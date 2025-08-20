Goedemorgen Bitcoin: Oude wallet van $3,7 miljard komt weer tot leven

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws uit de cryptowereld voor je verzameld. Vandaag gaat het over hacks, macro-economische voorspellingen, opvallende moves van ontwikkelaars én koerssignalen die traders scherp in de gaten houden. Lazarus-groep gelinkt aan $22 miljoen hack bij Lykke Exchange De beruchte Noord-Koreaanse Lazarus-groep wordt in verband gebracht met de recente hack van de Zwitserse Lykke Exchange, waarbij ruim $22 miljoen werd buitgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de kwetsbaarheid van crypto-exchanges en het internationale karakter van cybercriminaliteit. Analisten waarschuwen dat Lazarus steeds verfijndere technieken inzet en ook DeFi-platformen op de radar heeft. Macro-expert Luke Gromen voorspelt fors zwakkere dollar de komende drie jaar Volgens macrostrateeg Luke Gromen staat de Amerikaanse dollar voor een flinke verzwakking in de komende jaren. Hij ziet oplopende staatsschulden en geopolitieke spanningen als belangrijke drijfveren. Voor Bitcoin kan dit scenario gunstig uitpakken, aangezien beleggers alternatieven zoeken voor fiatgeld. Zijn analyse sluit aan bij eerdere signalen dat BTC steeds meer als hedge wordt gebruikt. Bitcoin-ontwikkelaar Peter Todd promoot onverwachts een meme coin Opvallend nieuws uit de community: Bitcoin-coreontwikkelaar Peter Todd heeft zich uitgesproken over een meme coin en noemde deze “interessant om te volgen.” Dit leidde tot stevige discussies, omdat ontwikkelaars normaal gesproken afstand houden van speculatieve tokens. Sommigen zien het als een knipoog, anderen vrezen dat het vertrouwen in de BTC-ontwikkelgemeenschap kan worden geschaad. Oude Bitcoin-wallet met $3,78 miljard komt na 5 jaar weer in beweging Een slapende wallet met ruim 50.000 BTC, ter waarde van bijna $3,78 miljard, is na vijf jaar stilstand opnieuw actief geworden. Grote transacties van zulke wallets zorgen vaak voor onrust op de markt, omdat ze kunnen wijzen op verkoopdruk. Analisten benadrukken dat het ook interne herstructurering kan zijn, maar beleggers blijven alert op mogelijke impact op de koers. Technische analyse: negatieve divergentie als waarschuwingssignaal voor einde bullmarkt Technische analisten signaleren een negatieve divergentie tussen de koers van Bitcoin en belangrijke momentum-indicatoren. Dit kan erop wijzen dat de huidige bullmarkt verzwakt en een correctie aanstaande is. Hoewel sommige traders het zien als gezonde consolidatie, groeit de voorzichtigheid onder marktdeelnemers die hun winsten willen veiligstellen. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over dit onderwerp? Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Oude wallet van $3,7 miljard komt weer tot leven is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.