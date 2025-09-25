Kamino launches security page detailing $4B protections on Solana

Key Takeaways
- Kamino, Solana’s top lending protocol, launched a dedicated security transparency page.
- The security page details protections for over $4 billion in user deposits on Kamino.
Kamino, Solana’s leading lending protocol, launched a security page today detailing protections for over $4 billion in user deposits. The page highlights the protocol’s comprehensive security framework, including formal verification partnerships and extensive audit history.
The security page showcases Kamino’s collaboration with Certora, a formal verification firm that conducted three security verifications for the protocol. Recent checks on lending vaults confirmed zero critical vulnerabilities as of September 2025.
Kamino recently completed an advanced fuzzing campaign in partnership with Ackee Blockchain that executed millions of instructions against its smart contracts. The months-long testing process identified zero insolvency risks and zero technical or economic bugs.
The protocol has integrated fuzzing into its ongoing code review process, adding to a security stack that includes open sourcing and 18 audits. These measures have supported Kamino’s position as Solana’s most resilient money market, enabling features like borrowing against tokenized equities without bad debt incidents.
Kamino operates on Solana, a high-performance blockchain platform that hosts various DeFi protocols. Recent integrations on the platform include restaking vaults and tokenized equities borrowing as of September 2025.
Source: https://cryptobriefing.com/kamino-security-page-solana-4b-protections/