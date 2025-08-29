Il CEO di VanEck: “Ethereum è il token di Wall Street”

By: Bitcoinist
2025/08/29 22:11
Il CEO della società di gestione degli investimenti VanEck, Jan van Eck, ha dichiarato ieri a Fox Business che Ethereum (ETH) è a tutti gli effetti “il token di Wall Street”. Le sue parole arrivano mentre ETH si avvicina a un nuovo massimo storico (ATH), attirando nuovamente l’attenzione di investitori retail e istituzionali.

Ethereum, essenziale per i trasferimenti di stablecoin

Nella sua intervista, Van Eck ha sottolineato l’importanza di Ethereum non solo per l’andamento del prezzo, ma soprattutto per l’adozione concreta. Secondo l’amministratore delegato, le banche dovranno adottare la rete di smart contract di Ethereum per facilitare le transazioni in stablecoin.

Per chi non lo sapesse, le stablecoin sono criptovalute legate a una riserva (come il dollaro USA) per mantenere un valore stabile. Offrono la velocità delle criptovalute con la stabilità delle valute tradizionali, rendendole ideali per pagamenti, trading e trasferimenti internazionali.

Fino a poco tempo fa, molte banche erano caute verso le stablecoin a causa della mancanza di regole chiare e della loro associazione con la volatilità del mercato cripto. Ma, con l’approvazione del GENIUS Act, la situazione è cambiata: i regolatori hanno fornito un quadro normativo più definito e le istituzioni finanziarie hanno iniziato ad aprirsi all’uso delle stablecoin nella loro infrastruttura.

Parlando a Fox Business, Jan van Eck ha ribadito:

Ethereum oltre Bitcoin?

Non è la prima volta che VanEck evidenzia il ruolo di ETH nell’economia digitale. In un recente report, la società ha ipotizzato che Ethereum potrebbe un giorno superare Bitcoin come principale riserva di valore, grazie al calo della sua emissione e all’ampliamento delle sue applicazioni.

L’adozione delle stablecoin, inoltre, è accelerata dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali USA del novembre 2024. Lo stato del Wyoming, ad esempio, ha lanciato la sua stablecoin ufficiale FRNT, la prima iniziativa di questo tipo da parte di un governo statale.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha stimato che il mercato delle stablecoin potrebbe raggiungere i 3.7 trilioni di dollari entro il 2030, mentre Citigroup prevede una crescita di sette volte nei prossimi cinque anni.

ETH: adozione più ampia di Bitcoin

Ethereum offre un’utilità molto più diversificata rispetto a Bitcoin.

  • BTC viene visto soprattutto come riserva di valore e copertura contro l’inflazione.

  • ETH, invece, alimenta la finanza decentralizzata (DeFi), gli NFT, e funge da infrastruttura globale per i pagamenti digitali.

Sempre più aziende stanno aggiungendo ETH nei loro bilanci. SharpLink Gaming, ad esempio, ha acquistato altri 56.533 ETH, portando le sue riserve a quasi 800.000 token.

I dati più recenti sugli ETF confermano il trend: per sette giorni consecutivi gli ETF su Ethereum hanno sovraperformato quelli su Bitcoin.

Al momento della scrittura, ETH viene scambiato a 4.473 dollari, in calo del 3,2% nelle ultime 24 ore.

 

