Grayscale dient aanvraag in voor eerste Avalanche ETF

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Grayscale zet een nieuwe stap richting Wall Street adoptie van altcoins. Het bedrijf heeft bij de SEC officieel een aanvraag ingediend om het bestaande Avalanche Trust om te zetten in een spot Avalanche ETF. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zou dit de eerste Avalanche ETF op de Amerikaanse markt worden en daarmee een belangrijke doorbraak betekenen voor AVAX. ⚡️LATEST: Grayscale submits S-1 to the SEC seeking approval for a spot $AVAX ETF. pic.twitter.com/ARG4shqjih — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 25, 2025 Avalanche krijgt eigen ETF voorstel In de vrijdag ingediende S-1 registratieverklaring staat dat Grayscale het huidige fonds wil hernoemen naar Grayscale AVAX Trust ETF, dat verhandeld zal worden op de Nasdaq. Het fonds blijft een passief beleggingsvehikel, bedoeld om de prijs van Avalanche zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Opvallend detail: het fonds kan ook staking beloningen doorgeven aan aandeelhouders, mits de regelgeving dit toelaat. Daarmee zou het product aantrekkelijker kunnen zijn dan de huidige spot Bitcoin en Ethereum ETF's, die géén opbrengsten uit staking verdelen. Voor de praktische uitvoering werkt Grayscale samen met grote namen: Coinbase dient op als prime broker en custodian voor AVAX BNY Mellon zal dienen als transfer agent en beheerder Het Avalanche Trust van Grayscale bestaat al sinds augustus 2024 en beheert momenteel rond de $15 miljoen aan assets. Waarom dit belangrijk is De aanvraag markeert de tweede fase in het goedkeuringsproces. In maart diende Grayscale al een zogenoemde 19b-4 in bij de SEC. Als ook deze S-1 goedgekeurd wordt, kan de ETF live gaan. Voor investeerders betekent dit een laagdrempelige manier om blootstelling te krijgen aan Avalanche zonder zelf tokens te hoeven opslaan. Voor de bredere cryptomarkt is het een teken dat institutionele interesse zich steeds verder uitbreidt voorbij Bitcoin en Ethereum. Analisten vergelijken de zet met de eerdere introductie van spot Ethereum ETF's, die in de zomer van 2025 miljarden aan instroom trokken. Als Avalanche een vergelijkbaar pad volgt, kan dit de liquiditeit en bekendheid van de blockchain fors vergroten. Avalanche in de lift De timing van Grayscale is opvallend, want Avalanche laat juist nu sterke fundamentele cijfers zien. De Total Value Locked bereikte onlangs een top dit jaar van $2 miljard Het aantal dagelijkse transacties piekte op 2 miljoen per dag, ook een hoogtepunt voor 2025 Toch blijft de koers volatiel. Na een rejection bij de resistance rond $26,46 zakte $AVAX terug naar $23,35. Technische indicatoren, zoals de RSI, wijzen nog altijd op een fragiel marktsentiment. Vooruitblik Mocht de SEC groen licht geven, dan kan Avalanche de derde grote munt worden met een eigen spot ETF naast Bitcoin en Ethereum. Dat zou niet alleen institutionele investeerders aantrekken, maar ook particuliere beleggers meer vertrouwen geven in de duurzaamheid van het Avalanche ecosysteem. Voorlopig kijkt de markt gespannen uit naar de volgende stap van de toezichthouder. Eén ding staat vast: de ETF race in crypto is officieel niet langer beperkt tot Bitcoin en Ethereum.

