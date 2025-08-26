Goedemorgen Bitcoin: Trump, koersdalingen en Strategy

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen—allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Trump Media koopt $2 miljard aan Bitcoin Trump Media heeft een grootschalige Bitcoin-aankoop gedaan als onderdeel van een nieuwe crypto-treasurystrategie. Met deze zet schaart het bedrijf zich in het rijtje van bedrijven die BTC gebruiken als strategische reserve. Strategy koopt voor $357 miljoen aan Bitcoin tijdens koersdaling Ondanks de recente correctie heeft Strategy groots ingekocht. Deze aankoop toont vertrouwen in de lange termijn en geeft een signaal af dat dips door institutionele partijen worden gezien als koopkansen. Crypto-ETP’s in zwaar weer Exchange Traded Products (ETP’s) voor crypto ervaren flinke uitstroom. Beleggers lijken terughoudender nu de markt volatiel blijft, wat druk zet op de sector en vragen oproept over de rol van ETP’s als instroomkanaal. Willy Woo: OG-whales veroorzaken pijnlijke stijging On-chain analist Willy Woo wijst erop dat oude Bitcoin-whales hun posities verschuiven en daarmee scherpe koersbewegingen veroorzaken. Hun impact op liquiditeit en volatiliteit blijft groot. Analisten positief over Bitcoin na dip Ondanks de recente daling blijven analisten optimistisch over de middellange en lange termijn. Steunniveaus blijven stevig en het vertrouwen in BTC als digitaal goud groeit gestaag door. Meer dan 10.000 Zuid-Koreanen hebben boven 1 miljard won in crypto Nieuwe cijfers tonen dat duizenden Zuid-Koreanen meer dan 1 miljard won (ruim $730.000) in crypto bezitten. Het onderstreept hoe diep digitale assets inmiddels verankerd zijn in de Zuid-Koreaanse samenleving. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Trump, koersdalingen en Strategy is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.