Goedemorgen Bitcoin: Whales blijven kopen, Trump Corruption Coin maakt tongen los

By: Coinstats
2025/09/01 12:46
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen. Allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Whale-adressen op all-time high Het aantal whale-adressen met grote BTC-posities bereikte een nieuw record. Dit wijst op toenemende accumulatie onder de grootste spelers in de markt en kan de koersstabiliteit versterken. Whale dumpt $438 miljoen aan Bitcoin Een grote whale verkocht in korte tijd voor honderden miljoenen aan BTC. Analisten vragen zich af of dit een tijdelijke schok is of het begin van een langere dalende trend. Nederlands AMBTS haalt €20 miljoen op voor Bitcoin treasury Een Nederlands ambts wist succesvol €20 miljoen op te halen om een Bitcoin-treasury op te bouwen. Dit illustreert hoe ook lokale instellingen BTC omarmen als strategische reserve. Trump Corruption Coin zet satire in op crypto Een nieuwe meme-coin, Trump Corruption Coin, verovert aandacht met satirische insteek. De munt benadrukt hoe politiek en crypto elkaar steeds vaker kruisen in de publieke opinie. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Whales blijven kopen, Trump Corruption Coin maakt tongen los is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

BTC whale now holds $3.8B in ETH, analysts call it maturity

BTC whale now holds $3.8B in ETH, analysts call it maturity

During a 12-hour buying spree over the weekend, the "Bitcoin OG" whale gobbled up 96,859 spot Ether after selling 4,000 Bitcoin. The "Bitcoin OG," which began rotating its $11.4 billion fortune to Ether in August, has continued buying ETH over the weekend and now holds $3.8 billion of it, onchain data shows. In its latest move, the Bitcoin whale sold 4,000 Bitcoin (BTC) worth $435 million, exchanging it for 96,859 spot Ether over a 12-hour splurge, Lookonchain said in a post on Sunday. The whale then deposited another 1,000 Bitcoin into decentralized exchange Hyperliquid on Monday, potentially for more ETH buying.
Coinstats2025/09/01 12:09
Secure Entry Before $0.05: BlockDAG's $388M Presale Surpasses Token 6900 & Maxi Doge With Analysts Targeting $1

Secure Entry Before $0.05: BlockDAG's $388M Presale Surpasses Token 6900 & Maxi Doge With Analysts Targeting $1

Detail: https://coincu.com/pr/blockdag-presale-reaches-388m-surpassing-token-6900-maxi-doge/
Coinstats2025/09/01 12:00
Top Cryptos Under $1 for Biggest Growth: BlockDAG vs Remittix vs Lightchain

Top Cryptos Under $1 for Biggest Growth: BlockDAG vs Remittix vs Lightchain

The presale market in 2025 is showing a comeback, with huge fundraising rounds not seen since the early boom of […]
Coindoo2025/09/01 13:00
