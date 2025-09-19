Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Een Maleisische vrouw heeft een verlies van RM572.130 geleden nadat ze werd opgelicht door een syndicaat dat sinds augustus een niet bestaande cryptobeleggingszwendel had. Dit heeft een waarde van $ 135.677. Hoe is de vrouw precies opgelicht en hoe kan je zelf voorkomen dat je hier slachtoffer van wordt? Crypto scam: Maleisische vrouw verliest RM572.130 Een Maleisische vrouw verliest RM572.130 ($ 135.677) aan een niet-bestaande cryptobeleggingszwendel online. De hoofdcommissaris van politie in Taiping, ACP Mohamad Nasir Ismail, zei dat er een melding was ontvangen van het slachtoffer op 18 september 2025 om 16.19. Het zou gaan om een vrouw in de 40. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat het slachtoffer op 10 augustus via een Instagram bericht werd benaderd. Een man deed zich voor als een Chinese staatsburger genaamd “Yang Yuting”. Na wat berichten over Instagram heen en weer hebben ze uiteindelijk het gesprek voortgezet op Whatsapp. De politie zei hier het volgende over: De verdachte vertelde het slachtoffer dat hij investeerde in een bepaalde cryptocurrency (naam onbekend) die een hoog rendement van 20 procent beloofde. Nadat ze naar de uitleg van de verdachte had geluisterd, raakte het slachtoffer geïnteresseerd en stemde ermee in om deel te nemen,” De verdachte moest een link volgen Zoals we vaak zien bij dit soort scams moest de verdachte een link volgen die de boosdoener naar de verdachte toe stuurde. Hij stuurde instructies mee hoe het slachtoffer precies moest investeren. Het slachtoffer werd gevraagd een eerste investering van RM8.740 te doen. Op 22 augustus maakte ze dat bedrag online over naar een bedrijfsrekening en ontving een rendement van RM9.595. Het slachtoffer moest dus € 1.762,52 investeren en ontving daarna een rendement van € 1.934,94. Op het moment dat het slachtoffer zag dat de investeringen hun vruchten afwierpen, besloot zij haar inzet te verhogen. Tussen 26 augustus en 5 september 2025 heeft ze in totaal 12 online-overschrijvingen gedaan. Dit ging om een totaalbedrag van RM572.130 ($ 135.677). Op het moment dat ze geen extra geld kon inleggen, werd ze opgedragen een banklening af te sluiten. Toen ze uiteindelijk realiseerde dat ze opgelicht was heeft ze aangifte gedaan bij de politie. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); De vrouw is al haar geld kwijt Aan het einde van de rit is de vrouw al haar investeringen kwijt geraakt door deze crypto scam. De scammers zijn in dit geval erg sluw geweest door haar eerst een klein bedrag te betalen. Doordat de vrouw dacht dat ze hierdoor flink wat rendement kreeg, dacht ze dat het een daadwerkelijke investering was. Helaas voor de vrouw was niets minder waar. De latere investeringen werden namelijk weggesluisd, waardoor ze geen cent over hield. Ook het eerdere rendement wat ze daarvoor had ontvangen is weer terug in de oplichters hun zak gegaan. Hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt van een crypto scam? In geen enkel geval is het het slachtoffers schuld dat zij te maken hadden met een crypto scam. Het is wel goed om als investeerder en handelaar bewust om te gaan met de gevaren op de markt. Hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt van dit soort crypto scams? Hieronder staan enkele tips die je op kan volgen: Klik nooit op links die je niet kent en controleer altijd een URL voordat je ergens op klikt. Als iets te mooi lijkt om waard te zijn is dit vaak ook zo. Trap er niet in en blokkeer de persoon. Investeert nooit zomaar in iets zonder je daar voldoende over in te lezen. Wees je bewust van welke scams er zijn. Hou het nieuws in de gaten zodat je weet wat je tegen kunt komen. Neem niet aan dat beroemdheden je benaderden, want dit doen ze niet. Dit zijn vaak nepaccount. Blokkeer en rapporteert dit soort accounts zo snel mogelijk. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Een Maleisische vrouw heeft een verlies van RM572.130 geleden nadat ze werd opgelicht door een syndicaat dat sinds augustus een niet bestaande cryptobeleggingszwendel had. Dit heeft een waarde van $ 135.677. Hoe is de vrouw precies opgelicht en hoe kan je zelf voorkomen dat je hier slachtoffer van wordt? Crypto scam: Maleisische vrouw verliest RM572.130 Een Maleisische vrouw verliest RM572.130 ($ 135.677) aan een niet-bestaande cryptobeleggingszwendel online. De hoofdcommissaris van politie in Taiping, ACP Mohamad Nasir Ismail, zei dat er een melding was ontvangen van het slachtoffer op 18 september 2025 om 16.19. Het zou gaan om een vrouw in de 40. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat het slachtoffer op 10 augustus via een Instagram bericht werd benaderd. Een man deed zich voor als een Chinese staatsburger genaamd “Yang Yuting”. Na wat berichten over Instagram heen en weer hebben ze uiteindelijk het gesprek voortgezet op Whatsapp. De politie zei hier het volgende over: De verdachte vertelde het slachtoffer dat hij investeerde in een bepaalde cryptocurrency (naam onbekend) die een hoog rendement van 20 procent beloofde. Nadat ze naar de uitleg van de verdachte had geluisterd, raakte het slachtoffer geïnteresseerd en stemde ermee in om deel te nemen,” De verdachte moest een link volgen Zoals we vaak zien bij dit soort scams moest de verdachte een link volgen die de boosdoener naar de verdachte toe stuurde. Hij stuurde instructies mee hoe het slachtoffer precies moest investeren. Het slachtoffer werd gevraagd een eerste investering van RM8.740 te doen. Op 22 augustus maakte ze dat bedrag online over naar een bedrijfsrekening en ontving een rendement van RM9.595. Het slachtoffer moest dus € 1.762,52 investeren en ontving daarna een rendement van € 1.934,94. Op het moment dat het slachtoffer zag dat de investeringen hun vruchten afwierpen, besloot zij haar inzet te verhogen. Tussen 26 augustus en 5 september 2025 heeft ze in totaal 12 online-overschrijvingen gedaan. Dit ging om een totaalbedrag van RM572.130 ($ 135.677). Op het moment dat ze geen extra geld kon inleggen, werd ze opgedragen een banklening af te sluiten. Toen ze uiteindelijk realiseerde dat ze opgelicht was heeft ze aangifte gedaan bij de politie. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); De vrouw is al haar geld kwijt Aan het einde van de rit is de vrouw al haar investeringen kwijt geraakt door deze crypto scam. De scammers zijn in dit geval erg sluw geweest door haar eerst een klein bedrag te betalen. Doordat de vrouw dacht dat ze hierdoor flink wat rendement kreeg, dacht ze dat het een daadwerkelijke investering was. Helaas voor de vrouw was niets minder waar. De latere investeringen werden namelijk weggesluisd, waardoor ze geen cent over hield. Ook het eerdere rendement wat ze daarvoor had ontvangen is weer terug in de oplichters hun zak gegaan. Hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt van een crypto scam? In geen enkel geval is het het slachtoffers schuld dat zij te maken hadden met een crypto scam. Het is wel goed om als investeerder en handelaar bewust om te gaan met de gevaren op de markt. Hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt van dit soort crypto scams? Hieronder staan enkele tips die je op kan volgen: Klik nooit op links die je niet kent en controleer altijd een URL voordat je ergens op klikt. Als iets te mooi lijkt om waard te zijn is dit vaak ook zo. Trap er niet in en blokkeer de persoon. Investeert nooit zomaar in iets zonder je daar voldoende over in te lezen. Wees je bewust van welke scams er zijn. Hou het nieuws in de gaten zodat je weet wat je tegen kunt komen. Neem niet aan dat beroemdheden je benaderden, want dit doen ze niet. Dit zijn vaak nepaccount. Blokkeer en rapporteert dit soort accounts zo snel mogelijk. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam

By: Coinstats
2025/09/19 22:31
1
1$0.010002+95.81%
Wink
LIKE$0.009183-5.24%
Chainlink
LINK$23.51-4.04%
ArchLoot
AL$0.0818-2.61%
Tron Bull
BULL$0.002616-6.63%
Solana Retardz
SCAM$0.0000185--%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Een Maleisische vrouw heeft een verlies van RM572.130 geleden nadat ze werd opgelicht door een syndicaat dat sinds augustus een niet bestaande cryptobeleggingszwendel had. Dit heeft een waarde van $ 135.677. Hoe is de vrouw precies opgelicht en hoe kan je zelf voorkomen dat je hier slachtoffer van wordt? Crypto scam: Maleisische vrouw verliest RM572.130 Een Maleisische vrouw verliest RM572.130 ($ 135.677) aan een niet-bestaande cryptobeleggingszwendel online. De hoofdcommissaris van politie in Taiping, ACP Mohamad Nasir Ismail, zei dat er een melding was ontvangen van het slachtoffer op 18 september 2025 om 16.19. Het zou gaan om een vrouw in de 40. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat het slachtoffer op 10 augustus via een Instagram bericht werd benaderd. Een man deed zich voor als een Chinese staatsburger genaamd “Yang Yuting”. Na wat berichten over Instagram heen en weer hebben ze uiteindelijk het gesprek voortgezet op Whatsapp. De politie zei hier het volgende over: De verdachte vertelde het slachtoffer dat hij investeerde in een bepaalde cryptocurrency (naam onbekend) die een hoog rendement van 20 procent beloofde. Nadat ze naar de uitleg van de verdachte had geluisterd, raakte het slachtoffer geïnteresseerd en stemde ermee in om deel te nemen,” De verdachte moest een link volgen Zoals we vaak zien bij dit soort scams moest de verdachte een link volgen die de boosdoener naar de verdachte toe stuurde. Hij stuurde instructies mee hoe het slachtoffer precies moest investeren. Het slachtoffer werd gevraagd een eerste investering van RM8.740 te doen. Op 22 augustus maakte ze dat bedrag online over naar een bedrijfsrekening en ontving een rendement van RM9.595. Het slachtoffer moest dus € 1.762,52 investeren en ontving daarna een rendement van € 1.934,94. Op het moment dat het slachtoffer zag dat de investeringen hun vruchten afwierpen, besloot zij haar inzet te verhogen. Tussen 26 augustus en 5 september 2025 heeft ze in totaal 12 online-overschrijvingen gedaan. Dit ging om een totaalbedrag van RM572.130 ($ 135.677). Op het moment dat ze geen extra geld kon inleggen, werd ze opgedragen een banklening af te sluiten. Toen ze uiteindelijk realiseerde dat ze opgelicht was heeft ze aangifte gedaan bij de politie. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); De vrouw is al haar geld kwijt Aan het einde van de rit is de vrouw al haar investeringen kwijt geraakt door deze crypto scam. De scammers zijn in dit geval erg sluw geweest door haar eerst een klein bedrag te betalen. Doordat de vrouw dacht dat ze hierdoor flink wat rendement kreeg, dacht ze dat het een daadwerkelijke investering was. Helaas voor de vrouw was niets minder waar. De latere investeringen werden namelijk weggesluisd, waardoor ze geen cent over hield. Ook het eerdere rendement wat ze daarvoor had ontvangen is weer terug in de oplichters hun zak gegaan. Hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt van een crypto scam? In geen enkel geval is het het slachtoffers schuld dat zij te maken hadden met een crypto scam. Het is wel goed om als investeerder en handelaar bewust om te gaan met de gevaren op de markt. Hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt van dit soort crypto scams? Hieronder staan enkele tips die je op kan volgen: Klik nooit op links die je niet kent en controleer altijd een URL voordat je ergens op klikt. Als iets te mooi lijkt om waard te zijn is dit vaak ook zo. Trap er niet in en blokkeer de persoon. Investeert nooit zomaar in iets zonder je daar voldoende over in te lezen. Wees je bewust van welke scams er zijn. Hou het nieuws in de gaten zodat je weet wat je tegen kunt komen. Neem niet aan dat beroemdheden je benaderden, want dit doen ze niet. Dit zijn vaak nepaccount. Blokkeer en rapporteert dit soort accounts zo snel mogelijk. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Maleisische vrouw verliest $ 135.000 aan crypto-scam is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

MetaMask MASK token komt sneller dan verwacht, zegt Lubin

MetaMask MASK token komt sneller dan verwacht, zegt Lubin

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum-oprichter en ConsenSys-CEO Joseph Lubin bevestigde in een interview dat er een eigen token voor MetaMask in de maak is. Het gaat om de MASK-token, die “eerder kan komen dan veel mensen nu verwachten.” Volgens Lubin hangt de lancering nauw samen met de verdere decentralisatie van onderdelen van het MetaMask-platform. Wat zegt Joseph Lubin? Lubin gaf geen exacte datum, maar benadrukte dat het token “significant verbonden is aan de decentralisatie” van MetaMask. Daarmee krijgt de langlopende speculatie rond een mogelijke airdrop of tokenuitgifte opnieuw brandstof. MetaMask-co-founder Dan Finlay zei eerder dat een eventuele lancering altijd direct in de wallet zelf gecommuniceerd wordt, om nepnieuws en scams te vermijden. De timing is opvallend: de cryptomarkt kent op dit moment een relatief soepel regelgevend klimaat. Dat kan de uitgifte van een utility- of governance-token vergemakkelijken. @MetaMask token is confirmed @ethereumJoseph confirm this in recent interview $MASK Is coming sooner than expected In previous post he also mentioned “MetaMask and Linea are cooking somETHing” Airdrop to $LINEA holders R u ready for $MASK ? Like RT https://t.co/Xd1kLPseNL pic.twitter.com/5CbVudCBB3 — CryptoTelugu (@CryptoTeluguO) September 19, 2025 Decentralisatie en gebruikstoepassing MetaMask is uitgegroeid tot de populairste self-custodial wallet, met meer dan 30 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Het fungeert als toegangspoort tot Ethereum en andere EVM-netwerken, en wordt breed gebruikt voor DeFi-apps, NFT’s en tokenhandel. Een eigen token kan verschillende functies krijgen: Governance over wallet-features of integraties Beloningen voor actieve gebruikers of swap-participanten Ondersteuning van de bredere infrastructuur, waaronder de layer-2 Linea (eveneens van ConsenSys) Community-leden speculeren al langer dat een airdrop voor trouwe gebruikers waarschijnlijk is. Bekende airdrop-trackers, zoals Crypto Telugu, stellen dat MASK “binnenkort” kan landen en mogelijk gekoppeld wordt aan Linea-activiteit. Nieuwe producten: mUSD en betaalkaart De mogelijke tokenlancering komt niet op zichzelf. MetaMask breidde dit jaar zijn ecosysteem fors uit: mUSD stablecoin, volledig gedekt door dollars en Treasuries, geïntegreerd in de wallet. MetaMask Card, ontwikkeld met Mastercard en Baanx, waarmee crypto direct aan de kassa besteed kan worden. Een dedicated Linea-pagina in de wallet, waar dApps, NFT’s en tokens op dit layer-2 netwerk zichtbaar zijn. Deze stappen laten zien dat ConsenSys MetaMask verder wil positioneren als financieel platform, niet enkel als wallet. Een token past in die strategie, zeker als het governance en community-betrokkenheid vergroot. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Jerome Powell van de Federal Reserve heeft voor het sinds 2024 de rentes verlaagt, en dit is in principe een positief economisch signaal. Vaak wordt zo’n verandering gevolgd door stijgingen op de markten. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in… Continue reading MetaMask MASK token komt sneller dan verwacht, zegt Lubin document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat betekent dit voor gebruikers? Concreet hoeven gebruikers nu niets te doen. Lubin heeft geen distributiedetails of criteria gedeeld. Mocht er een airdrop komen, dan wordt dit volgens de MetaMask-founders “altijd binnen de app” aangekondigd. De komst van een MASK-token kan wel grote impact hebben op de markt. Door de enorme gebruikersbasis zou een uitgifte in de buurt kunnen komen van de grootste airdrops tot nu toe. Voor ConsenSys kan het bovendien een manier zijn om de macht verder te decentraliseren en de community nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van MetaMask. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht MetaMask MASK token komt sneller dan verwacht, zegt Lubin is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Threshold
T$0.01672-4.34%
Union
U$0.014039+5.67%
LINEA
LINEA$0.03034+16.02%
Share
Coinstats2025/09/19 22:31
Share
SEC chair backs rule to let companies ditch quarterly earnings reports

SEC chair backs rule to let companies ditch quarterly earnings reports

SEC Chairman Atkins said on Friday that his agency plans to push forward a rule change to give companies the option to ditch quarterly earnings reports. He confirmed this live on CNBC’s Squawk Box, saying, “I welcome that posting by the president, and I have talked to him about it.” This move follows Donald Trump’s […]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.455-2.89%
ChangeX
CHANGE$0.00185042-7.15%
Movement
MOVE$0.1273-6.80%
Share
Cryptopolitan2025/09/19 22:42
Share
OpenVPP accused of falsely advertising cooperation with the US government; SEC commissioner clarifies no involvement

OpenVPP accused of falsely advertising cooperation with the US government; SEC commissioner clarifies no involvement

PANews reported on September 17th that on-chain sleuth ZachXBT tweeted that OpenVPP ( $OVPP ) announced this week that it was collaborating with the US government to advance energy tokenization. SEC Commissioner Hester Peirce subsequently responded, stating that the company does not collaborate with or endorse any private crypto projects. The OpenVPP team subsequently hid the response. Several crypto influencers have participated in promoting the project, and the accounts involved have been questioned as typical influencer accounts.
OpenVPP
OVPP$0.10829-25.02%
Notcoin
NOT$0.001879-3.34%
Share
PANews2025/09/17 23:58
Share

Trending News

More

MetaMask MASK token komt sneller dan verwacht, zegt Lubin

SEC chair backs rule to let companies ditch quarterly earnings reports

OpenVPP accused of falsely advertising cooperation with the US government; SEC commissioner clarifies no involvement

Fed Decision Fails to Convince Bitcoin Bulls! Options Bulls Prepare for a BTC Drop!

Shiba Inu in Salvage Mode as Burn Rate Rockets 1,431%