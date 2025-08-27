Goedemorgen Bitcoin: Consumentenvertrouwen daalt, miljardair doet opvallende voorspelling

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen—allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Amerikaans consumentenvertrouwen zakt verder weg Nieuwe cijfers laten zien dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten verder terugloopt. Dit vergroot de zorgen over de economie en kan de kapitaalstromen richting alternatieve assets zoals Bitcoin beïnvloeden. Miljardair voorspelt migratie van altcoins naar Bitcoin Een prominente miljardair stelt dat investeerders steeds vaker hun altcoin-posities liquideren om sterker in Bitcoin te gaan. Dit zou de dominantie van BTC verder kunnen versterken. $941 miljoen aan crypto-liquidaties na toespraak Powell Na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell werden in korte tijd bijna een miljard dollar aan posities geliquideerd. De combinatie van rente-onzekerheid en hefboomposities leidde tot scherpe prijsbewegingen. Bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles De Nederlandse onlinebank Bunq kreeg een sanctie opgelegd door toezichthouders vanwege tekortschietende anti-witwasmaatregelen. Dit benadrukt de groeiende druk op fintech en crypto-gerelateerde financiële instellingen. Crypto-ETP’s in zwaar weer Exchange Traded Products voor crypto blijven onder druk staan door aanhoudende uitstroom en tanend vertrouwen. De vraag rijst of ETP’s hun rol als instroomkanaal voor institutioneel geld kunnen behouden. Bitpanda ziet af van beursnotering in Londen Crypto-platform Bitpanda heeft zijn plannen voor een beursgang in Londen ingetrokken vanwege zorgen over liquiditeit. Het nieuws toont hoe uitdagend de kapitaalmarkt momenteel is voor cryptobedrijven. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

