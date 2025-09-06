Kan de Solana koers boven de $200 steun blijven? Analisten zijn verdeeld

Solana bewoog deze week sterk rond de prijszones tussen $200 en $206. Na een snelle daling vanaf ongeveer $212 vond de Solana koers steun in de vraagzone rond $200. Vanaf dat niveau kwam een duidelijke opleving richting $205, waar opnieuw weerstand zichtbaar werd. De vraag is nu of de Solana koers dit niveau kan doorbreken of dat de prijs weer zakt tot onder $200. Solana koers stuitert op $200 vraagzone Het prijsgebied tussen $200 en $204 fungeerde opnieuw als steun. Een bounce vanuit dit bereik bracht de koers kort boven $206. Daarmee werd een weerstandsniveau doorbroken dat eerder meerdere keren standhield. Kort daarna werd $205 opnieuw getest, maar een overtuigende uitbraak bleef uit. Crypto analist Batman gaf aan dat de beweging vrijwel exact overeenkwam met zijn verwachtingen. Hij deelde een korte trade setup waarbij een target rond $208 tegenover een stoploss net onder $200 stond. Op weekbasis noteerde Solana een verlies van ongeveer 2%. De daling ten opzichte van de dag ervoor bedroeg rond 1%. Boom! $SOL just followed my roadmap perfectly. It's about as clean as it gets. Let's send it higher. I'll keep sharing more lower timeframe setups like this, so stay tuned. https://t.co/hDvbTS1F33 pic.twitter.com/aSW2NoZj2z — BATMAN ⚡ (@CryptosBatman) September 5, 2025 In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Belangrijke weerstand blijft standhouden Het niveau van $205 is niet nieuw. Sinds eind 2021 heeft de koers dit punt herhaaldelijk getest, maar zonder langdurige doorbraak. Analist Altcoin Sherpa wees erop dat dit prijsgebied al jaren een sterke barrière vormt. Hij gaf aan dat hij extra tokens wil kopen als de prijs terugzakt richting $200 of zelfs $180. Tegelijkertijd ziet hij op middellange termijn ruimte voor hogere niveaus. De exacte timing van zo’n beweging blijft volgens hem onduidelijk. $SOL this $205 region has been an hard to break for years. Although I believe that SOL trades higher in the next 1-2 months than today, the timing of this is hard. DAT are still buying this one, though. My plan is just to buy from $200 all the way down to $180 if it comes. pic.twitter.com/hfwAhvm3rG — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) September 4, 2025 Andere analisten zijn voorzichtiger. XO omschreef de huidige prijsactie als range-bound. Dit betekent dat de koers zich volgens hem binnen vaste grenzen beweegt en pas bij een duidelijke uitbraak een nieuwe trend kan ontstaan. Tot die tijd verwacht hij dat de koers vaker terugvalt naar het midden van de huidige bandbreedte. $SOL If it looks like a range, trades like a range then it probably is a _____ Solana has been my most-traded alt, with rotations and inflection points playing out cleanly. I’m treating this as responsive price action once again, until proven otherwise and positioned for… pic.twitter.com/NrrS75q8GF — XO (@Trader_XO) September 4, 2025 Lange termijn indicatoren blijven positief De 200-weekse exponential moving average (EMA) bevindt zich momenteel rond $113. Omdat de Solana koers daar ruim boven staat, wijst dit op een structureel opwaartse trend. Deze indicator vergelijkt de gemiddelde slotkoersen van de afgelopen 200 weken en geeft vaak een duidelijk beeld van de onderliggende richting. Dat de koers zo ver erboven ligt, benadrukt dat bulls nog steeds de overhand hebben. Naast technische factoren speelt ook instroom van institutioneel kapitaal een rol. DeFi Development Corp maakte bekend dat het bedrijf 196.141 SOL tokens kocht tegen een gemiddelde prijs van $202,76. De waarde van deze transactie bedroeg bijna $40 miljoen. Met deze aankoop stijgt hun totale bezit naar 2 miljoen tokens. Het bedrijf gaf verder aan de aangekochte tokens te willen staken. Naast technische factoren speelt ook instroom van institutioneel kapitaal een rol. DeFi Development Corp maakte bekend dat het bedrijf 196.141 SOL tokens kocht tegen een gemiddelde prijs van $202,76. De waarde van deze transactie bedroeg bijna $40 miljoen. Met deze aankoop stijgt hun totale bezit naar 2 miljoen tokens. Het bedrijf gaf verder aan de aangekochte tokens te willen staken. Dat betekent dat zij de tokens vastzetten in het netwerk om yield te verdienen. Hierdoor wordt de liquiditeit op de markt kleiner, wat op termijn invloed kan hebben op de prijsdynamiek.

