JPMorgan stelt Bitcoin is ondergewaardeerd, fair value $126K

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De koers van Bitcoin (Ticker: BTC) heeft de afgelopen maanden schommelingen doorgemaakt, maar volgens analisten van JP Morgan is het verhaal nog niet voorbij. Ondanks een correctie van ruim 10% in augustus, waarbij de prijs zakte van boven de $124.000 naar ongeveer $110.000 ziet de Amerikaanse bank de huidige waardering als te laag. Managing Director Nikolaos Panigirtzoglou en zijn team spreken zelfs van een ondergewaardeerde Bitcoin, zeker in vergelijking met goud. Hun verwachting is een herstel richting $126.000. Volatiliteit op dieptepunt Waar Bitcoin historisch bekendstaat om zijn koersschommelingen, is de volatiliteit in 2025 gedaald. Van meer dan 60% eerder dit jaar naar slechts 30% wat een dieptepunt is. Dit wijst op een rustiger handelsklimaat en maakt BTC aantrekkelijker voor institutionele beleggers die vaak terughoudend zijn bij hoge risico’s. Een belangrijk punt dat de JP Morgan analisten benadrukken, is dat de Bitcoin/Goud volatiliteitsratio tot 2 is gezakt. Dit betekent dat Bitcoin nog steeds dubbel zo volatiel is als goud. Voor grote vermogensbeheerders en corporate treasuries verlaagt dit de drempel om BTC serieuzer op te nemen in hun portefeuille. Bron: JPMorgan De rol van corporate treasuries en ETF’s Volgens het rapport van JP Morgan heeft de sterke vraag vanuit bedrijfsreserves de markt gestabiliseerd. Samen met de aanhoudende instroom in Bitcoin ETF’s zorgt dit voor een fundament van vraag dat de dalende druk beperkt. De bank stelt dat juist deze combinatie van lagere volatiliteit en institutionele adoptie gunstige omstandigheden schept voor een koersherstel. Lagere volatiliteit maakt het makkelijker voor instellingen om kapitaal te alloceren, waardoor Bitcoin en goud qua risico rendement dichter bij elkaar komen. Fair value van Bitcoin op $126.000 Een ander argument dat JP Morgan naar voren schuift, is de verhouding tussen de huidige marktwaarde van Bitcoin en de private allocatie in goud. Momenteel bedraagt de marktkapitalisatie van BTC zo’n $2,2 biljoen. Om in lijn te komen met goud, dat rond de $5 biljoen ligt, zou de Bitcoin prijs ongeveer 13% hoger moeten zijn. Volgens Panigirtzoglou is dit geen verre toekomstdroom, maar een realistisch doel voor het einde van 2025. On chain signalen wijzen op een bodem Naast de macro analyse van JP Morgan zijn er ook on chain indicatoren die dit scenario ondersteunen. Het True MVRV waarde, dat de marktwaarde van Bitcoin afzet tegen de gerealiseerde waarde, bereikte onlangs opnieuw de 1,6. Eerder dit jaar vormde dit niveau een lokale bodem, waarna de prijs telkens herstelde. Dit laat zien dat Bitcoin opnieuw dichtbij een lokale bodem kan staan, mits de macro economische omstandigheden meewerken. Bron: CryptoQuant Inflatiecijfers als belangrijke factor Een belangrijke factor voor het komende kwartaal zijn de Amerikaanse inflatiecijfers. Mocht de PCE inflatie in juli lager uitvallen dan verwacht, dan neemt de kans toe dat de Federal Reserve al in september een renteverlaging doorvoert. Dit zou risicovolle activa zoals Bitcoin een stevige impuls kunnen geven. Daar staat tegenover dat een hogere inflatie juist voor druk kan zorgen, doordat beleggers rekening moeten houden met een strakker monetair beleid. In dat geval kan een korte termijn bearish sentiment overheersen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

