Hoe Hyperliquid met 11 werknemers $330 miljard handelsvolume haalde

Een klein team van slechts 11 mensen runt Hyperliquid, een decentrale beurs die in juli 2025 een handelsvolume van 330 miljard dollar bereikte. Daarmee wist het bedrijf zelfs meer volume te draaien dan de Amerikaanse broker Robinhood. Hoe kon een relatief onbekende speler zo snel zo groot worden? Wat is Hyperliquid? Hyperliquid is een beurs voor zogenoemde perpetuals, afgeleide producten waarmee beleggers kunnen speculeren op koersbewegingen zonder een einddatum. Het platform draait op een eigen blockchain en onderscheidt zich van andere decentrale beurzen doordat alle handel, marginbeheer en liquidaties volledig op de keten zelf plaatsvinden. Dat zorgt voor transparantie en veiligheid, maar vraagt normaal gesproken om veel snelheid. Het bedrijf zegt dit probleem te hebben opgelost met een gesplitste architectuur. De kern, HyperCore, verwerkt de orderboeken en margintransacties, terwijl HyperEVM als programmeerlaag fungeert en direct met de kern communiceert. Beide draaien onder HyperBFT, een consensusmechanisme dat zorgt voor snelle en betrouwbare verwerking van transacties. Hierdoor kan de beurs tot 200.000 transacties per seconde aan, vergelijkbaar met grote gecentraliseerde partijen. De cijfers van juli spreken boekdelen. Volgens databureau DefiLlama ging er ruim 319 miljard dollar aan perpetuals over de toonbank. Samen met spottransacties kwam het totaal uit op 330,8 miljard dollar. Daarmee deed Hyperliquid het beter dan Robinhood, dat in diezelfde maand ruim 237 miljard dollar aan aandelen en cryptohandel verwerkte. Het was al de derde maand op rij dat Hyperliquid Robinhood voorbijstreefde. Indrukwekkende groei van Hyperliquid. Bron: Cointelegraph Dat deze groei mogelijk is met slechts 11 werknemers, heeft volgens oprichter Jeff Yan alles te maken met een bewuste strategie. Hyperliquid wordt volledig zelf gefinancierd, zonder durfkapitaal. Volgens Yan houdt dat de prioriteiten scherp en voorkomt het dat externe investeerders druk zetten op de ontwikkeling. Nieuwe medewerkers worden alleen aangenomen als ze perfect bij de cultuur passen. “Het aannemen van de verkeerde persoon is erger dan helemaal niemand aannemen,” zei hij eerder. Soms nog incidenten De beurs viel ook op door de manier waarop ze incidenten afhandelt. Toen er eind juli een storing was die 37 minuten duurde, kregen getroffen handelaren de volgende dag al bijna twee miljoen dollar teruggestort. Voor een decentrale beurs is zo’n snelle reactie uitzonderlijk. Daarnaast heeft Hyperliquid een systeem ontwikkeld om liquiditeit op peil te houden. In het zogeheten HLP-fonds kunnen gebruikers kapitaal storten dat vervolgens wordt ingezet voor markt maken en liquidaties. Winsten en een deel van de handelskosten worden gedeeld met de inleggers. Tegelijkertijd gebruikt het protocol een groot deel van de opbrengsten om eigen tokens (HYPE) terug te kopen en te verbranden. Dat moet de waarde van het token ondersteunen en zorgt voor een kringloop waarbij meer handel leidt tot hogere opbrengsten voor zowel gebruikers als tokenhouders. In dit artikel bespreken we de munten die… Veel HYPE-tokens werden weggegeven De distributie van de tokens verliep grotendeels via een grote airdrop eind 2024, waarbij honderdduizenden gebruikers HYPE ontvingen. In 2025 kwam er nog een extra impuls toen de populaire Phantom Wallet directe toegang tot Hyperliquid inbouwde. Daardoor konden tienduizenden nieuwe handelaren eenvoudig instappen. Toch zijn er ook risico's. Critici wijzen erop dat de validatorenset nog relatief klein en ondoorzichtig is, waardoor centralisatie op de loer ligt. Ook is het marktaandeel van Hyperliquid inmiddels zo groot dat de hele sector kwetsbaar kan worden als er iets misgaat. Ondanks die zorgen zien veel analisten Hyperliquid als een van de belangrijkste spelers in de volgende fase van decentrale handel. Door snelheid en decentralisatie te combineren met een kleine, wendbare organisatie lijkt het platform iets te hebben bereikt waar veel andere projecten al jaren naar streven. Of Hyperliquid dit succes op lange termijn kan vasthouden, hangt af van verdere decentralisatie, transparantie en de vraag of gebruikers loyaal blijven. Voorlopig lijkt de kleine beurs met groot volume in elk geval een blijvertje. Het bericht Hoe Hyperliquid met 11 werknemers $330 miljard handelsvolume haalde is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.