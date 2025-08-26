LayerZero wint $120M biedingsstrijd om Stargate

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De wereld van DeFi kent regelmatig opmerkelijke fusies en overnames, maar de recente acquisitie van Stargate door LayerZero steekt daar met kop en schouders bovenuit. In een deal ter waarde van ongeveer $110 miljoen wist LayerZero de strijd te winnen, ondanks serieuze tegenstand van rivalen als Wormhole. Voor zowel investeerders als gebruikers betekent dit een belangrijke stap. Strategische waarde van Stargate Stargate is geen onbekende naam in de DeFi sector. Het protocol werd in 2022 door LayerZero zelf gelanceerd, maar kreeg later een eigen identiteit als DAO. Met de terugkeer naar de oorspronkelijke ontwikkelaar wordt de cirkel als het ware rond gemaakt. Voor LayerZero is dit meer dan een symbolische overwinning. Stargate biedt directe toegang tot een grote gebruikersbasis en een stabiele inkomstenstroom. The Stargate DAO has approved our acquisition of Stargate (STG). We’ve spent four years building the rails to reinvent how value moves. Today, we accelerate our network effects. LayerZero is better money technology. Stargate is the interface for value transfer. pic.twitter.com/U1QI1308dV — LayerZero (@LayerZero_Core) August 24, 2025 Een belangrijk discussiepunt voorafgaand aan de stemming was de positie van holders, die hun tokens hadden vergrendeld om rendement te ontvangen. Het oorspronkelijke voorstel dreigde deze inkomsten volledig te beëindigen, maar LayerZero paste de voorwaarden aan. Deze holders krijgen de komende zes maanden nog steeds 50 procent van de opbrengsten. Daarna vloeien de inkomsten volledig naar het terugkopen en verbranden van ZRO-tokens. STG holders will be able to convert their tokens to ZRO on https://t.co/q4o6Gnt63w on Monday. STG stakers stay tuned for more information on the revenue share program. — LayerZero (@LayerZero_Core) August 24, 2025 Spanning rond rivaliserende biedingen De overname verliep met spanning. Kort voor het sluiten van de stemming bracht Wormhole een concurrerend bod uit van $120 miljoen, volledig gedekt in USDC en opgeslagen in een aparte wallet. Daarnaast lieten ook Axelar en Across doorschemeren dat zij interesse hadden, mits er meer tijd was geweest om een formeel voorstel uit te werken. Volgens Across medeoprichter Hart Lambur was de snelheid van het proces niet ideaal. Ook Axelar gaf aan bereid te zijn geweest met een eigen bod te komen als er ruimte was geweest voor een open competitie. Toch koos de community ervoor om niet te wachten en stemde zij met meerderheid voor LayerZero. Reacties vanuit de DeFi community Binnen de community leidde de uitkomst tot gemengde reacties. Voorstanders benadrukken dat vertrouwen en continuïteit zwaarder wogen dan een hoger of eenvoudiger cashbod. Dat Stargate terugkeert naar de ontwikkelaars die het protocol ooit hebben gelanceerd, werd gezien als een teken van stabiliteit. CEO Bryan Pellegrino van LayerZero noemde de deal een mijlpaal die directe toegang tot gebruikers en inkomsten biedt, en de ontwikkeling van waardeoverdracht over ketens heen versnelt. Analisten zien de overname als een bijzonder moment. Het is een van de eerste DAO acquisities qua negen cijfers. Verwachte integratieplannen De focus ligt nu op de integratie van Stargate in het bredere LayerZero ecosysteem. Met de infrastructuur en liquiditeit van Stargate kan LayerZero zijn positie als interoperabiliteitsprotocol versterken. De buyback en burn strategie rondom ZRO kan zorgen voor een aantrekkelijker tokenomics model, mits de beloofde omzetstromen daadwerkelijk op gang komen. Voor de DeFi markt als geheel laat deze deal zien dat gevestigde protocollen steeds meer opereren volgens traditionele marktmechanismen, maar wel met een community driven karakter. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht LayerZero wint $120M biedingsstrijd om Stargate is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.