money. FTX Estate Sues Genesis Digital Assets The complaint, lodged Sept. 22, 2025, targets Genesis Digital Assets (GDA) entities and co-founders Rashit Makhat and Marco […]
Source: https://news.bitcoin.com/ftx-recovery-trust-sues-genesis-digital-assets-seeks-1-15b-clawback/